Problem z Gigafactory Berlin, Tesla buduje szybciej niż urzędnicy zatwierdzają

Kontynent powolności…

Jak niektórzy z Was zapewne wiedzą, Tesla rozbudowuje się dziś w szybkim tempie na kilku kontynentach, wspomniana już chińska Gigafactory jest praktycznie ukończona i od dłuższego czasu produkuje mniejsze Tesle. Fabryki w Teksasie i Berlinie, pomimo pandemii, też rosną jak na drożdżach. Jednak o ile w dwu pierwszych miejscach Tesla może się skupić na sprawach budowlano-wdrożeniowych, to w Niemczech… europejskim zwyczajem musi kopać się z biurokracją.

Fabryka mająca produkować 500.000 samochodów rocznie i wprowadzić na europejski rynek Model Y ma rozpocząć produkcję za parę miesięcy. Jak się jednak okazuje, cały czas nie wydano ogólnej zgody na jej budowę. To powoduje, że firma co rusz musi występować o częściowe pozwolenia, a w razie nieotrzymania tego całościowego, pomimo osiągnięcia stanu gotowości do produkcji, może mieć z jej uruchomieniem problem.

Things are moving forward at #GigaBerlin. 1. More and more employees arrive at the site.

2. Top soil gets removed short after persmission came in.

3/4. Further ground work at the future storage/battery hall. More recently updated pictures:https://t.co/e7dXeOAIBp pic.twitter.com/03T8Tp2Cjp — Giga Berlin / Gigafactory 4 (@gigafactory_4) April 6, 2021

Zarząd firmy jest tym stanem coraz bardziej sfrustrowany i wysłał właśnie do niemieckiego sądu 10-stronicowy elaborat. Wspiera tam pozew jednej z grup ekologicznych, która oskarża lokalną biurokrację o mnożenie przeszkód we wprowadzaniu zmian korzystnych dla środowiska. Clou pisma Tesli zawiera się w słowach: „To zniechęca do koniecznych inwestycji w projekty i infrastrukturę czystej energii oraz praktycznie uniemożliwia Niemcom osiągnięcie celów klimatycznych”.

Zaświadczenie A38

Wydaje mi się, że każdemu przedsiębiorcy z Azji czy Stanów chcącemu inwestować w Europie, warto puszczać jako lekturę obowiązkową fragment starych dobrych „12 prac Asteriksa” z Domem który czyni szalonym. Może wtedy będą lepiej psychicznie przygotowani na uroki europejskich biurokracji. W tym przypadku proces trwa przecież „dopiero” 16 miesięcy, a Niemcy w zasadzie nie widzą w tym niczego nienormalnego.

Rząd Berlina (kraju związkowego) nie zgadza się z zarzutami Tesli, twierdząc że władze nie są prawnie upoważnione do rozróżniania między projektami przyjaznymi dla klimatu a tymi, które mogą zanieczyszczać środowisko. O ile można zrozumieć takie podejście, że nie powinno być podmiotów równych i równiejszych (co jest fikcją w innych aspektach ekobiznesów, są faworyzowane), to najwyraźniej nikt nie widzi problemu w tym, że fabryka ma zaraz zacząć produkcję, a urzędnicy przewalający papierki nie są w stanie zrobić tego skutecznie. Na pocieszenie Niemcy stworzyli specjalną grupę do wydajniejszego zatwierdzania projektów Tesli.

Firma Muska oczywiście przepchnie się w końcu przez ten biurokratyczny lejek, ale raczej nie zrobi Europie dobrej prasy. Ten trochę zabawny, a trochę przerażający przykład pokazuje jeden z wielu aspektów, w wyniku których nasz kontynent (poza paroma chlubnymi wyjątkami) jest mniej atrakcyjnym miejscem dla nowoczesnego biznesu od Stanów czy zwłaszcza Azji. I to nawet biznesu takiego, którego w innych aspektach wręcz faworyzuje.

Źródło: [1]