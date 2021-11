Jak doładować konto Play? Najpopularniejsze metody

Od wielu lat odsetek klientów naszych operatorów, którzy wybierają abonamenty i oferty na kartę utrzymuje się na takim samy poziomie - 70% osób wybiera oferty na abonament, 30% oferty na kartę. Anomalia w tym stosunku miała miejsce w latach 2016 - 2017, ale to był czas wejścia w życie ustawy antyterrorystycznej, która wprowadzała obowiązek rejestracji kart SIM w prepaidzie, w rezultacie z rynku wyparowało prawie 10 mln „martwych” kart SIM.

Przed ofertami na kartę wzbraniają się te osoby, które odstrasza konieczność doładowywania co miesiąc konta, by móc z nich korzystać. W rzeczywistości nie jest to tak uciążliwe jakby się mogło wydawać. Większość operatorów udostępnia cykliczne oferty, a mnogość prostych metod doładowywania konta sprawia, że z czasem można się przestawić z wygody abonamentu i przyzwyczaić do nowej opcji korzystania z usług komórkowych bez zobowiązania.

Jak doładować konto Play na kartę bez wychodzenia z domu?

Doładowanie konta w ofercie na kartę w Play możemy zrealizować bez wychodzenia z domu na stronie doladowania.play.pl. Do wyboru mamy tu cztery zdefiniowane już nominały 10 zł, 25 zł, 50 zł i 100 zł lub możemy wprowadzić ręcznie inną kwotę doładowania.

W przypadku, gdy wybraliśmy ofertę na kartę na przykład dla dziecka, a sami korzystamy z oferty na abonament w Play, możemy doładować konto dziecka z naszego abonamentu, a kwota doładowania powiększy nasz rachunek na koniec miesiąca.

Wystarczy w tym celu wpisać kod na klawiaturze naszego telefonu *111*15*1#, zatwierdzić słuchawką oraz podać numer telefonu dziecka i kwotę doładowania w wysokości od 10 zł do 100 zł (dowolna kwota zaokrąglona do złotówki).

Doładowanie konta Play poprzez aplikację

Równie wygodną metodą na doładowanie konta jest skorzystanie z aplikacji mobilnej Play 24, dostępnej na smartfony a Androidem w Google Play i iOS w App Store.

Po uruchomieniu aplikacji i założeniu konta, wystarczy z ekranu głównego aplikacji wybrać opcję - Doładuj. Jeśli mamy kilka numerów na koncie, wskazujemy ten właściwy, podajemy kwotę doładowania i zatwierdzamy płatnością - przelew bankowy, płatność kartą lub BLIKIEM.

Podobnie w tej samej aplikacji możemy doładować konto innej osobie, na przykład wspomniana wcześniej opcja oferty na kartę dla dziecka. W takim przypadku wybieramy z menu opcję - Usługi, dalej tak samo kwotę doładowania i numer telefonu dziecka.

Innym sposobem na doładowanie konta w Play w ofercie na kartę będzie skorzystanie z aplikacji mobilnej swojego banku. Tutaj niezależnie od banku procedura jest zbliżona do aplikacji Play24 - wybieramy z menu usług doładowanie telefonu, wskazujemy źródłowy rachunek bankowy do zasilenia, numer doładowywanego numeru i kwotę.

Tradycyjne metody doładowania konta Play

Są też dwa inne sposoby na doładowanie konta w Play, nieco archaiczne i wymagające więcej zaangażowania i czasu na realizację. Pierwszy to doładowanie konta kartę zdrapką, którą możemy kupić w różnych sklepach czy kioskach. Karty te sprzedawane są z kwotą doładowania 5 zł, 10 zł, 30 zł i 50 zł.

Aby zasilić nią dane konto w ofercie na kartę w Play, trzeba wybrać na klawiaturze telefonu kod *100*(dalej 14-cyfrowy kod doładowujący z karty zdrapki) i zatwierdzić - #.

Drugi sposób do doładowanie w terminalu płatniczym w salonach Play lub w różnych sklepach czy punktach sprzedaży. Możemy w tym celu kupić kod doładowujący u sprzedawcy, który zostanie nam wydrukowany z paragonem o nominałach 5 zł, 10 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł, 60 zł lub 100 zł.

Jest też opcja, by tę czynność wykonał za nas sprzedawca, któremu musimy podać nasz numer telefonu wraz z kwotą doładowania. Po wprowadzeniu tych danych do systemu przez sprzedawcę i ich weryfikacji płacimy przy kasie wybraną kwotę doładowania.

