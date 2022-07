Amazon przedstawił wstępną listę produktów, które będą objęte zniżkami w trwającym dwa dni wydarzeniu Amazon Prime Day dla subskrybentów usługi Amazon Prime (pierwsze 30 dni za darmo). Produkty te to urządzenia elektroniczne produkowane przez Amazon cieszące się stale rosnącą popularnością - również w Polsce. Bez wątpienia hitem Prime Day na Amazonie będą czytniki Kindle. W niższej cenie kupicie także najnowszą odsłonę Kindle Paperwhite 5. generacji za 459,99 zł to czytnik z 6,8-calowym ekranem i 8 GB pamięci na dane. Nowy model charakteryzuje się m.in. cieńszymi ramkami, regulacją podświetlenia i ładowaniem z wykorzystaniem portu USB-C.

Kindle 10 w kolorze czarnym i białym dostępny będzie w cenie 224,99 zł. Jest to podstawowa wersja czytnika z 6-calowym ekranem o rozdzielczości 800 x 600 pikseli wyposażona w podświetlenie dla wygodnego czytania i 8 GB pamięci na książki. Czytniki Kindle od lat cieszą się popularnością - także w Polsce. To dobry moment by kupić je w oficjalnej, polskiej sprzedaży, w atrakcyjnej cenie.

Amazon Prime Day. Sprzęty Amazon w niższej cenie

Czytniki Kindle nie są jedynymi sprzętami Amazon, które w przyszłym tygodniu kupicie w niższych cenach. Echo 4. generacji, który kosztować będzie 324,99 zł pełni funkcję centrali inteligentnego domu. Wyposażony w głośnik niskotonowy 76 mm oraz dwa głośniki wysokotonowe 20 mm obsługuje m.in dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Za 99,99 zł kupicie Echo Dot 4. generacji. Urządzenie pozwala na wygodny dostęp do muzyki, ustawiania przypomnień, minutników, alarmów, itp. Alexa radzi sobie w zarządzaniu domem. Pozwoli włączyć światła, dostosowanie je do nastroju oraz zarządzać głosowo kompatybilnymi urządzeniami.

Będą też przystawki multimedialne do telewizora. Fire TV Stick 4K Max za 216,99 pozwala na uzyskanie obrazu 4K UHD z HDR/HDR10+, a także Dolby Vision i dźwięku Dolby Atmos. Fire TV Stick umożliwiający szybkie przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości Full HD ze wsparciem Dolby Atmos kosztować będzie 139,99 zł. ba urządzenia bez problemu wspierają popularne w Polsce serwisy VOD: Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Player, CANAL+, Polsat Go, Polsat Box Go, WP Pilot.

Prime Day to także promocje w programie Amazon Super. Oferuje on zniżki przy zakupie min. 5 różnych produktów codziennego użytku, z takich marek jak: Dove, Nivea, Elmex, Durex, Finish, Rexona, Neutrogena, L’Oreal Paris, i inne. Przez dwa dni można skorzystać z 15-procentowej obniżki przy zamówieniu minimum 10 sztuk różnych produktów objętych programem Super. Nie można też zapominać o graczach. W ramach Gaming for Prime będziecie mogli zdobyć m.in. GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat oraz gry z serii Star Wars. Już teraz na platformie czeka wiele darmowych gier i dodatków.

Amazon Prime Day w Polsce. Promocje od 12 do 13 lipca

Nie zapomnijcie nas śledzić we wtorek i środę. Będziemy na bieżąco śledzić najciekawsze promocje i zamieszczać je w specjalnym wpisie podsumowującym Amazon Prime. Wpis ten skupiać się będzie przede wszystkim na polskim oddziale sklepu. Jeśli pojawiają się ciekawe produkty dostępne w niższych cenach w zagranicznych serwisach, również o tym poinformujemy. Czekacie na jakieś konkretne produkty i przeceny? Dajcie znać w komentarzach.

W tekście znajdują się linki afiliacyjne do Amazonu. Jeśli kupicie któryś z produktów lub wykupicie usługę Prime , Antyweb otrzyma niewielką prowizję ze sprzedaży. Dziękujemy