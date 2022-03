Więcej#Lepiej - Programista też powinien być dobrze zorganizowany.

Więcej#Lepiej to hasło dla naszej serii artykułów edukacyjnych. Im więcej wiemy tym lepiej, niezależnie od dziedziny, rodzaju nauki czy naszego doświadczenia zawodowego. W cyklu tym będziemy starać się pokazać wam ciekawe aspekty i zagadnienia związane z pracą w IT i całą branżą technologiczną.

Organizacja czasu pracy, to coś, co każdy z nas powinien umieć, ale niestety nie uczą tego w szkołach. Dzięki lepszemu poznaniu swoich preferencji, nawyków oraz tzw. golden hours, czyli godzin, kiedy nasza motywacja do pracy i skupienie osiąga szczyty, jesteśmy w stanie osiągnąć mistrzostwo produktywności - zaplanowane zadania zajmują nam coraz mniej godzin, co z kolei skutkuje większą ilością czasu wolnego.

Dosyć wyjątkową grupą zawodową są programiści, którzy w swojej pracy zazwyczaj muszą być bardzo samodzielni - precyzyjnie planować czas wykonania danego zadania, nabyć umiejętność głębokiego skupienia podczas pracy nad swoimi zadaniami i sprawić, a do tego wszystkiego sprawić, by praca nie rozwlekała się na cały dzień, bo jak wszyscy wiemy life-work balance to podstawa satysfakcji z pracy i pewnego rodzaju zawór zabezpieczający przed wypaleniem zawodowym.

W tym artykule zebraliśmy dla garść praktycznym porad i tricków od programistów, dla programistów, którzy czują, że ich praca może być jeszcze bardziej wydajna. Zacznijmy więc od organizacji dnia.

PIERWSZE ZADANIE GWARANCJĄ DOBREGO DNIA

Radek, programista iOS i MacOS pracujący w Nozbe, jest jednym z guru produktywności w firmie. Dzięki dobrej strategii planowania tygodnia, jest w stanie pracować w stanie głębokiego skupienia nawet przez 60% czasu pracy w każdym tygodniu. Jak udaje mu się to osiągnąć? Kluczem jest dobre rozpoczęcie dnia pracy.

Branie wymagających zadań na pierwszy ogień może skończyć się porażką, bo nie jesteśmy jeszcze w pełni obudzeni, a mózg nie jest gotowy na intelektualne wyzwania. Dlatego Radek z wyprzedzeniem planuje pierwsze zadanie na każdy dzień tygodnia, żeby rozruszać umysł! Zwykle jest to zadanie, w którym zna kilka pierwszych kroków i wie dokładnie, co ma zrobić.

„To nie może być płytka rzecz - musi Cię skupić, ale nie przytłoczyć”. Radek często na pierwsze zadanie wybiera refaktoryzację kodu, który uznał, że można poprawić w prosty sposób.

Pierwsze zadanie powinno zajmować nie więcej niż 30-45 minut pracy.

PRACA GŁĘBOKA NAD ZADANIEM GŁÓWNYM

Kiedy mózg jest już rozruszany i gotowy na większe wyzwania, warto zająć się zadaniem głównym. Może to być naprawdę trudna rzecz, która wymaga pełnego skupienia.

Zadania główne jest kluczowe dla postępu projektu - sprawi, że stan jego realizacji widocznie posunie się do przodu.

Podobnie jak w przypadku pierwszych zadań, Radek planuje zadania główne na cały tydzień podczas piątkowego przeglądu tygodniowego i przypisuje im specjalną kategorię. W ten sposób może filtrować listę priorytetów i każdego dnia skupiać się tylko na tej jednej rzeczy.

Po zakończeniu głównego zadania, kiedy nasz stan skupienia znowu jest nieco płytszy, możemy zakończyć dzień zajmując się drobnymi rzeczami, które nie wymagają wielu przemyśleń ani ważnych decyzji.

WYELIMINUJ ROZPRASZACZE

Rozwój technologii to coś czym możemy cieszyć się, jednak nieprawidłowe korzystanie z jej dobrodziejstw może sprawić, że utrudni ona pracę, zamiast wspomagać.

Jednym z bardzo znanych narzędzi do komunikacji w zespole jest Slack. Slack może być pomocny dla zespołów pracujących zdalnie, umożliwia on bowiem błyskawiczną komunikację między jego członkami, ale niestety często rozprasza.

Powiadomienia ze Slacka informujące o nowych wiadomościach w kanałach, z których korzystamy oraz czerwona odznaka na ikonie aplikacji odciągają od zadań. Aby móc bardziej skupić się na pracy, warto najpierw opuścić kanały, które nie są bezpośrednio związane z pracą (np. muzyka, filmy, śmieszne rzeczy znalezione w sieci, itp.). Warto także wyłączyć wszystkie powiadomienia z komunikatora na wszystkich urządzeniach.

Dobrze jest ustalić, kiedy zaglądamy na Slacka, aby sprawdzić, czy nie trzeba ugasić jakiegoś pożaru. Nieustannie włączony komunikator będzie kusił i rozpraszał. Zdecydowanie nie sprzyja to skupieniu i pracy głębokiej.

Ale rozpraszacze to przecież nie tylko Slack! Dobrą praktyką jest, aby przed rozpoczęciem sesji pracy głębokiej zamknąć wszystkie aplikacje, które nie są potrzebne do wykonania danego zadania. Dotyczy to także wyłączenia wszelkich powiadomień - zarówno na komputerze jak i telefonie. Do tego ostatniego można wykorzystać tryb Focus Mode wbudowany w iOSa i MacOSa - który dodatkowo synchronizuje się między urządzeniami, więc nie jesteśmy zmuszeni pamiętać, żeby wszędzie go włączyć.

Kolejną złotą zasadą może być ta, która mówi, że jeżeli jakieś zadanie nie wymaga komputera, to nie wykonujemy go przy komputerze, no i na pewno nie w asyście telefonu. Do większości zadań, w których np. trzeba coś zaprojektować, wystarczająca może być kartka papieru i długopis. Telefon leżący na biurku, w zasięgu wzroku, nieustannie rozprasza i kusi by do niego zajrzeć. Najlepiej więc, jeśli mamy taką możliwość, umieścić go poza stanowiskiem pracy.

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z APLIKACJAMI

Aplikacje, to coś, co pomaga nam pracować lepiej, szybciej ,bardziej wydajnie, a także zapomnieć o wielu rzeczach, o których może „pamiętać” nasza aplikacja.

Oczywiście podstawą jest aplikacja do zarządzania zadaniami. Każdy sprawnie pracujący zespół powinien korzystać z takiej, która posiada wszystkie potrzebne dla niego funkcje. Nie musimy pewnie zaznaczać, z której aplikacji korzystają programiści Nozbe ;-) Ale opowiemy pokrótce, jak wykorzystujemy jej niektóre funkcje.

Każdy większy ficzer, nad którym pracujemy, to osobny projekt, który śledzą tylko zainteresowane osoby, które są zaangażowane w jego projektowanie, wykonanie, a także testowanie. Każdy taki projekt ma także swoje zadanie o nazwie "Status", gdzie informujemy o postępach pracy.

Przed implementacją każdego ficzera mamy "kick-off meeting", czyli bardzo krótkie (max 15min) spotkanie, gdzie upewniamy się, że rozumiemy tak samo i każdy wie co jest do zrobienia. Swoją pracę dzielimy pracę na małe kawałki, ciągle usprawniając proces powstawania i automatyzacji pracy. Przy tym wszystkim kierujemy się fundamentami metody Kazein. Kaizen często nazywana jest metodą małych kroków. Dokonywanie zmian poprzez małe ulepszenia korzystnie wpływają na działalność przedsiębiorstwa, atmosferę w pracy i poczucie sprawstwa pracowników.

Dość znaną praktyką, jest pracowanie w sesjach o ustalonym czasie trwania, do czego wykorzystać można popularną metodę Pomodoro. Bloki zadaniowe przy pracach programistycznych są jednak zazwyczaj dłuższe, niż standardowe 25 minut, polecamy więc wydłużyć sesję do 45, bądź innego czasu, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Dla użytkowników MacOS i iOS do pracy w sesjach warto polecić także aplikację o wymownej nazwie… Session, która także wykorzystuje wspomnianą wyżej metodę Pomodoro. Aplikacja działa jak timer, ale ma także masę innych pomocnych ficzerów jak np. gromadzenie statystyk, blokowanie stron internetowych, integracja z kalendarzem i planowanie sesji. Inną tego typu aplikacją jest Tyme2, która także pozwala na mierzenie czasu pracy, gromadzenie i przeglądanie statystyk, itd.

Kolejną aplikacją, którą warto się zainteresować, jest Paste - menedżer schowka dla urządzeń Apple. Paste idealnie rozszerza możliwości standardowego schowka wbudowanego w system macOS. Ilość rzeczy, które możemy skopiować i przechowywać w pamięci jest tak naprawdę nieograniczona, lecz standardowe ustawienia pozwalają na przechowywanie informacji z ostatniego miesiąca.

ODPOCZYNEK RÓWNIE WAŻNY, JAK WYDAJNA PRACA

Wszyscy trenerzy personalni trąbią o tym, że podczas procesu chudnięcia odpoczynek jest tak samo ważny, jak trening. Nie inaczej jest także z naszą pracą. Jeżeli nie odpoczywamy w sposób właściwy, to nie ma co oczekiwać, że staniemy się mistrzami wydajności i pracy w głebokim skupieniu. Nasz mózg, tak samo jak mięśnie, potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Musimy zatem umieć „wyjść z pracy”, także głową, co jest niezwykle ważne szczególnie, jeżeli pracujemy w modelu zdalnym.

Bardzo ważną częścią wychodzenia z pracy jest zamknięcie "pracowych" aplikacji. Obecnie i system Apple i Android mają specjalne służbowe profile, które możemy wykorzystać i skonfigurować w odpowiedni sposób, dzięki czemu nawet, jeżeli korzystamy z tych samych urządzeń w czasie wolnym, praca nie będzie przedzierać nam się do życia prywatnego.

W systemach macOS możemy korzystać także z oddzielnych pulpitów - biurek - jeden z nich konfigurujemy wtedy pod obowiązki zawodowe i przełączamy się między nim, a tym wykorzystywanym do spraw prywatnych.

Jeśli w ciągu dnia pracy coś zajmuje nam za dużo czasu i staje się "czarną dziurą" warto to zostawić i zrobić coś innego, a następnie wrócić do tego później lub dnia kolejnego. Często świeża perspektywa sprawia że problem staje się trywialny. Jest to także znak od naszego organizmu, że wyczerpaliśmy niejako nasze dzisiejsze zasoby skupienia. Warto słuchać siebie, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Jeżeli w ciągu dnia czujemy się bardzo zmęczeni, warto skorzystać z ciekawej metody - wypić kawę i… udać się na drzemkę!

Choć może się to wydawać dziwne, ma to sens. Małe dzieci i osoby starsze, jak również wszystkie inne ssaki na świecie, drzemią. Reszta z nas śpi zazwyczaj tylko w nocy, a naukowcy mają wątpliwości, czy taki schemat dnia i nocy jest naturalny.

Drzemka to świetny sposób na naładowanie baterii! Zasada jest jednak taka, że nie powinieneś spać dłużej niż 20-25 minut - w przeciwnym razie po przebudzeniu będziesz bardziej zmęczony niż przed drzemką. Dzieje się tak, ponieważ po 20 minutach Twój mózg może przejść w najgłębszą fazę snu, której nie należy przerywać.

Proponujemy więc wypić kawę, położyć się wygodnie i zamknąć oczy. Jeżeli nie uda nam się zasnąć - nie szkodzi! Odpoczynek z zamkniętymi oczami i tak jest relaksujący. Ale po co pić espresso przed szybkim snem? To również jest całkiem logiczne. Kofeina potrzebuje czasu, aby zacząć działać, a to jest idealne 15-20 minut na szybką drzemkę. Kofeinowe "uderzenie" pomoże Ci się obudzić i pobudzi Cię do działania na resztę dnia pracy.

To tylko mała część porad, aplikacji czy lifehacków, które mogą pomóc wznieść naszą pracę na jeszcze wyższe tory produktywności i efektywności. Najważniejsze jednak by nauczyć się słuchać swojego organizmu. Znaleźć najbardziej efektywne godziny pracy (jedni z nas lepiej pracują z samego rana, inni po południu bądź wieczorem), nauczyć się rozpoznawać zmęczenie i znaleźć sposób na szybką regenerację („kawowa drzemka”, spacer, siłownia w przerwie dnia pracy, etc.) oraz przede wszystkim po pracy nauczyć efektywnie odpoczywać po to, by ze świeżym umysłem móc się zmierzyć z wyzwaniami dnia kolejnego.

