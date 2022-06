Gorące lato w Gaming for Prime. Amazon rozda jeszcze więcej gier

W przyszłym miesiącu startuje Prime Day. Dwudniowe wydarzenie nie będzie się skupiało wyłącznie na promocjach i przecenach zakupowych na Amazon. Firma mocno angażuje się w promowanie swoich pozostałych usług, które wchodzą w składa abonamentu. To m.in. Prime Gaming. To katalog darmowych gier, które można połączyć ze swoim kontem i uruchamiać na komputerach PC z Windowsem lub odebrać w jednej z platform zewnętrznych. Prime Gaming to także ekskluzywne dodatki do popularnych tytułów: League of Legends, Apex Legends, Dead by Daylight, FIFA 22, Call of Duty, a nawet Pokémon GO.

W ramach Gaming for Prime Day 2022 (12-13 lipca) do swoich kont przypiszecie m.in.:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Jednak by móc skorzystać z części oferty Gaming for Prime Day 2022 nie musicie czekać do lipca. Amazon zapowiedział, że już od przyszłego tygodnia udostępnione bedą pierwsze gry, które posiadacze abonamentu Prime będą mogli przypisać do swoich kont lub połączyć je z innymi usługa. Poniższa lista dotyczy gier od mniejszych wydawców, nie jest pełna, ale myślę, że spodoba się większości. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre tytuły już były dostępne w ofercie Prime Gaming - jeśli nie udało wam się wcześniej ich zdobyć, macie idealną okazję, by nadrobić zaległości.

Gaming for Prime Day 2022. Lista gier dostępnych od 21 czerwca do 13 lipca