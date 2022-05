Płatności zegarkiem SwatchPAY! dostępne już w PKO BP - również dla kart Visa

Aktualnie SwatchPAY! dostępny jest dla klientów Alior Banku, BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble, mBank oraz w aplikacji mobilnej fintechu Curve.

Dzisiejsza premiera SwatchPAY! w PKO Banku Polskim to jednocześnie pierwsza opcja (oprócz Curve), na korzystanie z tych płatności pry pomocy również kart Visa - wymienione wyżej banki wspierają tylko karty Mastercard (PKO BP umożliwia dodawanie obu typu kart).

Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim:

Chcemy, by nasi klienci mogli na co dzień korzystać z najbardziej innowacyjnych i najwygodniejszych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne zarządzanie finansami. Widzimy jak bardzo rośnie zainteresowanie klientów alternatywnymi metodami dla tradycyjnych płatności. Jestem przekonana, że proste, poręczne i bezpieczne płatności SwatchPAY! przypadną im do gustu i będą z nich aktywnie korzystać.

Jak zacząć korzystać z płatności SwatchPAY!? Posiadacze zegarków Swatch wspierających te płatności - do kupienia za około 400 zł, mogą je aktywować szybko i wygodnie, korzystając z aplikacji mobilnej SwatchPAY! App by wearonize, dostępnej na smartfony (NFC) z Androidem i iOS na pokładzie lub w sklepie Swatch.

Dokładnie jak to wygląda opisywałem już Wam ostatnio we wpisie - Curve i Swatch, czyli jak płacić zegarkiem (nie smartwatchem) w Polsce. Szczegółowa instrukcja dla klientów PKO BP, udostępniona została na tej stronie.

Same płatności działają tak samo jak płatności zbliżeniową kartą płatniczą, a więc nie potrzebujemy mieć przy sobie smartfona - wystarczy przyłożyć zegarek do terminala i płatność odbywa się automatycznie przy kwotach do 100 zł. Powyżej tej kwoty lub po przekroczeniu limitu płatności bez dodatkowej autoryzacji, musimy wpisać w terminalu PIN do dodanej wcześniej karty.

Oprócz SwatchPAY! klienci PKO Banku Polskiego mogą już korzystać ze zbliżeniowych płatności zegarkami Garmin Pay, BLIKIEM, Apple Pay oraz Google Pay - z tym, że ta ostatnia opcja niestety dostępna jest na razie tylko dla klientów korporacyjnych.

