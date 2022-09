HBO Max na drugą połowę września. Będzie co oglądać!

Do końca miesiąca pozostało nam jeszcze kilkanaście dni. Jeśli jesteście subskrybentami HBO Max, to warto sprawdzić, co platforma przygotowała na dwa kolejne tygodnie. A jest w czym wybierać!

Nowości w HBO Max w drugiej połowie września. Na co zwrócić uwagę?

Programy i seriale

Mamuśka I-VIII (Mom I-VIII) - Christy jest samotną matką, której na nowo odkryta trzeźwość dała możliwość jasnego spojrzenia na swoje życie... i nie jest to przyjemny widok. Teraz kobieta musi stawić czoła latom lekkomyślnych decyzji, aby zapewnić lepsze życie sobie i swoim dzieciom - premiera: 15 września

Wybrane filmy

Czekolada pokoju (Peace By Chocolate) - po tym jak fabryka czekolady jego ojca zostaje zbombardowana, młody syryjski uchodźca usiłuje zacząć nowe życie w kanadyjskim małym miasteczku - premiera: 15 września

Dla dzieci

Film o pszczołach (Bee Movie) - sympatyczna animacja opowiadająca o Barrym B. Bensonie, świeżo upieczonym absolwentem szkoły, który jest rozczarowany swoim jedynym wyborem zawodowym: robieniem miodu. Vanessa, kwiaciarka z Nowego Jorku, ratuje życie Barry'ego podczas rzadkiej wycieczki poza ul - premiera: 17 września

XXV, odc. 27-39 - premiera: 17 września Strażnicy marzeń - produkcja nominowana do Złotego Globu w kategorii „najlepszy film animowany”. Uwielbiani przez dzieci bohaterowie (m.in. Święty Mikołaj, Króliczek Wielkanocny, Piaskowy Ludek czy Zębowa Wróżka) jednoczą siły, by pokonać mrocznego ducha, Pitcha, który chce zapanować nad snami dzieci i sprowadzić na nie ciemność i strach - premiera: 24 września

Filmy i seriale dokumentalne

Zakładnicy (Hostages) - serial dokumentalny HBO opowiadający o kryzysie w Iranie, kiedy 52 amerykańskich dyplomatów i obywateli było zakładnikami przed 444 dni - od 4 listopada 1979 do 20 stycznia 1981 roku - premiera: 29 września

A jak wygląda dokładna ramówka HBO Max dzień po dniu przez kolejne września? W tym miesiącu pojawią się:

15 września

Mamuśka, odc. 1-22

Mamuśka II, odc. 1-22

Mamuśka III, odc. 1-22

Mamuśka IV, odc. 1-22

Mamuśka V, odc. 1-22

Mamuśka VI, odc. 1-22

Mamuśka VII, odc. 1-20

Mamuśka VIII, odc. 1-18

Letnie popołudnie

Blackway

Don't Stop

Wielka uczta Gordona Ramsaya

Gremliny rozrabiają

Czekolada pokoju

16 września

Badacz snów, odc. 1-10

Mokra robota, odc. 1-6

Kto jest po twojej stronie, odc. 1-10

Sprawa idealna VI, odc. 2

Miasto na wzgórzu III, odc. 7

Primal II, odc. 10

Zniknięcie Nory

Ucieknijmy od niej

Na bruk

Umma

Malarz szyldów

17 września

Los Espookys II, odc. 1

Niepokalana

Film o pszczołach

Tomek i przyjaciele XXV, odc. 27-39

18 września

Bez głosu

Morze drzew

19 września

Rick i Morty VI, odc. 3

Ród smoka, odc. 5

Brazil

Z tobą czy bez ciebie

20 września

Branża II, odc. 8

Czekając na Harolda

Dwa ciała na plaży

FOMO: Udostępniasz i rządzisz

I Bóg stworzył seks

Maelstrom

Na skraju świata

Zakładnicy z Alta View

Zwrot

21 września

Eagleheart II, odc. 1-12

Co robimy w ukryciu IV, odc. 10

22 września

Wyjęci spod prawa, odc. 1-6

Wyjęci spod prawa II, odc. 1-6

Opowieść podręcznej V, odc.3

Pasja, cz. 1

Pasja, cz. 2

Romskie gliny

Papier i klej

Odwrócona wieża

23 września

Sprawa idealna VI, odc. 3

Miasto na wzgórzu III, odc. 8

Toubab - swój obcy

W świetle dnia

24 września

Los Espookys II, odc. 2

Vera śni o morzu

Strażnicy marzeń

25 września

Clara

26 września

Rick i Morty VI, odc. 4

Ród smoka, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 23

Wyparta miłość

27 września

Za blisko, odc. 1-3

Dumni alfonsi i ich pokorne prostytutki

28 września

Eagleheart III, odc. 1-10

29 września

Zakładnicy, odc. 1-4

Opowieść podręcznej V, odc. 4

Masz wiadomość

Nie ma "ja" w trójkącie

Nie masz dystansu

30 września