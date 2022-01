Niemal każdy Polak korzysta z telefonu komórkowego, a 3/4 z internetu. Ile wydajemy miesięcznie na usługi telko?

Zacznijmy od danych ogólnych - większość rodaków korzysta już z telefonu komórkowego (smartfon i tradycyjny „z klapką”), a już tylko 10% z telefonu stacjonarnego - tak więc powoli odchodzi do lamusa, podejrzewam iż w większości (pomijając firmy, których to badanie nie obejmuje) wykorzystywany jeszcze przez osoby starsze, ewentualnie dołączany jako dodatek za free przez kablówki.

Z kolei z internetu korzysta w Polsce ponad 3/4 osób, a z telewizji prawie 90%. Z kolei z żadnych usług telekomunikacyjnych - 0,3%.

Korzystanie z telefonu komórkowego

Najpopularniejszą oczywiście usługą telekomunikacyjną jest telefonia komórkowa. W zdecydowanej większości - 78% z nas korzysta ze smartfona, natomiast tradycyjny telefon znajduje się nadal w kieszeniach niemal 20% Polaków. Z obu rodzajów telefonu korzysta tylko 2,4% z nas.

To, co często przewija się w naszych zestawieniach ofert - większość rodaków woli abonamenty, no i w Waszych komentarzach, w których zwracacie uwagę na brak zrozumienia dla osób wybierających miesięczne abonamenty, kiedy dostępne są oferty na kartę. Otóż, nadal 70% Polaków wybiera jednak cały czas oferty abonamentowe, a oferty na kartę - co czwarta osoba, z kolei mix-y - popularne zwłaszcza wśród osób starszych, tylko 4,2%.

Ile płacimy za korzystanie z telefonu komórkowego? W porównaniach ofert u naszych telekomów przeważnie wybieramy abonamenty kosztujące w okolicach 50 zł, i takie są deklaracje Polaków, średnie miesięczne wydatki na telefon wynoszą 54,00 zł - z tego co czwarty badanych płaci do 30 zł, czyli prawdopodobnie w dużej części wspomniane wyżej oferty na kartę, co trzeci pomiędzy 31 a 50 zł, a niemal 25% płaci powyżej 60 zł.

Często to też na Antyweb pochylamy się nad raportami UKE ze statystykami przy przenoszeniu numerów pomiędzy operatorami, które chyba najlepiej oddają oceny i opinie wystawiane im przez klientów. Okazuje się, że w zeszłym roku prawie 4% rodaków przeniosło swój numer do innego operatora (twarde liczby UKE mówią o dokładnie 1 420 570 numerów - raport za 2021 rok).

Z internetu mobilnego w telefonie korzysta regularnie 3/4 badanych, głównie do przeglądania stron internetowych, korzystania z komunikatorów, z portali oraz wysyłania i odbierania poczty e-mail.

Jeśli chodzi o roaming UE, w którym od kilku lat nie ponosimy dodatkowych opłat w większości ofert u naszych telekomów, w ubiegłym roku zdecydowana większość z ponad 11% Polaków skorzystała z tego, głównie wykonując i odbierając połączenia oraz wysyłając i odbierając wiadomości SMS.

Przy okazji swojego badania UKE sprawdził też rozpoznawalność różnego rodzaju automatycznych powiadomień, które otrzymujemy na telefony komórkowe. Co ciekawe, bo osiągnięto to w stosunkowo krótkim czasie - najbardziej rozpoznawalne są obecnie alerty RCB, które coraz cześciej wysyłane są na nasze numery, głównie przy okazji zbliżających się niesprzyjających warunków pogodowych.

W zdecydowanej większości - prawie 90% osób pozytywnie ocenia automatyczne powiadomienia, akceptując do kilku takich wiadomości w tygodniu lub w miesiącu.

Korzystanie z internetu

Dokładnie 77,3% badanych korzysta na codzień z internetu. Większość z nich wykorzystuje do tego internet mobilny w telefonie - 95,1%, a stacjonarny - niemal połowa.

Następne dane można wnioskować tak, iż 9,2% korzysta z internetu mobilnego na komputerach czy laptopach - a więc przy pomocy hotspota utworzonego w smartfonie, bo do routera mobilnego WiFi osobne karty z internetem mobilnym wkłada tylko 3,6% badanych. Jednak tutaj może być spory błąd w statystykach, wiele osób może nie mieć wiedzy na ten temat, z jakiego dokładnie internetu korzysta na swoich urządzeniach - czy stacjonarnego czy mobilnego.

Internet stacjonarny wybieramy głownie z uwagi na wygodę i stabilność łącza.

Wydajemy na niego średnio więcej niż na usługi telefonii komórkowej - 62,10 zł miesięcznie, w w sporej części za dość szybkie łącza - od 100 Mb/s do 1 Gb/s - prawie 40% badanych.

Natomiast internet mobilny wybieramy ze względu na jego mobilność, gdy potrzebujemy go poza domem czy biurem. Średnie wydatki wynoszą tu 38,20 zł miesięcznie.

Tu kolejna ciekawostka - co trzeci badany deklaruje, że nie ma określonego limitu transferu danych, niemal drugie tyle nie wie ile on wynosi. W pierwszym przypadku możemy to interpretować dwojako - rzeczywiście w dużej części ofert limitów danych nie ma, jednak obowiązuje obniżenie prędkości po przekroczeniu danego progu, co uniemożliwia często korzystanie z internetu. Jest też opcja, że część z tych odpowiedzi wynika z tego, że nie osiągnęli nigdy tych limitów i nie doświadczyli obniżenia tej prędkości transferu.

Korzystanie z telewizji

Na koniec zerknijmy na dane osób, które korzystają z telewizji. Z bezpłatnej cyfrowej naziemnej telewizji korzysta 36,1% badanych, z kolei opłaca ją na platformach satelitarnych 33,7%, a u operatorów kablowych 27%. Z internetowych "kablówek" (WP Pilot, Play NOW itp.) korzysta tylko prawie 6% ankietowanych.

Jeśli chodzi o ponoszone koszty za dostęp do telewizji, najwiecej osób płaci kwoty od 51 zł do 100 zł miesięcznie, z kolei 39,7% - pomiędzy 21 zł a 50 zł.

Dlaczego płacimy za dostęp do telewizji? W większości z uwagi na szerszą i bardziej atrakcyjną ofertę programową niż w przypadku tej dostępnej bezpłatnie. Spore i często decydujące znaczenie mają tu też dzieci i kibice dyscyplin sportowych, którzy to mogą oglądać swoje ulubione programy i wydarzenia sportowe tylko w płatnej telewizji.

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.