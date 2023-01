Prezent dla Babci lub Dziadka? Chromebooki Acera sprawdzą się w każdej sytuacji

Wydawać by się mogło, że seniorzy nie korzystają z nowych technologii, nie mają w domu komputera, a telefon, którym operują nadal posiada fizyczne klawisze. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsze babcie i dzisiejszy dziadkowie doskonale odnajdują się w świecie zdominowanym przez smartfony, laptopy i urządzenia inteligentnego domu. I choć z reguły nie potrzebują oni najbardziej “wypasionych” maszyn, do komputer, z którym przyjdzie im mieć styczność powinien sprostać im wymaganiom i dostarczyć wszelkiej maści rozrywki - i to nie tylko im, ale także wnukom, dla których komputer może być równie interesujący.

Chromebooki - komputery nie tylko dla seniorów

Chromebooki to laptopy, które może i nie cieszą się wielką popularnością wśród bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów, ale sprawdzą się tam, gdzie zaawansowane funkcje nie są potrzebne - głównie dlatego, że w ich przypadku nie mamy standardowego systemu Windows. Zamiast tego na pokładzie znajduje system Chrome OS, czyli rozwiązanie, które jest doskonałym wyborem jeśli potrzeba nam przenośnego komputera do pracy biurowej, wysyłania maili, przeglądania Internetu i oglądania filmów. To także świetne rozwiązanie pod kątem cenowym. Nawet jeśli nie śledzimy promocji, tego typu sprzęty dostępne są w atrakcyjnych cenach. Patrząc na dodatkowe atuty, w tym akumulator pozwalający często nawet na 12 godzin pracy bez ładowania, szybko okazuje się, że sprzęt ten może znaleźć wszechstronne zastosowanie.

Komputery Acer Chromebook objęte specjalną promocją z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka to wydatek rzędu 600-700 złotych w zależności od wybranego modelu. Serie Acer Chromebook 311, 314 315 i 317 są najbardziej przystępne cenowo. Spełnią swoje podstawowe zadania i odnajdą się przy prostych, codziennych funkcjach, jak przeglądanie poczty lub oglądanie filmów. W przypadku serii rozpoczynających się od cyfr 5 i 7 laptopy mają jeszcze wydajniejsze podzespoły. W ramach promocji, za nieco mniej niż 800 zł można kupić wspomniany już komputer Acer Chromebook 315 działający pod kontrolą procesora Intel Celeron N4020 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i posiadający dysk 128 GB Flash z zainstalowanym systemem operacyjnym Chrome OS - więcej na jego temat możecie zobaczyć w materiale wideo opisującym co potrafi Acer Chromebook 315.

łatwe w obsłudze laptopy od Acera za połowę ceny? Gorąca promocja od 19 do 22 stycznia

Za ok. 1000 zł można znaleźć Chromebooki z serii Acer Spin 314 charakteryzujące się 14-calowym ekranem dotykowym o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, procesorem Intel Celeron N4500, 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci Flash i Chrome OS. System wyróżnia szybki czas uruchamiania, łatwy w obsłudze interfejs, wbudowana ochrona antywirusowa i dostęp do milionów aplikacji Android w sklepie Google Play.

Jest też coś dla bardziej wymagających. To m.in. Acer Chromebook CP514 dostępny za niecałe 2000 zł. Za tę kwotę będzie można otrzymać model konwertowalny laptop, w którym znalazło się 16 GB pamięci RAM, i dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB. Za wygodę pracy odpowiada procesor Intel Core i5 wspierany przez grafikę Intel Iris Xe Graphics. A co to znaczy konwertowalny? Dzięki możliwości obracania ekranu w promieniu 360 stopni prezentowanie i udostępnianie treści staje się dużo wygodniejsze. Chromebook został zaprojektowany z myślą o użytkownikach biznesowych, jednak z jego możliwości skorzystają wszyscy - także seniorzy. Przydatne wyposażenie, takie jak Wi-Fi 6, podświetlana klawiatura, wbudowany port HDMI oraz podwójny port USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) pozwalają użytkownikom bez problemu sprostać codziennym wyzwaniom.

Choć komputery nie są najpotężniejsze na rynku doskonale sprawdzą się jako centrum rozrywki - także dla graczy. A wszystko za sprawą dostępu do usług grania w chmurze oferowanych m.in. przez NVIDIA (GeForce Now) czy Microsoft (Granie w chmurze Xbox). Jeśli dodamy do tego dostęp do aplikacji VOD i muzycznych, mamy już ciekawe narzędzie zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Przecenione laptopy można znaleźć w sklepach sieci Media Expert oraz x-kom. Promocja trwa od 19 stycznia do najbliższej niedzieli, 22 stycznia 2023 roku.