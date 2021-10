Abonament czy oferta na kartę? Co wybierają Polacy?

Według raportu UKE o stanie Rynku Telekomunikacyjnego w Polsce za 2020 rok, aż 73% klientów wybiera ofertę na abonament, a 23% oferty na kartę. Trend ten utrzymuje się od lat na podobnym poziomie.

Na powyższym wykresie widać istotną zmianę w 2017 roku, ale to efekt ustawy antyterrorystycznej i obowiązkowej rejestracji kart SIM ofertach na kartę, w wyniku której z rynku wyparowało blisko 10 mln „martwych” kart.

Z czego wynika taka dysproporcja? Utarły się tu dwa takie przekonania, iż w przypadku abonamentu na plus - dostaniemy od operatora taniej smartfona, a w przypadku oferty na kartę na minus - trzeba pamiętać o doładowaniach co miesiąc.

Mit. Tak naprawdę poza nielicznymi wyjątkami to nigdy nie była prawda. Nawet jak raty za smartfona wydają się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, zapominamy tu o "zaszytych" w drogich abonamentach dopłatach do takich smartfonów. W rezultacie płacimy za urządzenie dużo więcej niż w przypadku zakupu takiego samego w ratach 0% w elektromarketach czy na Allegro.

Jakie to nieliczne przypadki? To łatwo policzyć w przypadku Orange, Play i T-Mobile - wystarczy różnicę pomiędzy "smartfonowym" abonamentem kosztującym około 80 zł, a ofertą na kartę kosztującą 30 zł, pomnożyć przez 24, co da nam kwotę 1200 zł (Plus jako jedyny nie uzależnia ceny smartfona od wybranego abonamentu, będzie to więc połowę mniej - 600 zł).

Tak więc jeśli znajdziemy w promocjach u operatorów smartfona tańszego o 1200 zł od cen rynkowych lub 600 zł w przypadku Plusa, można wtedy zastanowić się nad wyborem abonamentu.

Co do ofert na kartę i konieczności pamiętania o doładowaniach czy włączaniu pakietów to też mit. Już od dłuższego czasu operatorzy oferują pakiety cykliczne w stałych cenach i ważne przez cały miesiąc, a kwestie zasilenia konta można rozwiązać poprzez cykliczne jego doładowania po zalogowaniu się na poniższych stronach i podpięciu karty płatniczej:

W przypadku Play, można takie cykliczne doładowanie zlecić w serwisie transakcyjnym swojego banku. Jeśli już rozwiałem Wasze wątpliwości, co do pozornej zalety abonamentów i nieistniejącej wady ofert na kartę możemy przejść do ich sprawdzenia.

Oferta na kartę czy abonament w Orange

Porównamy tu cztery pakiety oferty na kartę z czterema planami abonamentowymi Orange. Wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS z różnym transferem danych i cenami.

Orange Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 15 GB 5 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 40,00 zł Różnica 25,00 zł

Pierwszy najtańszy pakiet w ofercie na kartę kosztuje 15 zł w pierwszym miesiącu, później 30 zł miesięcznie i daje 15 GB transferu danych, to aż trzy razy więcej niż najtańszy abonament w Orange - 5 GB za 40 zł miesięcznie.

Orange Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 45 GB 24 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 50,00 zł Różnica 20,00 zł

Jeszcze korzystniej wypada drugi pakiet w ofercie na kartę za 30 zł miesięcznie, w którym łącznie możemy uzyskać 45 GB transferu danych. Porównywalny z nim abonament w Orange za 50 zł to prawie dwa razy mniejszy transfer 24 GB i 20 zł drożej miesięcznie.

Orange Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G tak tak Transfer danych 60 GB 50 GB Opłata miesięczna 40,00 zł 60,00 zł Różnica 20,00 zł

Trzeci pakiet kosztuje 40 zł miesięcznie, zawiera już dostęp do 5G oraz aż 60 GB transferu danych. Za abonament z kolei zapłacicie 60 zł i dostaniecie 50 GB transferu danych.

Orange Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie tak Transfer danych 83,33 GB 105 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 80,00 zł Różnica 50,00 zł

Ostatni z pakietów na kartę wymaga inwestycji 360 zł na rok, ale zawiera 2 TB transferu danych, co nam daje ponad 83 GB miesięcznie za 30 zł. Natomiast najdroższy abonament w Orange kosztuje 80 zł, czyli 50 zł więcej, a daje jedynie 20 GB więcej miesięcznie.

Oferta na kartę czy abonament w Play

W Play najtańszy pakiet w ofercie na kartę kosztuje 25 zł miesięcznie i zawiera 10 GB transferu danych. Najtańszy abonament w Play to SOLO S za 35 zł miesięcznie z zaledwie 3 GB transferu danych. Minusem oferty na kartę jest brak MMS-ów nielimitowanych, ale rekompensuje to ponad trzy razy większy transfer danych.

Play Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS nie tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 10 GB 3 GB Opłata miesięczna 25,00 zł 35,00 zł Różnica 10,00 zł

Kolejne porównywane oferty mają po 40 GB transferu danych oraz nielimitowane MMS-y i dostęp do 5G, jednak w ofercie na kartę zapłacimy za to 10 zł mniej miesięcznie.

Play Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G tak tak Transfer danych 40 GB 40 GB Opłata miesięczna 35,00 zł 45,00 zł Różnica 10,00 zł

Ostatni z pakietów w ofercie na kartę kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera 50 GB transferu danych, w abonamencie z kolei za 65 zł dostaniemy 140 GB transferu. Tak więc to dobra opcja dla tych, co potrzebują tak duży transfer w smartfonie.

Play Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G tak tak Transfer danych 50 GB 140 GB Opłata miesięczna 40,00 zł 65,00 zł Różnica 25,00 zł

Oferta na kartę czy abonament w Plus

W Plusie najtańszy pakiet w ofercie na kartę kosztuje 15 zł miesięcznie przez pierwszy miesiąc, później 30 zł i zawiera 15 GB transferu danych, czyli podobnie jak w Orange. Z kolei najtańszy abonament kosztuje 35 zł i zawiera 4 GB transferu danych.

Plus Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie tak Transfer danych 15 GB 4 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 35,00 zł Różnica 20,00 zł

Drugi z pakietów na kartę i abonamentów w Plus mają po 30 GB transferu danych, ale w ofercie na kartę zapłacimy 30 zł miesięcznie, a w abonamencie 55 zł.

Plus Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie tak Transfer danych 30 GB 30 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 55,00 zł Różnica 25,00 zł

Ostatni pakiet na kartę jest już z obsługą 5G Plusa, kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera 40 GB transferu, za 25 zł więcej w abonamencie dostaniemy 60 GB transferu danych.

Plus Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G tak tak Transfer danych 35 GB 60 GB Opłata miesięczna 40,00 zł 65,00 zł Różnica 25,00 zł

Oferta na kartę czy abonament w T-Mobile

W ofercie T-Mobile jest obecnie aż 8 planów abonamentowych, więc do porównania wziąłem cztery z nich - T-Mobile Smart na 6 miesięcy, T-Mobile S, T-Mobile M i GIGAjesień.

Najtańsza oferta na kartę w T-Mobile kosztuje 20 zł i zawiera zaledwie 1 GB transferu danych, tak więc pierwszy z abonamentów T-Mobile wypada korzystniej za 35 zł skorzystamy tu z 10 GB transferu danych.

T-Mobile Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 1 GB 10 GB Opłata miesięczna 20,00 zł 35,00 zł Różnica 15,00 zł

Drugi z pakietów na kartę kosztuje 25 zł i zawiera 20 GB transferu danych, z kolei abonament za 45 zł miesięcznie 8 GB.

T-Mobile Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 20 GB 8 GB Opłata miesięczna 25,00 zł 45,00 zł Różnica 25,00 zł

Za 30 zł miesięcznie w T-Mobile możemy aktywować pakiet z 30 GB transferu danych, a w porównywalnym abonamencie za 55 zł 40 GB.

T-Mobile Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G nie nie Transfer danych 30 GB 40 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 55,00 zł Różnica 25,00 zł

Ostatni z pakietów oferty na kartę z dostępem do 5G kosztuje 39 zł i zawiera 40 GB transferu danych, a najtańszy abonament z dostępem do 5G kosztuje 65 zł i zawiera aż 200 GB transferu danych, czyli podobnie jak w Play nie porównywalne pakiety.

T-Mobile Oferta na kartę Abonament Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak Dostęp do 5G tak tak Transfer danych 40 GB 200 GB Opłata miesięczna 39,00 zł 65,00 zł Różnica 26,00 zł

Tak więc w każdym z porównywalnych planów w ofercie na kartę zawsze zapłacimy mniej od 10 zł do 25 zł (wyjątkiem jest specyficzny roczny plan Orange w ofercie na kartę z różnicą 50 zł). Różnice na korzyść abonamentów wynikają głównie z dostępu do 5 GB i większych transferów danych, ale umówmy się, że takie 30 GB w smartfonie w zupełności powinno wystarczyć większości użytkowników smartfonów i w tym limicie najkorzystniej wypadają oferty na kartę.