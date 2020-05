Przełom w bateriach coraz bliżej, będzie taniej i bardziej ekologicznie

Rewolucja samochodów elektrycznych mocno przyśpieszyła, ale nie jest dla nikogo tajemnicą, że to baterie ciągle są głównym hamulcowym całego procesu. Do produkcji wymagają metali ziem rzadkich takich jak kobalt, które nie dość, że są drogie, to ich wydobycie nie jest ani ekologiczne, ani.. humanitarne. Każdy, kto czytał o warunkach, w jakich pracują ludzie, w tym dzieci, wydobywający ten pierwiastek w Afryce wie, że pieniądze za niego często trafiają do ludzi, którym uczciwy człowiek nie powinien podawać ręki. Tesla na kilku frontach próbuje zwalczyć te problemy i w efekcie dostarczyć tańszą oraz trwalszą baterię pozbawioną problematycznego pierwiastka. Wygląda na to, że w najbliższym czasie zobaczymy efekty tych działań.