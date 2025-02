Tak kiedyś kupowaliśmy smartfony. Dziwna opcja nadal dostępna

Oferty MIX, czyli oferty na kartę ze smartfonem, to niegdyś popularne oferty u wszystkich operatorów „wielkiej czwórki”. Dziś, dostępne są już tylko u dwóch i trudno się temu dziwić, bo to przedziwny twór w dzisiejszych czasach.

Operator Plus na swojej stronie ma już tylko jeden odnośnik do oferty MIX - Zmień MIX na abonament, Orange w ogóle wycofał ją ze swojej strony. Pozostała natomiast w Play, a w T-Mobile pod zmienioną nazwą - Oferta na doładowania z telefonem.

Reklama

Po krótce - oferty MIX, to takie oferty na kartę, ale na umowę z opcją dokupienia do niej smartfona, a w ramach której zobowiązujemy się do określonej liczby doładowań. Zwykle przez 24 miesiące, czyli podobnie jak w abonamencie.

Oferta MIX w Play

Zacznijmy od Play, bo ten operator mimo istoty samej oferty MIX, nadal oferuje ją w formie znanej z tradycyjnej oferty na kartę bez smartfona - w czterech pakietach, z obowiązkowymi 24 doładowaniami:

za 30 zł miesięcznie - z limitem transferu danych 3 GB, 200 minut do wszystkich sieci i nielimitowane wiadomości SMS/MMS,

za 50 zł - z limitem transferu danych 20 GB, pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS,

za 60 zł - z limitem transferu danych 30 GB, pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS,

za 70 zł - z limitem transferu danych 40 GB, pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz naprawą wyświetlacza za 1 zł na całą umowę.

Dla przykładu, zerknijmy poniżej na tradycyjną ofertę na kartę Play, a w szczególności na najtańszy pakiet za 30 zł - 30 GB vs 3 GB i najdroższy za 50 zł - 200 GB vs 20 GB.

Czy to się przekłada na tańszego smartfona? Do porównania wybrałem szalenie popularnego smartfona poniżej tysiąca złotych - Samsunga Galaxy A16 5G, który wyprzedał się na pniu w elektromarketach. Dostępny jest jeszcze tylko w ofertach właśnie operatorów, ale też na stronie Samsunga za 999 zł lub w 30 ratach 0% po 33,33 zł miesięcznie.

W ofercie MIX, w najdroższej dostępnej online wersji, czyli w pakiecie L za 60 zł z limitem 30 GB, na start zapłacimy za niego 1 zł, a później w 12 doładowaniach za 60 zł i w 12 kolejnych po 120 zł miesięcznie. Łączny koszt - oferta na kartę i smartfon przez 24 miesiące, zamknie się nam w kwocie 2 160 zł, czyli 90 zł miesięcznie.

Wykupując tradycyjną ofertę na kartę w Play, z limitem 30 GB transferu danych w miesiącu za 30 zł miesięcznie i kupując ten smartfon w sklepie Samsunga, no dajmy na to z tymi 30 ratami 0%, łącznie zapłacimy za ofertę na kartę i smartfona 1 899,90 zł przez 30 miesięcy, czyli 63,33 zł miesięcznie.

Oferta na doładowania z telefonem w T-Mobile

T-Mobile nie oferuje tej oferty bez smartfona, więc po wyborze pakietu musimy zdecydować się na dokupienie smartfona.

Reklama

Mamy tu trzy pakiety w cenie 60 zł, 70 zł i 80 zł miesięcznie, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 60 GB. Do tego roczna promocja 7200 GB.

Podobnie policzmy tu koszt oferty MIX za 60 zł z tym samym smartfonem Samsung Galaxy A16 5G. Na start zapłacimy tu 614 zł i później w 24 doładowaniach po 60 zł, co łącznie da nam kwotę 2 114,00 zł, czyli 88,08 zł miesięcznie.

Reklama

Tożsamy w zawartości pakiet na kartę w tradycyjnej ofercie na kartę w T-Mobile kosztuje 45 zł miesięcznie, do tego już policzony smartfon w sklepie - 33,30 zł miesięcznie, da nam kwotę 2 349,00 zł przez 30 miesięcy, czyli 78,30 zł miesięcznie. Mniej i nic nie płacimy na start.

Tak więc warto i przy smartfonach oferowanych w ofertach na kartę, posłużyć się kalkulatorem. Tradycyjne oferty na kartę są korzystniejsze, bez łańcucha w postaci konieczności comiesięcznego doładowywania, a smartfona niemal zawsze kupimy taniej w sklepie.

Stock Image from Depositphotos.