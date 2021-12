Przeźroczyste prototypy sprzętów Apple. Tylko dla mnie wyglądają lepiej, niż finalny produkt?

Skąpana we wszechobecnej bieli estetyka sprzętów to jeden z elementów rozpoznawczych firmy. Od lat w wielu swoich akcesoriach (ale nie tylko) stawiają na minimalistyczne, odznaczające się, designy. Ale choć można sporo dyskutować na temat tego czy komuś się one podobają czy nie, tak samo jak i o samych sprzętach — to dzisiaj mała uczta dla oka w postaci prototypów. I to już raczej tych późniejszych, bo pokazujących produkty w formie przywodzącej na myśl tę finalną. Zamiast białej obudowy towarzyszącej wersjom sklepowym, możemy pooglądać ich wersję w przeźroczystościach.

I pewnie wielu się ze mną nie zgodzi, ale jak dla mnie - ten wariant jest po prostu ciekawszy.

Przeźroczyste obudowy w prototypach sprzętów Apple. Kolekcjoner Giulio Zompetti dzieli się swoimi skarbami

Giulio Zompetti to znany w środowisku fanów Apple kolekcjoner, któremu udaje się wejść w posiadanie czasem naprawdę niecodziennych urządzeń. Ostatnio podzielił się on na swoim Twitterze zdjęciami prototypów dwóch sprzętów firmy: słuchawek AirPods oraz 29W zasilacza (bedącego początkowo częścią zestawu 12-calowego Macbooka, który w kolejnych wersjach zamieniono na 30W). Co w nich takiego niezwykłego? Ano właśnie obudowy - nie wiem czy samo wnętrze jest 1:1 zgodne z tym, co ostatecznie trafiło do sklepu. Najwyraźniej były to prototypy, na których inżynierowie z Cupertino testowali urządzenia przed stworzeniem ich finalnych wersji.

Warianty kolorystyczne, na które aż miło popatrzeć

Od kiedy pamiętam lubiłem przeźroczyste obudowy w elektronice. Moim zdaniem - dodają one sprzętom sporo charakteru — i nie bez powodu spełniając po latach marzenia o różnych wariantach GameBoyów czy Nintendo 64 — za każdym razem dopłacałem biorąc półprzeźroczystą obudowę (najchętniej w jakimś odjechanym kolorze). Zresztą przy wymianie analoga w joy-conie też pokusiłem się o nową obudowę dla kontrolera - i tak, mój Switch też ma półprzeźroczystą obudowę.

Wszędobylskie bezprzewodowe białe słuchawki to plaga - co do tego że Apple ją zapoczątkowało, raczej nikt nie ma wątpliwości. Za nimi ruszyły inne firmy, które w mniej lub bardziej udany sposób kopiowały estetykę i rozwiązania Apple. Obecnie rynek jest w temacie na tyle nasycony, że można wybierać i przebierać, ale w kwestii przeźroczystych słuchawek... szczerze? Przychodzi mi na myśl przede wszystkim Nothing Ear (1) — które estetyką przywodzą na myśl właśnie prototypy Apple.

Niby wygląd się nie liczy, ale z drugiej strony... fajnie byłoby widzieć więcej wariantów kolorystycznych nie tylko tych głównych urządzeń Apple (bo komputery, telefony i tablety mają kilka wersji), ale także dostępnych dla nich akcesoriów. Na tę chwilę wyjątkiem od reguły wydają się być klawiatury/gładziki dołączane do komputerów iMac z czipami M1, dostępnymi w pięknych kolorkach.