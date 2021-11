iPhone najchętniej wybieranym smartfonem w Chinach. Tegoroczna premiera okazała się wielkim hitem

Jak powszechnie wiadomo — Chiny są jednym z najważniejszych rynków — i to niezależnie od branży. Producenci po prostu chcą tam być, chcą tam sprzedawać. Skala o jakiej mowa jest dla wielu niewyobrażalna. Dlatego też nikogo nie powinny dziwić ustępstwa na które idą technologiczni giganci, by móc tam... po prostu (ale i aż) być. Apple obecne jest w Chinach stosunkowo od niedawna. I choć na co dzień radzi sobie całkiem nieźle, to ubiegły miesiąc okazał się dla firmy niezwykle dobry.

Takiego wzrostu zainteresowania iPhone'ami w Chinach jeszcze nie było

Premiera nowego iPhone'a to dobra okazja, by wymienić smartfon — i podbić firmie słupki sprzedaży. Ogromne wzrosty w okolicach premiery widać na całym świecie — i Chiny nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Jednak to jedna z niewielu okazji, w której możemy zaobserwować jak dobrze idzie Apple na tym — co by nie mówić — niezwykle wymagającym rynku. Rynku, na którym muszą dostosowywać się do twardych reguł gry, rynku w którym nie ma miejsca na pomyłki i wpadki, bo może z niego wylecieć z hukiem. I tak oto w październiku Apple zaliczyło tam wzrost na poziomie 46% z porównaniem do września. Premiera nowych urządzeń i hype zrobiły swoje. Co ciekawe — analitycy z Counterpoint wyjaśniają jak działa sprzedaż w Chinach:

Z powodu problemów z dostawami normalny czas oczekiwania na iPhone'a 13 Pro i iPhone'a 13 Pro Max wynosi w Chinach od czterech do pięciu tygodni. Niektórzy chińscy klienci decydują się zapłacić więcej, aby nowe telefony zostały dostarczone natychmiast.

Jak widać — seria iPhone 13 okazała się prawdziwym hitem. Vivo i Oppo radzą sobie wciąż doskonale, ale patrząc na powyższy wykres i słabnącą pozycję Huawei... no cóż, skoro tak wygląda sytuacja w Chinach, to firma nie będzie miała łatwego starcia, by wrócić do łask w innych regionach.

