Macie niewiele czasu, by zobaczyć te filmy i seriale. Co zniknie z Prime Video?

Czerwiec to miesiąc, w którym Prime Video żegna się z wieloma tytułami, pozostawiając niewiele czasu na ostatnią szansą na obejrzenie niektórych filmów i seriali. Wśród nich znajdują się zarówno nowoczesne hity, jak i klasyczne produkcje, które z różnych przyczyn opuszczają platformę. Nie wiemy, czy część z nich wróci, ponieważ mnóstwo treści krąży pomiędzy platformami i całkiem możliwe, że wybrane produkcje będą niedługo do obejrzenia u konkurencji - na Netfliksie, Max czy w innych miejscach.

Co obejrzeć na Prime Video?

Na liście usuwanych produkcji znajduje się "Nocny recepcjonista" z Tomem Hiddlestonem i Hugh Lauriem. To dramatyczna opowieść o byłym żołnierzu, który zostaje wciągnięty w świat międzynarodowego szpiegostwa. Serial, który zyskał uznanie za intensywne napięcie i wyrafinowaną fabułę to produkcja, do której niektórzy widzowie regularnie wracają, więc jego zniknięcie może być odczuwalne. "Wiking" to natomiast inspirowany nordyckimi sagami film, przedstawiający brutalny i epicki świat wojowników pragnących sławy i bogactwa. Ten dramat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i oszałamiających scen bitew, również żegna się z widzami i na tę chwilę nie jest dostępny nigdzie indziej w abonamencie.

"Pierwszy człowiek", jeden z moich ulubionych filmów, to poruszający dramat, który zabiera nas w pierwszą załogową podróż, która dociera na powierzchnię Księżyca. Ruszamy w nią wraz z Neilem Armstrongiem, pierwszym człowiekiem na Księżycu. To film, który odkrywa osobiste poświęcenia i determinację astronauty, a także jeden z lepszych projektów Damiena Chazella, któremu później kilkukrotnie powinęła się noga.

Filmy i seriale na Prime Video - co zniknie?

Macie ochotę na pełen akcji thriller w starym stylu? "Ambulans" śledzi desperacką próbę ratowania życia w sytuacji, gdy każda sekunda ma znaczenie. Znakomite sekwencje pościgów i napięcie utrzymujące się do ostatniej minuty sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla miłośników gatunku kina akcji, choć oczywiście produkcja ma swoje przywary, także charakterystyczne dla produkcji tego typu.

"Venom 2" to kontynuacja historii jednego z najbardziej charakterystycznych antybohaterów Marvela. Film, który łączy w sobie humor, akcję i niezwykłe efekty specjalne, również opuści platformę, dając fanom ostatnią szansę na spotkanie z Venomem. Film nie był tak udany jak część pierwsza, ale mimo to był naprawdę popularny i jego sukces sprawił, że w drodze jest kolejna, trzecia odsłona z Tomem Hardym.

Zdążyliście już pogubić się wśród spin-offów "The Walking Dead"? Spokojnie, my też czasami nie nadażąmy, ale pierwszy z nich - "Fear the Walking Dead” wciąż cieszy się sporą popularnością. Produkcja rozszerza uniwersum zombie o nowe perspektywy i postacie. - cofamy się do początku wybuchu epidemii i przemiany całego świata. Serial, który ewoluował przez osiem sezonów, opowiedział mnóstwo dobrych historii, więc jeśli chcecie je przeżyć, to macie niewiele czasu.

Odejście tych tytułów z Prime Video to dobitne przypomnienie o nieustannym cyklu odnawiania biblioteki treści i rotacji filmów oraz seriali w ofertach VOD. Dla widzów jest to ostatnia okazja, aby ponownie doświadczyć ulubionych momentów lub odkryć te dzieła po raz pierwszy w ramach abonamentu Prime Video, choć część z nich na pewno trafi w inne miejsce. Jeśli jesteście ciekawi, jakie nowości pojawią się na Prime Video w czerwcu, to listę premier znajdziecie już u nas.

Prime Video usuwane czerwiec 2024 - lista