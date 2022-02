5 najważniejszych cech smartfona w 2022 roku

Wybór smartfona to rzecz trudna i często czasochłonna. Rynek urządzeń mobilnych jest bardzo zróżnicowany, a producenci wciąż przygotowują premiery nowych modeli. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przed zakupem telefonu.

Parafrazując klasyka: smartfon, jaki jest, każdy widzi. Ekran, kilka przycisków na obudowie, aparaty, port ładowania, czasem złącze słuchawkowe… i to w sumie tyle. Przynajmniej jeśli chodzi o ich zewnętrzny wygląd. Trudno doszukiwać się odstępstw od wypracowanych już standardów, jednak niektórzy producenci starają się czymś jeszcze nas zaskoczyć. Być może to właśnie dlatego coraz chętniej pokazują niestandardowe, jak na dzisiejsze czasy, projekty - choćby w postaci składanego smartfona “z klapką”.

Ważniejsze jest jednak to, co telefon skrywa w sobie. Pamiętać trzeba o baterii, która pozwoli na długie godziny prowadzenia rozmów i korzystanie z aplikacji mobilnych. Równie ważne są aparaty - o ile szukamy w telefonie sprzętu do robienia zdjęć. A co z funkcjami dodatkowymi? NFC do płatności zbliżeniowych, a może wodoodporność, by nie zepsuć telefonu na wakacyjnym wyjeździe? No i ekran - bo przecież będziemy korzystać z niego codziennie. Zaczyna się powoli robić długa lista rzeczy, na które trzeba uważać. Na co więc zwracać uwagę?

Świetny ekran to podstawa

Smartfony i telefony bez dobrego ekranu nie mają dziś racji bytu. Jednak to nie ich wielkość powinna być kluczowa. Lepiej zainteresować się ich aspektami technicznymi. AMOLED, LCD, rozdzielczość, zagęszczeście pikseli, odświeżanie, a może wsparcie HDR? Nie da się ukryć, że im wyższa rozdzielczość, tym lepiej - w szczególności jeśli towarzyszy jej wsparcie 120 Hz odświeżania dla płynnego przeglądania treści na smartfonie. Docenią to przede wszystkim ci, którzy sięgają po telefony z ekranami o przekątnej powyżej 6,5 cali. Niska rozdzielczość przy tak dużej powierzchni będzie przeszkadzać. Niektórzy producenci oferują także wbudowane w ekran czytniki linii papilarnych umożliwiające szybkie i skuteczne odblokowanie smartfona. Jasność samego ekranu też jest kluczowa - im wyższa, tym wygodniej będzie się z niego korzystało w słońcu.

Szybkie ładowanie

Najnowsze smartfony naszpikowane nowoczesnymi technologiami mają ten sam problem. Błyskawicznie rozładowującą się baterię. Na szczęście lekarstwem na to jest szybkie ładowanie - przewodowe oraz bezprzewodowe. Możliwość naładowania baterii telefonu od 0 do 100 proc. w niecałą godzinę to jedna z najbardziej pozytywnych zmian jeżeli chodzi o używanie smartfonów w ostatnich latach. Dzisiaj smartfony ładowane w technologii Quick Charge pozwalają uzyskać 50% na baterii po 15 minutach podłączenia do ładowarki. Również bezprzewodowe ładowanie zdaje egzamin - w szczególności gdy nie musimy myśleć o kablach i dedykowanych ładowarkach.

Dobre aparaty

Zrobienie dobrego zdjęcia nie wymaga już inwestycji w drogie aparaty i jeszcze droższe obiektywy. I choć dla profesjonalistów to wciąż mało, w uchwyceniu codziennych chwil obiektywy w telefonach sprawdzą się doskonale. Smartfony Samsung pozwolą zrobić świetne zdjęcia, ale i tańsze modele nie mają się czego wstydzić w kwestii fotografii mobilnej. Z bliska i z daleka, portretowo, a nawet w nocy. Aparaty w smartfonach wspomagane przez sztuczną inteligencję sprawdzą się w wielu sytuacjach - również tych niekontrolowanych. Oprócz samej liczby aparatów, warto zainteresować się ich rodzajem - ultraszerokokątny, szerokokątny, teleobiektyw, a może macro? Każdy z nich przyda się w innych warunkach i pozwoli zrobić dobrej jakości zdjęcie, także przy niesprzyjającej aurze.

NFC i płatności zbliżeniowe

Near Field Communication, w skrócie NFC to komunikacja przy użyciu częstotliwości radiowej na bardzo bliskie odległości. Telefony z NFC pozwalają np. na szybkie płatności w sklepach, bez konieczności sięgania do portfela. Wystarczy przyłożyć urządzenie do terminala i gotowe - zakupy opłacone. I choć na rynku dominują smartfony, które tę technologię oferują, tak niektórzy producenci wciąż się od niej wzbraniają - w szczególności w swoich budżetowych modelach. NFC to jednak nie tylko płatności. To również autoryzacje smartfonem czy szybkie parowanie z urządzeniami peryferyjnymi. Warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej jeśli nie korzystacie z płatności zbliżeniowych, np. w smartwatchu.

Wodoszczelność i ochrona przed zachlapaniem

Wybieracie się na wakacje, bierzecie swojego smartfona na plażę, nad basen lub jezioro. Chwila nieuwagi i urządzenie, często drogie, ląduje w wodzie. Nie każdy telefon można zanurzyć - nie każdy też polubi się z przypadkowymi zachlapanioami. Niektórym kontakt z cieczą wyrządzi nieodwracalne szkody. Inne poczują się w niej jak ryby. Warto zwracać uwagę na oznakowania wodoszczelności i wodoodporności poszczególnych modeli. Pomoże w tym system norm IP, który jest sprawnym narzędziem do określania stopnia odporności na wodę oraz różne pyły. Im wyższa klasa, tym bardziej odporny telefon. Trzeba jednak pamiętać, że normy dotyczą kontrolowanych warunków laboratoryjnych i w realnym świecie mogą niewiele znaczyć. Mimo wszystko, telefony wodoszczelne również warto trzymać z dala od wilgoci.

Tekst powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD