15-calowy Macbook Air jeszcze w tym roku? To komputer, którego wielu wypatruje od lat

Macbooki Air to ulubieńcy publiczności. Dlaczego? Są lekkie, długo działają na jednym ładowaniu, do tego od czasów przesiadki na Apple Silicon są też niezwykle wydajne. Czy to komputery dla każdego? Absolutnie nie - ale wszyscy którzy potrzebują komputera do konsumpcji multimedów, przeglądania internetu czy prostych prac biurowych raczej nie muszą szukać dalej, jeżeli najtańsze w ofercie przenośne komputery od Apple znajdują się w ich budżecie. Związane jednak z nimi było jedno "ale". Dostępne wielkości. Przed laty można było wybierać między dwoma wariantami — 11-calowym oraz 13-calowym. Od lat jednak jedyną ofertą dostępną w ofercie Apple jest 13-calowy. A co z ludźmi którzy chcieliby większy komputer? Tutaj sprawy się komplikują. Ale wierząc ostatnim doniesieniom — niebawem może się to zmienić.

To ma być największy Macbook Air w historii

Obecnie w ofercie Apple dostępne są dwa Macbooki Air: starszy (z M1) zamknięty w jeszcze starej obudowie, a także nowszy, nieco większy 13,6-calowy, z wcięciem typu notch na górnej belce. W mojej opinii — to w zupełności wystarczające rozmiary, ale rozumiem że użytkownicy bez dodatkowych monitorów woleliby coś solidniejszego. I wówczas z katalogu Apple zostają im wśród nowych modeli wyłącznie 16-calowy Macbook Pro (znacznie mocniejszy, droższy, a przez wagę także mniej mobilny). Inna opcja to wycieczka w przeszłość i przekopywanie katalogu starych produktów, polowanie na 15-calowe Macbooki Pro poprzednich generacji. Ile w tym sensu? Cóż, z perspektywy użytkownika 14-calowego MBP uważam, że naprawdę niewiele. Ale też wiem, że ludzie mają różne potrzeby i wymagania. Ale dla wszystkich wypatrujących 15-calowego Macbooka Air, ostatnie plotki brzmią naprawdę obiecująco.

Według ostatnich informacji którymi ze światem podzielił się w swoim newsletterze Mark Gurman, Apple pracuje nad zmianami w ofercie Macbooków Air. Wkrótce ta miałaby wzbogacić się w warianty 12-calowy oraz 15-calowy. I szczerze? Nie mam najmniejszych wątpliwości, że mniejszy wariant okaże się sukcesem (wiem że po dziś dzień ludzie tęsknią za maluszkami, które można było mieć zawsze przy sobie, a do tego ważyły tyle co nic) — ale raczej w swojej niszy. Na niego jednak mamy jeszcze odrobinę poczekać. Już w tym roku jednak w ofercie ma pojawić się 15,5-calowy Macbook Air. Największy dotychczas wariant w tej serii komputerów. I biorąc pod uwagę jej ideę, mam cichą nadzieję, że będzie on idealnym kompromisem pomiędzy wydajnością, a wagą — i związaną z nią wygodą w przenoszeniu.

Istnieje spora szansa, że nowe Macbooki Air z ekranami o przekątnej 15,5 cala zobaczymy jeszcze tej wiosny. Na tę chwilę jednak to wszystko nieoficjalne informacje bazujące nad przeciekami od dostawców i podobnych - nic oficjalnego.