Pierwszy Prime Day zorganizowano w 2015 roku w dziewięciu krajach. Akcja towarzyszyła obchodom 20-lecia uruchomienia sklepu Amazon. Zainteresowanie promocjami i samą akcją było tak duże, że firma postanowiła uczynić z niej wydarzenie cykliczne. Choć Amazon.pl na dobre zagościł w naszym kraju w marcu ubiegłego roku, na usługę Prime musieliśmy poczekać kilka miesięcy - przez co zeszłoroczna odsłona Prime Day nas ominęła. To zmienia się w tym roku. Amazon Polska potwierdza oficjalnie, że Prime Day 2022 zawita także do Polski i można się spodziewać naprawdę mocnych promocji.

Prime Day w Polsce. Promocje dla posiadaczy abonamentu Amazon Prime

Prime w Polsce to szybka i darmowa dostawa milionów produktów (do domu, Paczkomatów i punktów odbioru), bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia i w weekendy. To także bogaty katalog nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals, oraz dostęp do darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming, Każdy może wypróbować Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.

Podczas pierwszego Prime Day klienci w Polsce będą mogli skorzystać z dużych zniżek na najlepsze i niezbędne produkty, w tym nowe gadżety i elektronikę od Apple, Sony, Huawei, Harman, Logitech i Bose, uwielbiane przez dzieci zabawki od Lego i Mattel, niezbędne artykuły do domu i kuchni firm Philips, Bosch, Finish, Electrolux, Tefal i Gerlach, modną odzież i obuwie, między innymi marek Crocs, Ecco i LEVI's, a także ulubione artykuły kosmetyczne od Nivea, Bambino, Dove i wiele innych. Ponadto, klienci będą mogli wybierać spośród tysięcy okazji od partnerów handlowych Amazon, w tym polskich: Ochnik, Wojas, Zwieger, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing, Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI czy Movino.

Prime wprowadziliśmy do Polski w październiku ubiegłego roku i cieszymy się, że możemy poinformować naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych w Polsce o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego, czyli organizacji pierwszego w Polsce Prime Day

- mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. dodając jednocześnie, że "to wspaniale, że możemy wspólnie cieszyć się niepowtarzalnymi okazjami, które będą dostępne podczas Prime Day dla klientów Prime – zarówno tymi od najpopularniejszych marek, jak i od małych sprzedawców – pomagając naszym klientom zaoszczędzić przy zakupie potrzebnych produktów i artykułów gospodarstwa domowego”.

Amazon Prime Day. Promocje także na gry

Pamiętajcie też, że promocje związane z Prime Day obowiązywać też będą w usłudze Prime Gaming. Już dziś będziecie mogli przypisać do swoich kont kilkanaście gier indie. W dniach 12 do 13 lipca w katalogu pojawi się jeszcze więcej tytułów, które będzie można otrzymać. To m.in. GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat i gry Star Wars. Więcej na temat akcji Gaming For Prime Day oraz pełną listę gier znajdziecie w naszym poprzednim wpisie.