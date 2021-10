Nowa oferta na abonament w nju mobile! Teraz żałuję, że odszedłem…

W nju mobile ostatnia zmiana w ofercie pojawiła się kilka lat temu. Orange tłumaczył to zwykle tym, iż nie ma co w niej zmieniać, bo jest tak dobra czego dowodem są zadowoleni klienci.

Jednak konkurencja nie śpi i w tym czasie zaoferowała już kilka ofert, które przebijają ofertę nju mobile, zwłaszcza jeśli chodzi o paczki danych w ofertach internetu mobilnego, którego zużycie przecież cały czas rośnie.

Z oferty nju mobile zrezygnowałem po kilku latach korzystania, właśnie z uwagi na zbyt małą paczkę danych w domowym internecie mobilnym. Z uwagi na to, iż w mojej lokalizacji nie mogę skorzystać z oferty internetu stacjonarnego, potrzebowałem do tego przynajmniej 200 GB transferu danych.

W nowej ofercie nju mobile taki poziom transfer danych można już osiągnąć, niestety dopiero po dwóch latach, więc z uwagi na to, że zrezygnowałem wcześniej z oferty nju mobile, czas ten musiałbym od nowa wypracować.

Nowa oferta na abonament głosowy w nju mobile

Aktualna jeszcze do 27 października oferta nju mobile na abonament głosowy składa się z trzech planów. Pierwszy z nich - za 29 zł miesięcznie, pozwala na korzystanie z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych, który rośnie po dwóch latach do 30 GB.

Drugi plan kosztuje 39 zł, w którym to limit transferu danych zaczyna się od 20 GB i po dwóch latach rośnie do 60 GB, a trzeci za 19 zł to plan dla osób, które tylko rozmawiają z nielimitowanymi rozmowami i płatnymi wiadomościami oraz transferem danych 1 GB, po dwóch latach 3 GB.

W każdym z planów możemy dokupić jeden lub dwa numery dodatkowe, za pierwszy zapłacimy 9 zł, a za drugi za 19 zł (+dodatkowe 10 GB).

W nowej ofercie na abonament głosowy, w dwóch pierwszych planach początkowe paczki transferu danych powiększone zostały dwukrotnie, a w najtańszym trzykrotnie. Tak więc w planie za 29 zł po dwóch latach skorzystamy aż z 60 GB transferu danych - w przypadku trzech osób na koncie, na każdą kartę przypadnie po 20 GB za 19 zł za numer, a w przypadku dwóch numerów po 30 GB, również za 19 zł za numer.

Drugi plan za 39 zł to 40 GB na start i 120 GB po dwóch latach, najtańszy za 19 zł - 3 GB na tart i po dwóch latach 9 GB.

Nowa oferta na internet mobilny - nju internetowy

Obecna oferta na internet mobilny w nju mobile - nju internetowy, kosztuje 29 zł miesięcznie. W jej ramach na start możemy korzystać z internetu z limitem 40 GB, który rośnie po dwóch latach do 120 GB.

W nowej ofercie na start dostaniemy aż 60 GB, a po dwóch latach będzie to już 180 GB. Tak więc to już przyzwoita paczka danych w niespotykanie niskiej cenie na rynku, jeśli chodzi o oferty bez zobowiązania.

Porównywalny limit transferu znajdziemy obecnie w ofercie Premium Mobile - 200 GB, ale za 99,90 zł miesięcznie, w Mobile Vikings - 250 GB za 60 zł miesięcznie, w Virgin Mobile - 220 GB za 50 zł i w promocji do 29.12.2021 w Plush - 200 GB za 60 zł miesięcznie.

Dodatkowo, jeśli wykupimy jednocześnie ofertę głosową w nju mobile za 39 zł miesięcznie, za 68 zł miesięcznie będziemy mogli korzystać aż z 300 GB transferu danych w miesiącu, oczywiście po dwóch latach stażu.

Co ważne jeszcze, nowa oferta dostępna będzie automatycznie dla obecnych klientów nju mobile, nowe paczki transferu danych zostaną aktywowane z pierwszym dniem kolejnego okresu rozliczeniowego. Z kolei nowi klienci, z nowej oferty będą mogli skorzystać od 27 października.

Z informacji udostępnionych przez Orange niewiadomo co będzie z pakietem nju internet dodatkowy za 19 zł (20 GB na start i 60 GB po dwóch latach), dopytaliśmy o to operatora, jak uzyskamy odpowiedź to zaktualizujemy o nią ten wpis.

Źródło: Orange.

Aktualizacja

Pakiet nju internetowy za 19 zł pozostanie w ofercie, jednak bez zmian w limicie transferu danych.