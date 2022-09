Prime Video nie przygotowuje tak wielu nowych produkcji każdego miesiąca, jak chociażby Netflix, HBO Max czy Disney+, a nawet Apple TV+, ale regularnie poszerza katalog własnymi tytułami. Najprostszym sposobem na uzyskanie dostępu do usługi jest abonament Prime, w ramach którego znajduje się właśnie usługa VOD, a za rok przyjdzie zapłacić tylko 49 złotych. Na widzów czekają nie tylko oryginalne produkcje, ale także wiele produkcji na licencji, w tym sporo klasyków. Tych co prawda ubywa na przestrzeni czasu, gdyż niektóre seriale wracają do swoich sieci/usług domowych. To znana praktyka, ale część z tych firm nie posiada przedstawicielstwa w Polsce lub w ogóle żadnej usługi, więc Prime Video zatrzymuje część tytułów dla siebie na znacznie dłużej.

Nowy serial sci-fi na Prime Video. The Peripheral - zwiastun

A do oferty w październiku dołączy serial od twórców "Westworld". "The Peripheral" nie był omawiany wcześniej, ale może być niemałą niespodzianką i to nie tylko dla fanów sci-fi. Fabuła skupia się na Flynne Fisher (grana przez Chloe Grace Moretz) żyjące na południu Stanów Zjednoczonych. Na co dzień pracuje w drukarni 3D, a po godzinach dorabia sobie grając w gry VR w imieniu bogatych ludzi. Pewnej nocy po założeniu zestawu na głowę znajdzie się w futurystycznym Londynie – eleganckim i tajemniczym świecie, totalnie innym od jej własnej, trudnej rzeczywistości.

Po pewnym czasie zorientuje się, że nie jest to wirtualny świat, lecz jak bardziej prawdziwe miasto... z przyszłości. Komuś udało się otworzyć portal, dzięki któremu pojawia się tunel sięgający 70 lat w przód od okresu życia Flynne. Zwiastun robi niemałe wrażenie, bo efekty i wykreowany na ekranie świat prezentuje się znakomicie. Czy produkcja będzie równie udana fabularnie? Przekonamy się 21 października, gdy "The Peripheral" trafi na Prime Video.

Nowe filmy na Amazon Prime Video w październiku

Ponadto, na platformie pojawią się dwa nowe filmy: "Catherine Called Birdy" oraz "RUN SWEETHEART RUN". Pierwszy z nich przenosi nas do 1290 roku do średniowiecznego miasteczka Stonebridge, gdzie poznajemy najmłodsze potomstwo Lorda Rollo i Lady Aislinn, czyli Lady Catherine, znaną też jako Birdy. Na dworze Stonebridge nie brakuje problemów, w tym finansowych, dlatego Rollo będzie planować wydać córkę za mąż za majętnego mężczyznę. Ale Birdy, podobnie jak wszystkie inne wspaniałe nastoletnie bohaterki, jest pełna energii, sprytna i żądna przygód, a także gotowa odstraszyć każdego zalotnika, który pojawia się na coraz bardziej pomysłowe sposoby. Jej wyobraźnia, bunt i głęboka wiara we własne prawo do niezależności postawiły ją na kursie kolizyjnym z rodzicami. Kiedy nadejdzie najbardziej nikczemny zalotnik ze wszystkich, staną przed ostatecznym sprawdzianem miłości do córki. Premiera na platformie 7 października. "RUN SWEETHEART RUN" będzie natomiast thrillerem, w którym spotkanie biznesowe zamienia się w prawdziwą grę na śmierć i życie.

The Devil's Hour - nowy serial z Jessicą Raine oraz Peterem Capaldi

W "The Devil's Hour" zobaczymy natomiast Jessice Raine, jako Lucy, która każdej nocy jest budzona o 3:33 (godzina diabła), czego powodem są tragiczne wizje. Jej syn jest wycofany, pozbawiony emocji i małomówny, natomiast jej matka zdaje się komunikować z pustymi krzesłami. Dodatkowo, jej imię zostaje połączone z serią brutalnych zabójstw, więc będzie musiała zrobić wszystko, by oczyścić swoje imię.