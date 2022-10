Co potrafi Acer Chromebook 315?

Chromebooki uruchamiają się nawet w 6 sekund, więc jest od razu gotowy do pracy, kiedy tego potrzebujecie. Nie musicie czekać, by zrobić coś ważnego, niezależnie od tego, czy będziecie na spotkaniu, czy będziecie sporządzać notatki na zajęciach, czy po prostu przeglądać Internet w domu - wystarczy otworzyć pokrywę i laptop jest gotowy do pracy. By rozpocząć, zalogujcie się na swoje konto Google i Chromebook będzie gotowy do działania.

Najnowsze Chromebooki, w tym ten od Acera, obsługują m. in. w pełni funkcjonalny port USB typu C do szybkiego ładowania baterii i przesyłania danych. Praca na baterii Acer Chromebooka 315 wynosi do 12 godzin, oferuje duży ekran o przekątnej 15,7 cala i rozdzielczości Full HD 1080p, wygodną w obsłudze klawiaturę i może pełni funkcję stacji roboczej w szkole i w pracy niezależnie od tego, dokąd się udamy. Chrome OS jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Jest także przyjazny dla użytkownika. Więcej o Acer Chromebooku 315 dowiecie się z materiału wideo powyżej i pod tym linkiem.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Acer.