Znajoma marka wśród metod płatności mobilnych. Czy warto ją wybrać?

Im więcej udostępnianych metod płatności, tym lepiej? Taka reguła nie gwarantuje sukcesu w branży e-commerce. Klienci mają bowiem swoje przyzwyczajenia. Chcą, żeby transakcja przebiegła szybko, bezpiecznie, bez prowizji i potrzeby wypełniania wielu rubryk. Swoje pieniądze powierzają wiarygodnym partnerom.

Cinkciarz Pay: waluty obce to tylko dodatkowa opcja

Polacy coraz chętniej finalizują transakcje w sieci, używając swoich kart płatniczych czy też kredytowych. Częściej korzystają z mobilnych systemów płatności. W tej stawce sporo się zmienia, pojawiają się nowe propozycje.

W kwietniu 2018 r. autorską metodę udostępnił portal Cinkciarz.pl. Usługi finansowe spod tego szyldu mogą kojarzyć się głównie z wymianą walut. I rzeczywiście, istotną zaletą Cinkciarz Pay, bo tak nazywa się omawiany system płatności mobilnych, wydaje się możliwość finalizowania zakupów w dowolnej z 28 walut. Kolejnym plusem będzie tu także korzystny dla płacącego kurs wymiany.

Co jednak może zaskoczyć wielu kojarzących markę Cinkciarz.pl i firmowane przez nią usługi finansowe z crossem walutowym (włącznie z transakcjami w zagranicznych walutach), system Cinkciarz Pay nie daje się zaszufladkować w obrębie wymiany złotych na euro, dolary, funty itd. Metoda może być wybierana na co dzień, do płatności w PLN. I warto zwrócić uwagę, że zarówno sklepy internetowe, jak i ich klienci coraz częściej stawiają na Cinkciarz Pay. Obroty z roku na rok się zwiększają, a dane Cinkciarz.pl potwierdzają zainteresowanie kilku tysięcy przedstawicieli branży e-commerce. Wystarczy przytoczyć, że w I kw. ub.r. przychody w ramach tej usługi zwiększyły się o 2493 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Podstawy rozwoju systemu Cinkciarz Pay

Z perspektywy sprzedającego Cinkciarz Pay oznacza m.in. współpracę z wiarygodnym partnerem, działającym na rynku od 2010 r. Główne atuty systemu:

cena (konkurencyjne stawki za poszczególne metody zaczynają się już od 0,2 proc.),

szybka integracja dzięki gotowym modułom,

szczególne udogodnienia dla sprzedających za granicą (przyjmowanie płatności w wielu walutach i lokalnych metodach płatności).

Cinkciarz.pl udostępnia także szczegółową dokumentację techniczną oraz wsparcie specjalistów na każdym etapie integracji systemu czy współpracy. Wystarczy zatem zarejestrować się, zakładając darmowe konto w portalu, by w zgodzie z instrukcją, krok po kroku zostać przeprowadzonym przez cały proces i zaimplementować Cinkciarz Pay do swojego sklepu. Wystarczy by prowadzący biznes spełniał kilka elementarnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa klientów i związanych m.in. z:

wyglądem i wykorzystanymi technologiami na stronie,

przejrzystością danych,

dostępnością regulaminów i polityki prywatności,

obecnością zabezpieczeń – certyfikatu SSL.

Kupujący w sieci mogą z kolei wybrać Cinkciarz Pay, darząc zaufaniem markę, z którą wcześniej prawdopodobnie zetknęli się już, wymieniając waluty, nadając przekaz pieniężny za granicę czy też korzystając z popularnej karty wielowalutowej. Wybierając Cinkciarz Pay w sklepie internetowym, klienci będą mogli w zaledwie kilku kliknięciach i bez dodatkowych opłat, na takich samych zasadach jak przy popularnych integratorach płatności, zapłacić za wybrane towary, korzystając z jednej z wielu szybkich, bezpiecznych i wygodnych metod płatności.

Cinkciarz Pay jest zintegrowany m.in. ze znanym i lubianym systemem DotPay. Merchantów może zainteresować informacja, że współdziała również z bardzo przydatną opcją „link do płatności", która pozwala generować w prosty sposób linki do zapłaty online. Autorski system płatności Cinciarz.pl poza zasilonym portfelem w portalu umożliwia też wsparcie dla innych popularnych metod – począwszy od BLIK, przez karty:

Visa,

Master Card

Diner's Club

– a także Apple Pay, Google Pay, PayPal, po przelewy Pay-By-Link, Trustly czy Skrill. Tym samym staje się atrakcyjną formą płatności dla każdego!

Wpis powstał przy współpracy z Cinckciarz.pl