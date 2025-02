Awaria internetu w domu? To najlepsze oferty na zapasowy dostęp

Awaria internetu domowego, niezależnie czy to w Orange, Play, Plus, T-Mobile czy Vectra lub Netia - zdarzają się niemal codziennie. Wystarczy spojrzeć na zgłoszenia w serwisie Downdetector - od tego nie ma odwrotu, można za to się przed tym zabezpieczyć.

Awaria internetu w domu - co robić?

Awaria internetu stacjonarnego czy światłowodowego FTTH, to częsty przypadek, aczkolwiek rzadko się zdarza, by nagle jednego dnia, kilku operatorów zaliczyło taką awarię.

Sporadycznie wręcz odnotowywane są też jednoczesne awarie internetu kablowego i mobilnego, dzięki temu posiadając w smartfonie dostęp do sieci komórkowej, możemy przy wykorzystaniu hotspota, zapewnić sobie zapasowy dostęp do sieci na czas awarii na komputerze, laptopie czy nawet na telewizorze ze smartTV.

Jeśli mamy do czynienia z krótkotrwałą awarią do godziny, sprawdzi się tu każda oferta komórkowa w smartfonie z przynajmniej kilkudziesięcioma gigabajtami transferu danych. Gorzej, jak trwa więcej godzin, a w naszym domu z głównego łącza korzysta więcej urządzeń.

Zebrałem dla takich przypadków najlepsze oferty, nadające się jako zapasowe łącze, nawet na cały dzień. Przyda się też na działkę lub różnego rodzaju dłuższe wyprawy i wyjazdy urlopowe czy wakacyjne, bez konieczności dokupowania kolejnych kart SIM w razie nagłej potrzeby.

Niemniej zacznę od ofert, w których warto dokupić dodatkową kartę SIM (symboliczny koszt lub 0 zł), jeśli macie w posiadaniu w swoim domu jakiś mobilny router WiFi, ewentualnie chcecie zakupić na takie wypadki.

Zapasowy internet w domu - nju mobile

Symboliczny koszt zapasowego internetu, poniesiemy w przypadku oferty na internet mobilny w nju mobile. W jej ramach za 29 zł miesięcznie, mamy dostęp do internetu mobilnego z limitem 100 GB, po pół roku rośnie do 200 GB, a po dwóch latach stażu do 300 GB.

Ważne tu jest jednak to, że to jedyna oferta abonamentowa, gdzie rachunek może wynieść 0 zł, jeśli w danym miesiącu w ogóle nie potrzebowaliśmy z niego skorzystać. Ta zasada wchodzi jednak dopiero po 3 miesiącach, więc początkowy koszt tej karty SIM to 3 x 9 zł, a więc 27 zł przez kwartał.

Zapasowy internet w domu - Orange Flex

Korzystniej to wygląda w subskrypcji Orange Flex, bo z jednej strony mam dobrą ofertę komórkową do smartfona za 35 zł miesięcznie z limitem 75 GB transferu danych.

Z drugiej zaś strony, w przypadku awarii internetu domowego czy innej potrzeby zwiększonego zapotrzebowania na dostęp do sieci, możemy dokupić pakiet z internetem mobilnym bez limitu transferu danych i prędkości:

na tydzień - za 15 zł,

na miesiąc - za 45 zł.

Przy czym, możemy z niego skorzystać w smartfonie z uruchomionym hotspotem lub na dodatkowej karcie SIM z tym samym numerem (za darmo i bez dodatkowych opłat miesięcznych - może leżeć w szufladzie), którą możemy sobie zawczasu zamówić i w razie potrzeby włożyć do mobilnego routera WiFi.

Jeśli potrzebujemy więcej takich dodatkowych kart SIM, musimy wykupić droższy pakiet subskrypcji:

2 dodatkowe karty SIM - subskrypcja do smartfona z limitem 150 GB za 50 zł miesięcznie (brak limitów na tydzień - 15 zł, na miesiąc - 30 zł),

3 dodatkowe karty SIM - subskrypcja do smartfona za 80 zł miesięcznie (brak jakichkolwiek limitów przez cały miesiąc, bez dokupowania pakietów).

W zasięgu Orange, mamy jeszcze jedną opcję na zapasowy internet mobilny w ofercie na kartę, w zasadzie bezkosztową. Szerzej o niej pisałem już w osobnym wpisie - Na Allegro kwitnie sprzedaż starterów Orange za 50 zł - u nas macie to za darmo.

Zapasowy internet w domu - Plush na kartę

Prawdziwy zapasowy internet w smartfonie dostępny jest w Plush na kartę. Na co dzień w smartfonie możemy korzystać z dostępu do sieci za 30 zł, 35 zł lub 40 zł miesięcznie z limitem 30 GB, 40 GB lub 50 GB.

W przypadku awarii głównego łącza w domu czy na wyjeździe i poza domem, możemy na cały dzień włączyć internet bez limitu transferu danych i prędkości za okrągłe 1 zł. Tutaj nie ma jednak dodatkowych kart SIM, posiłkować się musimy hotspotem uruchomionym na naszym smartfonie.

