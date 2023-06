Idealny towarzysz miejskich podróży: Porównujemy najlepsze hulajnogi elektryczne

Jaka hulajnoga elektryczna? Ranking najlepszych modeli

Hulajnogi elektryczne zyskały w ostatnich latach ogromną popularność. Jedni chwalą sobie ich ultramobilność, inni przeklinają urządzenia niedbale porozrzucane po miejskich chodnikach. Nie da się jednak ukryć, że ich wszechstronność, ekologiczność i niewielkie wymiary przekonują do siebie coraz większą liczbę użytkowników. Wraz z zainteresowaniem rośnie również rynek hulajnóg elektrycznych. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska najpopularniejszym modelom tych urządzeń. Jeśli zastanawiasz się, jaka hulajnoga elektryczna będzie dla Ciebie odpowiednia, koniecznie zapoznaj się z naszym rankingiem.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem hulajnogi elektrycznej, to znalazłeś się we właściwym miejscu! W tym artykule przedstawimy Ci 5 najciekawszych naszym zdaniem modeli od różnych producentów, dostępnych w cenach nieprzekraczających 3 tysięcy złotych. Wszystkie będą idealnym wyborem do miasta, dla dorosłych użytkowników. W rankingu uwzględniliśmy takie informacje jak moc, zasięg na jednym ładowaniu, maksymalne obciążenie oraz dodatkowe funkcje i udogodnienia. Nie ważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z hulajnogami elektrycznymi, czy też szukasz modelu, który zastąpi urządzenie, z jakiego korzystałeś(-aś) do tej pory. Mamy nadzieję, że to zestawienie dostarczy Ci niezbędnych informacji.

FRUGAL Dynamic – Najlżejsza w rankingu

Cena: ok. 1499 zł

Hulajnoga elektryczna FRUGAL Dynamic to najtańsza propozycja w naszym zestawieniu. Model wyróżnia się prostą, minimalistyczną konstrukcją, idealną do poruszania się po chodnikach i ulicach. Urządzenie wyposażone w silnik o mocy 250 W pozwala osiągnąć maks. prędkość wynoszącą 20 km/h. Zastosowano tu technologię "kick-to-start" – hulajnoga rozpoczyna jazdę po odepchnięciu się od podłoża. Zasila ją litowo-jonowy akumulator o pojemności 5,2 Ah, który pozwoli Ci przejechać 18 km na jednym ładowaniu. Mamy tu hamulec tarczowy z tyłu i elektryczny z przodu. Aluminiowa rama oraz 8,5-calowe koła z pompowanymi oponami zapewniają optymalną stabilność. Urządzenie wyposażono też w wyświetlacz, składaną stopkę a także przednie i tylne światło LED. Z dodatkowych funkcji mamy tu sygnał dźwiękowy i tempomat. Całość waży 12 kg, co czyni model FRUGAL Dynamic najlżejszym w naszym rankingu. Hulajnoga przeznaczona jest dla osób o wadze do 100 kg. Minusem może być niezbyt długa kierownica. Jej maks. wysokość to 92 cm.

BLAUPUNKT ESC809 – Dodatkowy hamulec nożny

Cena: ok. 1999 zł

Nieco droższy model, ale wciąż mieszczący się w pułapie cenowym "do 2000 zł" to Blaupunkt ESC809. Hulajnoga jest wyposażona w silnik o mocy 350 W i również osiąga prędkość do 20 km/h. Tu także mamy 8,5-calowe pompowane opony. Konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego zapewnia wagę na poziomie 14,2 kg. Hulajnoga oferuje zasięg do 20 km na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 12,4 Ah. Pełne ładowanie zajmuje około 2-3 godzin. Z dodatków mamy tu wyświetlacz LCD, amortyzację na przedniej osi, system E-ABS i dodatkowy hamulec nożny. Maksymalne obciążenie hulajnogi wynosi 120 kg, co czyni ją odpowiednią dla nieco cięższych użytkowników.

XIAOMI Mi Pro 2 2022 – Pojemny akumulator

Cena: ok. 2349 zł

Przekraczamy próg 2 tysięcy złotych. XIAOMI Mi Pro 2 2022 to hulajnoga wyposażona w silnik o mocy 300 W, umożliwiająxy osiągnięcie prędkości do 20 km/h. Rama wykonana z wytrzymałego stopu aluminium zapewnia ciężar na poziomie 14,2 kg. Wciąż jednak można uznać ją za w miarę lekką i dość łatwą w przenoszeniu. Jej udźwig ogranicza się niestety tylko do 100 kg. Mamy tu znacznie większy zasięg, niż w przypadku wymienionych do tej pory konkurentów. To 45 km na jednym ładowaniu. Dzięki systemowi odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), hulajnoga może wykorzystać energię z hamowania i postoju, co dodatkowo wydłuża jej działanie. Urządzenie posiada trzy tryby prędkości, co pozwala dostosować jazdę do własnych preferencji. Hulajnoga została wyposażona w wyświetlacz, światła i układe E-ABS. Trzeba też przyznać, że dzięki minimalistycznemu wzornictwu, model ten świetnie się prezentuje!

Aprilia E-SRZ – Wyposażona w kierunkowskazy

Cena: ok. 2299 zł

Jeśli z jakiegoś powodu wolicie hulajnogę wykonaną ze stali, a nie z aluminium, warto przyjrzeć się modelowi Aprilia E-SRZ. Urządzenie waży 14 kilogramów. Dobra wiadomość dla cięższych użytkowników – maksymalny udźwig wynosi 120 kg. Aprilia E-SRZ oferuje maksymalną prędkość do 20 km/h i może przejechać do 20 kilometrów na pełnym naładowaniu. Oferuje silnik o mocy 300 W i akumulator o pojemności 6 Ah. Ogniwo ładuje się ok. 4 godzin. Mamy tu takie funkcje jak wyświetlacz, sygnał dźwiękowy, światła oraz tempomat. Żaden z konkurentów, którzy pojawili się w tym rankingu nie oferuje kierunkowskazów, a ten model je posiada. Aprilia E-SRZ posiada też składaną nóżkę, która umożliwia łatwe parkowanie.

MOTUS Scooty 10 Plus – Największa moc i największy zasięg

Cena: ok. 2999 zł

Najdroższa hulajnoga w rankingu, ale jednocześnie oferująca najlepsze parametry. Waży 19,5 kg, ale wiąże się to z zastosowaniem większych kół, niż u konkurentów. Mają one 10 cali. Jest też potężniejszy silnik – 50 W. Hulajnoga została wyposażona w amortyzatory i pojemny akumulator (aż 15 Ah). MOTUS Scooty 10 Plus zapewni więc największą swobodę podróżowania. Hulajnoga pozwoli bowiem pokonać do 60 km na jednym ładowaniu. Co ciekawe, nie mamy tu elektrycznego hamulca. Jedyna opcja na zatrzymanie się lub zwolnienie to tylny hamulec tarczowy. Wśród wyróżników warto zwrócić uwagę na stopkę, szybki system składania i rozkładania, światło stop, światła odblaskowe oraz ekran LCD. Maks. udźwig wynosi 120 kg.