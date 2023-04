Hulajnoga do 1600 zł – jaką wybrać i na co zwracać uwagę?

Wiosna w pełni, majówka za pasem, a sezon komunijny już majaczy na horyzoncie. To oznacza, że warto rozejrzeć się za małymi pojazdami elektrycznymi – jeśli nie na prezent, to w ramach urozmaicenia sobie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły, korzystając ze słonecznych dni. Dlatego też przygotowaliśmy zestawienia hulajnóg elektrycznych do 1600 zł, które sprawdzą się nie tylko w przypadku najmłodszych, ale także dorosłych użytkowników.

Hulajnoga elektryczna – na co zwracać uwagę?

Przy zakupie hulajnogi elektrycznej – oprócz oczywiście ceny – warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zasięg. Standardowe hulajnogi miejskie na jednym naładowaniu powinny przejechać około 20/25 km – pojazdów za zasięgiem znacznie poniżej tej wartości radzę unikać, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której hulajnoga rozładuje się podczas powrotu do domu. Drugą ważną kwestią jest moc silnika oraz maksymalna prędkość. Moc pojazdów w tym przedziale cenowym oscyluje zazwyczaj w granicach 350 W. Maksymalna prędkość według najnowszych wytycznych prawnych to 20 km/h – warto więc wykorzystać ten aspekt, wybierając pojazdy dostosowane do tych osiągów.

Źródło: Depositphotos

Nie zawsze jest to jednak w tym budżecie takie proste, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt sporych podwyżek elektroniki. Jeszcze do niedawna za około 1500 zł można było kupić jedną z wielu wariantów hulajnóg od Xiaomi – czyli absolutnego klasyka w dziedzinie hulajnóg elektrycznych – jednak dziś sytuacja na rynku uległa zmianie. Rzućmy więc okiem na optymalne warianty, które mieszczą się w tym przedziale cenowym.

FRUGAL Storm

Moc silnika 250 W Zasięg 18 km Maks. prędkość 25 km/h Czas ładowania 4 godziny

Zestawienie otwieramy propozycją od polskiej marki Frugal. Model Storm to najtańsza hulajnoga w naszym zestawieniu, ale nie oznacza to wcale, że znacząco odbiega od konkurencji. Osiąga maksymalną prędkość do 25 km/h, a zasięg szacowany jest na 18 km.

Zastosowano w nim tylny hamulec tarczowy, a za odpowiednią przyczepność odpowiadają szerokie, 8,5-calowe koła. Pomimo niskiej ceny posiada kilka ciekawych funkcji, takich jak tempomat i oświetlenie LED. Aktualnie w promocyjnej cenie na stronie Media Expert wyrwiecie ją za 1099 zł.

FRUGAL Impulse

Moc silnika 250 W Zasięg 25 km Maks. prędkość 25 km/h Czas ładowania 4 godziny

Impuls cechuje się przede wszystkim zasięgiem do 25 km/h i stosunkowo niewielką wagą 11,8 kg. Hulajnoga posiada dwa tryby jazdy – oszczędzania energii i sportowy. Pierwsza opcja to wariant rekreacyjny, z możliwością jazdy do 15 km/h, co przekłada się na większy zasięg.

Tryb sport to już typowa wyścigówka, która uwalnia pełną moc pojazdu do 25 km/h. Z dodatkowych funkcji warto wyróżnić hamulec bębnowy, kierunkowskazy oraz klasę ochrony IP54, zapewniającą odporność na brud, kurz i zachlapania. Cena: 1399 zł.

PowerBlade Ciudad

Moc silnika 350 W Zasięg 21 km Maks. prędkość 25 km/h Czas ładowania od 3 do 5 godzin

Patrząc nad model Ciudad od PowerBlade można odnieść wrażenie, że gdzieś już to widzieliśmy. Hulajnoga do złudzenia przypomina bowiem pojazdy z serii Mi Scooter od Xiaomi, a podobieństwa nie kończą się jedynie na wyglądzie. PowerBlade Ciudad także osiąga maksymalną prędkość do 25 km/h i waży nieco ponad 12 kg.

W zasadzie identyczny jest także wyświetlacz LCD, ukazujący prędkość, tryb jazdy i stan baterii. Zauważalnie mniejsza jest za to cena – model PowerBlade Ciudad w popularnych elektromarketach kupimy za 1529 zł.

DUCATI Pro I Evo

Moc silnika 350 W Zasięg 25 km Maks. prędkość 20 km/h Czas ładowania 5 godziny

Czas na najdroższą, a zarazem najlepszą hulajnogę z naszego zestawienia. DUCATI Pro I Evo to prosta i minimalistyczna hulajnoga z czterema trybami jazdy: Pieszy (do 6 km/h), Eco (do 10 km/h), Comfort (do 15 km/h) oraz Sport (do 20 km/h). Parametry – wraz z tempomatem – można dostosować za pomocą aplikacji Ducati Urban e-Mobility, dzięki łączności przez Bluetooth.

Hulajnogę wyposażono w bezdętkowe opony i 8,5-calowe koła, amortyzujące nierówności. DUCATI Pro I Evo korzysta z dwóch rodzajów hamulców – przedni elektryczny oraz tylny tarczowy. Samą hulajnogę wykonano z aluminium oraz tworzywa sztucznego, a podest obłożono antypoślizgową gumą. Model ten dostępny jest w momencie pisania tego tekstu za 1549 zł.

Stock image from Depositphotos