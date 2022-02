Jakie są typy ekspresów do kawy? Czym się różnią?

Bez kawy miliony ludzi na świecie nie wyobraża sobie dnia. W dobie popularności alternatywnych metod parzenia ekspresy do kawy nie straciły jednak ani trochę na popularności. Na rynku czeka na nas kilka rodzajów tego typu sprzętów. Czym one się właściwie różnią i skąd wiedzieć który z nich najlepiej sprawdzi się do naszych codziennych potrzeb?

Kolbowe ekspresy do kawy - przepiękna przygoda dla pasjonatów

Dzisiejszą podróż po ekspresach do kawy rozpoczniemy od ekspresów kolbowych. Te, wbrew powszechnemu przekonaniu, wcale nie muszą być ogromne niczym widywane w kawiarniach. Mimo wszystko kolbowe ekspresy wciąż będą wymagały od właścicieli odrobiny wiedzy na temat samego procesu parzenia kawy — no i to nie są sprzęty, w których wystarczy jedynie wcisnąć przycisk, a wszystko zrobi się samo. W zależności od tego czy postawimy na ekspres ze spieniaczem do mleka czy bez — wszystkie te czynności wykonać będziemy musieli i tak samodzielnie. Za pośrednictwem specjalnego spieniacza do mleka trzeba będzie zadbać o odpowiednie przygotowanie dodatku, samą kawę zaś odpowiednio zmielić, ubić tamperem i zaparzyć. Ekspresy kolbowe to niekończący się ocean kombinacji, z którego domowi bariści będą mogli wyłowić dziesiątki rozmaitych smaków smaków i aromatów zmieniając poszczególne parametry. Bardziej jednak spodobają się hobbystom i miłośnikom tematu, niż zabieganym chcącym coś wypić przed wyjściem z domu, albo na szybko po powrocie!

Ekspresy przelewowe - klasyka gatunku

W ostatnich latach stale obserwujemy wzrost popularności alternatywnych metod parzenia kawy. Wśród nich najlepszą prasą cieszą się drip i chemex. Ale zanim uda nam się uzyskać w domowych warunkach napar jak ten z ulubionej kawiarni, przyda się cały zestaw akcesoriów. Ekspresy przelewowe potrafią nas w temacie odciążyć – nie tylko dbając o odpowiednią grubość mielenia ziaren, ale także dbając o temperaturę wody i tempo parzenia. Co więcej - wiele z nich zadba również o podgrzewanie kawy. W większości nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy, bo ich obsługa ograniczać się będzie do wciśnięcia klawisza, zaś dbanie o ich późniejsze czyszczenie i konserwację to – poza wyrzuceniem filtra z fusami – po prostu szybkie płukanie łatwo dostępnych elementów.

Ekspres automatyczny - wystarczy jeden przycisk, by cieszyć się ulubionym napojem!

Ekspres automatyczny łączy przyjemne z pożytecznym. Takie urządzenia zadbają o przygotowanie dla nas smacznej kawy bez konieczności posiadania jakiejkolwiek większej wiedzy baristycznej, ani też poświęcania dodatkowego czasu. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego modelu – ale ten typ urządzeń oferuje zarówno sprzęty z kompleksowym wyborem kaw (od czystego espresso, przez w sam raz do picia americano, na kawach mlecznych kończąc), jak i modele z bardziej ograniczonym wyborem. Jedne zaleją napitek spienionym mlekiem automatycznie – inne pozwolą nam zrobić to samodzielnie. Wszystko zależy od naszych preferencji i tego, czego tak naprawdę będziemy po nich oczekiwać. Wybór w tej materii jest ogromny – najtańsze z nich można nabyć już za około 1000 złotych, ale mnogość funkcji i ilość modeli sprawia, że rozbieżności cenowe są naprawdę spore. Pewnym jednak jest, że wszyscy poszukujący ekspresu do kawy który pozwoli im bez dodatkowego zachodu i specjalnej wiedzy przygotować pyszną kawę, powinni zwrócić się przede wszystkim ku temu segmentowi urządzeń!

Ekspres na kapsułki - łatwiej już się naprawdę nie da, ale…

Ostatnim popularnym typem są ekspresy na kapsułki. To urządzenia które w ostatnich latach są wszechobecne – marki za nie odpowiedzialne pompują grube miliony dolarów w ich odpowiednią promocję. Jeżeli korzystacie z usług hotelowych lub regularnie bywacie na spotkaniach z dostępem do ekspresu dla gości, to prawdopodobnie spotkaliście się już z nimi wielokrotnie. Te sprzęty również wyróżniają się prostotą obsługi – by móc z nich skorzystać nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza – najczęściej wszystko ogranicza się do włożenia kapsułki w odpowiednią komorę i wciśnięcia przycisku. To rozwiązanie idealne dla wszystkich zabieganych, dla których cały proces przygotowywania czy większa kontrola nie grają pierwszych skrzypiec. Warto jednak mieć na uwadze, że na rynku stale przybywa wysokich jakościowo kaw w kapsułkach. Jeżeli lubicie kawy mleczne - warto rozważyć jednak dodatkowy spieniacz, bowiem mleczne kawy w kapsułkach to nic innego jak mieszanina kawy ze sproszkowanym mlekiem, co nie ma szans dorównać smakiem cappuccino od ulubionych baristów.

Rozważnie wybierz ekspres do kawy idealny do twoich potrzeb!

Na rynku dostępne są dziesiątki ciekawych ofert — dlatego przed ostatecznym wyborem warto sprawdzić ranking ekspresów do kawy. Różnią się nie tylko firmą, wyglądem i jakością wykonania – ale także wykorzystywanymi w nich technologiami. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się przede wszystkim jakim typem kawosza jesteśmy - i na czym nam najbardziej zależy: mlecznych kawach na wyciągnięcie ręki, ogromnym dzbanku ciepłej kawy czekającym na nas o każdej porze, wygodzie czy prawdziwej kawowej przygodzie z dziesiątkami akcesoriami i zabawą smakiem w roli głównej?

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD