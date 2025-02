Światłowody 2 GB/s z Disney+ i MAX za 0 zł przez pół roku

Aktualnie w ofertach naszych telekomów, prędkość do 1 Gb/s przy samodzielnej usłudze światłowodów kosztuje minimum 90 zł miesięcznie, a 2 Gb/s to już koszt zaczynający się od 100 zł.

Reklama

Co proponuje Netia? Za prędkość 1 Gb/s, zaledwie 65 zł miesięcznie, a za prędkość 2 Gb/s - 80 zł i do tego pół roku za 0 zł, co jak łatwo policzyć, przez całą umowę da nam uśredniony koszt na poziomie odpowiednio 48,75 zł i 60 zł miesięcznie. Do tego router z WiFi 6 lub WiFi 7 w cenie.

Światłowody z Disney+

Jeśli zechcecie do tego dobrać dostęp do serwisu streamingowego Disney+ Standard, miesięczny koszt rośnie o 20 zł, a więc i na tym można zaoszczędzić 10 zł miesięcznie.

Oczywiście tu też obowiązuje 0 zł przez pierwsze pół roku, więc uśredniony koszt wyniesie 63,75 zł i 75 zł miesięcznie.

Światłowody z telewizją i MAX oraz Disney+

W ramach promocji z abonamentem za 0 zł przez 6 miesięcy dostępne są również warianty internetu do 1 Gb/s i do 2 Gb/s z TV i dostępem do serwisu Disney+ lub Max. Przykładowo, pakiet światłowód do 1 Gb/s z TV 4K i wybranym serwisem VoD można mieć już od 100 zł miesięcznie (wariant M ze 103 kanałami).

Dostęp do serwisu MAX Premium (regularna cena 49,99 zł miesięcznie) ograniczony został tylko do pakietu światłowodów z telewizją w cenach:

ze światłowodami 1 Gb/s - 100 zł miesięcznie, pół roku za 0 zł,

ze światłowodami 2 Gb/s - 115 zł miesięcznie, pół roku za 0 zł.

Uśredniając będą to kwoty 75 zł miesięcznie i 86,25 zł miesięcznie.

Podobnie jak wyżej, dokupienie do tego Disney+ to koszt o 20 zł wyższy w każdym z tych pakietów i nadal 6 pierwszych miesięcy za 0 zł.

Reklama

Warto tu pamiętać, iż dostępność prędkości 2 Gb/s (pobierane dane) i 1 Gb/s (dane wysyłane), ograniczona jest terytorialnie do lokalizacji, gdzie świadczone są usługi Netii w technologii PON.

Źródło: Netia.