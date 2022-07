Obecnie ceny paliwa oscylują w granicach 8 zł za litr, co jest niewiarygodnie wysoką kwotą. Liczne badania pokazywały, że zmusza to znaczną część Polaków do szukania alternatywnych środków transportu, których kiedyś nawet nie brali pod uwagę. Ciężko się dziwić, bowiem wycieczka do innego państwa wiąże się z ogromnymi kosztami. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że właśnie rozpoczął się sezon wakacyjny i coraz więcej osób myśli o urlopie, niektóre stacje benzynowe postanowiły wyjść naprzeciw klientom, gwarantując zniżki na tankowanie.

Orlen - promocja dla uczestników programu Vitay

Z promocją jako pierwsze wyszło PKN Orlen, o czym 24 czerwca na swoim Twitterze poinformował prezes spółki, Daniel Obajtek. Promocja obowiązuje od 27 czerwca i potrwa do końca wakacji, czyli 31 sierpnia. W jej ramach każdy uczestnik programu lojalnościowego Vitay będzie mógł zatankować trzy razy w miesiącu ze zniżką 30 groszy na litrze. Promocja dotyczy tylko zakupu benzyny i oleju napędowego (również paliw premium), natomiast wyłączony jest z niej gaz LPG.

Rabat zostanie naliczony jednorazowo na maksymalnie 50 litrów paliwa, więc w sumie po niższej cenie będzie można zakupić 150 litrów paliwa w miesiącu (o ile Wasz samochodów jest wyposażony w odpowiednio duży bak, bo ograniczeniem są tylko trzy tankowania w miesiącu). Posiadacze karty dużej rodziny są uprawnieni do jeszcze większej obniżki w wysokości 40 gr/litr. Jak w swoim tekście podał Kamil Pieczonka, niestety nie został jeszcze opublikowany regulamin promocji, więc nie wiadomo, czy łączy się ze zniżką dla posiadaczy karty "Orlen w portfelu" wydawanej akcjonariuszom płockiej spółki (trzeba posiadać 50 akcji spółki aby mieć 10/15 gr obniżki na litrze).

Lotos - promocja dla aktywnych użytkowników aplikacji Navigator

Na odpowiedź na promocję Orlenu nie musieliśmy długo czekać. Kilka dni po deklaracji Obajtka, Lotos ogłosił, że również przygotował specjalną akcję dla swoich klientów "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l”, która obowiązuje od 1 lipca i tak jak w przypadku Orlenu, potrwa do 31 sierpnia. Zniżka na Lotosie również wynosi 30 groszy na litrze i dotyczy benzyny i oleju napędowego, również tych premium, jednak z promocji zostało wyłączone LPG - aby skorzystać z tej promocji, klient musi być aktywnym uczestnikiem Navigator, czyli mieć zarejestrowaną kartę fizyczną lub wirtualną, w aplikacji na smartfonie.

W każdym miesiącu każdemu klientowi zostaną udostępnione trzy kupony rabatowe, które będą ważne do końca miesiąca. Aby skorzystać z promocji, klient przy transakcji musi przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się w aplikacji. Warto zaznaczyć, że każdy kupon tyczy się tankowania na maksymalnie 50 litrów paliwa - to kolejny bliźniaczy element z promocją Orlenu, gdyż w ciągu miesiąca możemy po niższej cenie do swojego baku wlać maksymalnie 150 litrów paliwa.

BP - promocja dla uczestników programu Payback

Promocję na okres wakacyjny wprowadziło również BP. Dla klientów, którzy są zarejestrowani w programie lojalnościowym Payback, rabat wyniesie właśnie 30 gr na litrze. Z kolei klienci z niezarejestrowaną kartą Payback zapłacą mniej o 10 gr za litr dowolnego paliwa. Oferta obejmuje benzynę i olej napędowy, również w wariantach premium, a także LPG (w przypadku ostatniej pozycji rabat wynosi 10 gr). Na ten moment nic nie wspomniano o maksymalnej ilości paliwa objętego promocją - można jednak założyć, że limity ilości będą.

Dodatkowo, w ramach akcji "Tańsze wakacje z BP" za zatankowanie minimum 25 litrów paliwa klienci otrzymają vouchery o wartości 3 zł do kawiarni Wild Bean Cafe oraz do myjni. BP zaznacza również, że przez całe wakacje kontynuowana będzie oferta czwartkowa, czyli Diesel Ultimate w cenie regularnego oleju napędowego.

Chociaż zniżka 30 groszy za litr nie poprawia kolosalnie sytuacji, to przy limicie w postaci 150 litrów pozwoli zaoszczędzić nawet 45 zł - lepiej mieć, niż nie mieć. Dobrze widzieć, że stacje benzynowe wychodzą naprzeciw klientom w tym szalonym pod względem cen okresie.

