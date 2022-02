Czym jest Mask Singer?

Mask Singer to program który rozkochał w sobie miliony widzów w kilkudziesięciu krajach. W tym muzycznym show spotkamy dwunastu uczestników, którzy będą na scenie wykonywać największe polskie i światowe hity. Jest jednak pewien haczyk…

To dość niespotykane show

Celebryci z pierwszych stron gazet - muzycy, aktorzy, dziennikarze, sportowcy i politycy będą wykonywać muzyczne przeboje w niezwykłych przebraniach i maskach, przez co nie będziemy znać ich tożsamości. Niesamowite przebrania zagwarantują świetną zabawę, bowiem na scenie będziemy oglądać gwiazdy przebrane za zwierzęta, ptaki, rośliny a nawet… jedzenie!

Zamysł, który sprawdził się już za wielką wodą, przyniesie widzom mnóstwo emocji. Poza świetnymi kostiumami i występami, Mask Singer wytworzy przede wszystkim bardzo enigmatyczną atmosferę. Oprócz dobrej zabawy, widzowie będą musieli zamienić się w detektywów i robić dokładne dochodzenie, kto kryje się pod maską.

Mask Singer jest najbardziej tajemniczym programem w historii telewizji!

Paradoksalnie w nadchodzącym programie na antenie TVN głównym zajęciem widzów nie będzie podziwianie efektownych występów, a próba odgadnięcia tożsamości celebryty spod maski. Nie są to puste słowa, bowiem stacja telewizyjna zapewnia, że tożsamość uczestników będzie znana wyłącznie przez garstkę osób, a wszystkie wydarzenia z kulis Mask Singer będą ściśle tajne. Potwierdza to wyłącznie fakt, że każda z osób pracujących przy programie - makijażystki, kamerzyści, oświetleniowcy czy ludzie odpowiedzialni za catering - są zobowiązani do zapłaty 50 tysięcy złotych kary za ujawnienie tożsamości którejś z gwiazd.

Utrzymaniu anonimowości służą zatem naprawdę rygorystyczne procedury. Co ciekawe, nawet podczas rozmów na scenie głosy gwiazd są elektronicznie modulowane. TVN dotrzymał wszelkiej ostrożności, aby tożsamość gwiazd była nieznana aż do samego końca - a wszystko po to, by zapewnić widzom jak najlepsze doznania.

Dzięki temu, każdy widz w istocie staje się detektywem. Próba odgadnięcia celebryty po sylwetce (o ile kostium cokolwiek w tej kwestii zdradzi), dopasowanie sposobu mowy, poruszania się czy wokalu pod codziennie wystąpienia - właśnie na to wszystko będzie trzeba zwracać uwagę podczas show. Nie będzie to jednak w żadnym wypadku proste, bowiem krąg poszukiwań jest ogromny.

Specjalne tropy i odkrywanie wielkiej tajemnicy krok po kroku

W programie poza dwunastoma gwiazdami udział bierze widownia oraz detektywi, którzy będą przyglądać się celebrytom, zadawać uczestnikom pytania i na tej podstawie typować, kto znajduje się pod maską. Przed wystąpieniem danej gwiazdy zostanie wyświetlony krótki, tajemniczy film, który ma naprowadzić widzów na pewien trop - oczywiście najwięcej powie to osobom, które śledzą życie danego celebryty.

Na koniec każdego odcinka widzowie będą głosować na najlepszy występ. Wykonawca z najmniejszą liczbą zebranych głosów będzie zmuszony zdjąć maskę przy akompaniamencie licznych okrzyków “zdejmij maskę!”. Wtedy, po tygodniach domysłów i spekulacji wśród widowni, część zagadki się rozwiąże.

Mask Singer robi furorę w 41 krajach

Program rozrywkowy cieszy się ogromną popularnością za granicą. W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, show otrzymało już 6 sezonów. Widzowie wprost pokochali ten format, a w zabawie brały udział takie osobowości jak T-Pain, Wayne Brady, Lil Wayne, Bella Thorne, Tommy Chong czy Wiz Khalifa! Nie ma zatem wątpliwości, że możemy spodziewać się sporych rewelacji w polskiej wersji programu.

Oprawa audiowizualna stoi na bardzo wysokim poziomie

W Mask Singer niemałe wrażenie robi oprawa audiowizualna. Kostiumy, które otrzymają celebryci, zostały wykonane z największą dbałością o detale. Maski nie tylko służą ukryciu tożsamości danej gwiazdy, ale również wyglądają naprawdę wyjątkowo. Jakość przebrań oraz aranżacja sceny sprawia, że od programu ciężko będzie oderwać wzrok.

To nie pierwszy raz, kiedy TVN przenosi do Polski ciekawe formaty z zagranicy

TVN stał się pewnego rodzaju pionierem w kwestii sprowadzania sprawdzonych formatów do naszego kraju. Stacja telewizyjna w Polsce zrealizowała już takie produkcje jak Masterchef, Milionerzy, Mam Talent czy X Factor - wszystkie przyjęły się bardzo dobrze i skradły serca widzów w całym kraju. Show okazały się na tyle atrakcyjne, że powstało wiele sezonów każdej z produkcji. Dla przykładu, program Milionerzy pierwszy raz na antenie TVN pojawił się w 1999 roku i liczy w tej chwili ponad tysiąc odcinków. Masterchef mógł niedawno pochwalić się premierą okrągłego, dziesiątego sezonu, a w dodatku powstał Masterchef Junior dla młodych kucharzy, który na ten moment liczy sześć edycji, a wkrótce premierę będzie miał siódmy sezon.

Na sukces wielkich marek w Polsce składa się również fakt, że wszystkie najbardziej popularne programy są dostępne na Playerze. Odcinki w nienagannej jakości możemy oglądać w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu. Świetna formuła w połączeniu z bezproblemową dostępnością to zwyczajnie gwarancja sukcesu.

Mask Singer Polska - kto poprowadzi program?

W Polsce program Mask Singer poprowadzi Michał Meyer, który występował w jednej z głównych ról w serialu Zakochani po uszy, emitowanym na antenie TVN7. Skład drużyny detektywów będzie mocno zróżnicowany - w te role wcielą się Kuba Wojewódzki, weteran telewizyjnych show, Kacper Ruciński, stand-uper, który jest nową twarzą w świecie programów rozrywkowych, Joanna Trzepiecińska, ceniona aktorka, oraz Julia Kamińska, gwiazda serialu BrzydUla. Jak poradzą sobie w nowej roli? Tego dowiemy się już wkrótce.

Mask Singer - kiedy ten tajemniczy program zadebiutuje w Polsce?

Najbardziej enigmatyczne show w historii polskiej telewizji wystartuje w wiosennej ramówce, dokładnie 5 marca. Odcinki Mask Singera będą emitowane w każdą sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVN. Wszystkie odcinki programu będą oczywiście dostępne w Playerze, gdzie będziemy mogli je obejrzeć w dowolnym momencie. Zwycięzcą tajemniczego programu zostanie celebryta, któremu uda się zachować swoją tożsamość w tajemnicy jak najdłużej - nagrodą będzie wyjątkowa statuetka Złotej Maski!

Tekst powstał przy współpracy z TVN