To klient poczty na desktopie, uznawany za jednego z najlepszych na tę platformę po przejęciu i zamknięciu Sparrow. Więcej o tym kliencie desktopowym przeczytacie w tym wpisie – Świetny klient poczty Spark nareszcie na desktopie. Na urządzenia z iOS na pokładzie – Spark – klient poczty na iPhone. Warto też dodać, że Spark dostępny jest też już na Androida.

Klient poczty vs obsługa webowa – który wariant jest bezpieczniejszy dla użytkownika?

Oczywiście, to czy ktoś wybiera klienta poczty czy webmaila to indywidualna kwestia uzależniona od preferencji i przyzwyczajeń. Należy tu jednak pamiętać o bezpieczeństwie naszej korespondencji, którą trzymamy często od wielu lat. W przypadku webmaila trzymana jest ona w chmurze i w każdej chwili możemy uzyskać do niej dostęp z dowolnego urządzenia. W przypadku klienta poczty na desktopie skonfigurowanego przy pomocy protokołu POP3, jeśli zaznaczymy, by pobrał ją do programu bez pozostawiania kopii na serwerze, będzie ona dostępna tylko w tym kliencie poczty. Trzeba więc pamiętać o robieniu backupu w przypadku formatu komputera, zaznaczyć opcję pozostawienia kopii na serwerze lub skorzystać z konfiguracji poczty przez protokół IMAP.

Jaki więc program wybrać? Na co dzień pracuję na Windowsie i programy na tę platformę mogę polecać, bo z nich wszystkich korzystałem. Jak już wspomniałem najlepszy wydaje mi się Mailspring, choć w darmowej wersji ma ograniczenie do kilku użyć w tygodniu funkcji takich jak snooze, przypomnienie o braku odpowiedzi czy wysyłka w terminie późniejszym. Niemniej nie każdy takich funkcji potrzebuje, a sama aplikacja działa nad wyraz szybko i sprawnie, ładnie i przejrzyście wygląda, co powinno spodobać się estetom, którzy preferują aplikacja zarówno funkcjonalne, jak i przyjemne dla oka.

Jeśli macie jakieś swoje propozycje, zostawcie je proszę w komentarzach, być może spodobają się niezdecydowanym Czytelnikom, którzy cały czas się zastanawiają jaki program do obsługi swojej poczty e-mail wybrać.

Photo: xload/Depositphotos.