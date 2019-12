Tesla Gigafactory 3 bije rekordy

Od rozpoczęcia budowy fabryki w Chinach, do dostawy pierwszych samochodów minęło dokładnie 357 dni. Trudno nie być pod wrażeniem tempa w jakim powstała fabryka i cała linia produkcyjna, która już teraz zdolna jest do wytwarzania 1000 samochodów co tydzień. Docelowo produkcja Modelu 3 w Gigafactory 3 ma mieć wielkość około 250 000 sztuk rocznie, ale w ciągu 2-3 lat, gdy uruchomiona zostanie też osobna linia dla Modelu Y, wielkość produkcji może sięgnąć nawet 500 000 sztuk pojazdów rocznie.

Chętnych do kupowania aut elektrycznych w Chinach nie powinno zabraknąć, to obecnie największy rynek i mimo, że nie rośnie już tak dynamicznie jak wcześniej to nadal ma ogromny potencjał. Tylko w 2018 roku klienci w Państwie Środka kupili ponad 1,3 mln pojazdów elektrycznych. Pierwsze 15 sztuk Tesli Model 3, które wyjechały z fabryki wczoraj trafiło do pracowników firmy. Normalne dostawy rozpoczną się już za kilka tygodni.

What a way to close out 2019, and this is only just the beginning.

Congratulations to the Shanghai team! https://t.co/N6U8qlTPWp — Tesla (@Tesla) December 30, 2019

Tesla zdołała też wynegocjować bardzo dobre warunki z chińskim rządem. Gigafactory 3 jest pierwszą fabryką w Chinach, której właścicielem jest w całości zagraniczna firma. Do tej pory chińskie prawo wymagało, aby obce firmy wchodziły w kooperacje z chińskimi partnerami. Nie wspominając już nawet o tym, że Tesla dostała też ogromną pożyczkę, 1,4 mld USD, od chińskich banków na sfinansowanie swojej inwestycji.

Chińskie Tesle są znacznie tańsze

Budowa własnej fabryki miała kluczowe znaczenie dla Tesli ze względu na wojnę handlową toczoną pomiędzy Chinami i USA. Wytwarzając auta lokalnie, firma zwolniona jest z cła importowego w wysokości 15%, a w przyszłości zamierza też korzystać z komponentów kupowanych od lokalnych dostawców, co powinno jeszcze bardziej obniżyć cenę. Już teraz „chińska” Tesla Model 3 (Standard Range Plus) kosztuje wyraźnie mniej, bo 355 800 yuanów, czyli około 193 500 PLN. Wersja sprowadza z USA to wydatek rzędu 439 000 yuanów, czyli blisko 239 000 PLN. Różnica jest więc wyraźna, a Elon Musk przewiduje, że wykorzystanie lokalnych komponentów pozwoli zbić cenę o kolejnych 20%.

Te plany z pewnością podobają się inwestorom, cena akcji Tesli przez ostatnie 3 miesiące wzrosła z około 240 USD, do ponad 410 USD, co przekłada się na kapitalizację rzędu 74 mld USD. Dla porównania cały koncern Volkswagena wyceniany jest na giełdzie na niespełna 100 mld USD. A rywalizacja z niemieckim konkurentem pewnie jeszcze się zaostrzy, bo następna fabryka, Gigafactory 4, ma powstać do końca 2021 roku w okolicach Berlina.