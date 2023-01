Acer z masą nowości na 2023 r. Co ciekawego zaprezentowano?

Trwa Next@Acer 2023 - specjalne wydarzenie poprzedzające coroczną konferencję technologiczną CES, na której liderzy technologii prezentują swoje nowe produkty i rozwiązania, które trafią do sprzedaży na całym świecie w tym roku (i w latach kolejnych). Acer do Las Vegas jedzie z całym zestawem sprzętów - i nie tylko komputerowych, które mają szansę zainteresować wszystkich szukających wysokiej jakości.

Acer Predator Helios 16

Predator Helios 16 (PH16-71) i Predator Helios 18 (PH18-71) to prawdziwa gratka dla fanów mocnych komputerów przenośnych. Całkowicie nowy wygląd, ulepszony system chłodzenia oraz wykorzystanie najnowszych procesorów 13. generacji Intel Core i9 lub i7 w połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4080 (wskaźnik MGP na poziomie do 165W) sprawiają, że mamy do czynienia z prawdziwą bestią. Nasa najbardziej zaawansowanych funkcji gamingowych wyciągnie z niego jeszcze więcej. Choć 16 i 18 calowe modele oferują bardzo dobre wyświetlacze, to wygodną rozgrywkę zapewni zewnętrzny monitor w tym 45-calowy Predator X45 charakteryzujący się rozdzielczością UWQHD (3440x1440) i zakrzywionym ekranem 800R z ultraszeroką, wąską ramką oferującą użytkownikowi szersze pole widzenia.

Predator Helios 16 (PH16-71) trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro

Predator Helios 18 (PH18-71) trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 2499 euro

Predator X45 trafi do sprzedaży w 2. kwartale 2023 r. w cenie od 1799 euro

Next@Acer 2023. Masa nowości od Acera na nowy rok

A skoro jesteśmy przy laptopach dla graczy, Acer odświeża też serię Nitro 5, która będzie teraz dostępna w wariantach 16 i 17 cali i kartami graficznymi z serii GeForce RTX 4000 na pokładzie. Lżejsza konstrukcja i mniejsze gabaryty przekładają się na wyższy współczynnik proporcji ekranu do obudowy. Komputery dostępne są konfiguracjach z Windows 11 z maksymalnie 32 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz oraz nawet 2 TB pamięci M.2 PCIe 4. generacji.

Acer Nitro 16 (AN16-51) trafi do sprzedaży w maju w cenie od 1499 euro

Acer Nitro 17 (AN17-51) trafi do sprzedaży w maju w cenie od 1599 euro

Acer Swift Go

Są też nowości dla osób ceniących sobie komfort pracy. To pierwsze modele z nowej linii Acer Swift Go. Smukłe i lekkie laptopy wyposażone zostały w nowoczesne ekrany OLED zapewniające żywy, realistyczny obraz z jasnością na poziomie 500 nitów, ze 100% pokryciem gamy kolorów DCI-P3 i certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500. Swift Go 14 wyposażony został w 14-calowy ekran OLED z rozdzielczością 2880 x 1800 pikseli. Natomiast Swift Go 16 może pochwalić się 16-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. Oba modele działają pod kontrolą 13. generacji procesorów Intel Core wspieranych przez maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5 i do 2 TB pamięci SSD PCIe 4.

Acer Swift Go 16 (SFG16-71) trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 1099 euro

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 999 euro

Acer z komputerami dla wszystkich. Podsumowanie Next@Acer 2023

Nie zapomniano też o fanach popularnej i przystępnej cenowo serii Aspire, która w tym roku otrzymuje nowe komputery stacjonarne all-in-one i notebooki. Minimalistyczny, 32-calowy Acer all-in-one z serii Aspire S działa pod kontrolą procesora Intel Core 13. generacji i kartę graficzną Intel Arc serii A. Wersja 27-calowa korzysta z procesorów Intel Core i5 oraz i7 12. Laptopy z linii Acer Aspire 5 są wyposażone w procesory Intel Core 13. generacji i, opcjonalnie, w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050. Oferują one maksymalnie 32 GB pamięci DDR4 oraz dysk SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Są też nowe modele Acer Aspire 3 charakteryzujące się ulepszonym systemem chłodzenia oferującym 40% większą powierzchnią wentylatorów i 17% wyższą wydajnością cieplną.

All-in-one Aspire S w wersji 27-calowej (S27-1755) trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1199 euro

All-in-one Aspire S w wersji 32-calowej (S32-1856) trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 1799 euro

Aspire 3 w wersji 14-calowej (A314-37M) trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 479 euro

Aspire 3 w wersji 15-calowej (A315-510P) trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 499 euro

Aspire 3 w wersji 17-calowej (A317-55P) trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 599 euro

Aspire 5 w wersji 14-calowej (A514-56P) trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro

Aspire 5 w wersji 15-calowej (A515-58P) trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.​​

Next@Acer 2023 to nie tylko komputery

Jest też coś dla miłośników muzyki. To Halo Swing Smart - przenośny głośnik z funkcją Asystenta Google, wyświetlaczem punktowym LED oraz systemem DTS Sound. Głośnik może być obsługiwany zarówno przez Google Home, jak i aplikację Acer Halo Swing App zapewniając bezproblemowe parowanie z różnymi urządzeniami. Urządzenie posiada wodoodporność klasy IPX5, skórzany uchwyt, funkcję inteligentnego przełączania kompatybilną ze standardem Bluetooth® 5.2, oraz wejściowy AUX. Niestety nie mamy informacji na temat cen i dostępności.

Acer Halo Swing Smart

Dość zaskakującym produktem, który został dziś pokazany, jest biurko połączone z rowerem treningowym. eKinekt BD 3 pozwoli jednocześnie skupić się na pracy w warunkach domowych i zadbać o kondycję. Specjalna aplikacja mobilna daje dostęp do informacji na temat przejechanej odległości, efektów treningu, itp. Użytkownicy mogą w łatwy sposób regulować opór stawiany przy pedałowaniu, a także wysokość siedziska oraz blatu, aby móc korzystać z urządzenia wygodnie i zgodnie ze swoimi preferencjami. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty USB typu A i jeden port USB typu C. Ponadto znajdzie się miejsce na torbę oraz uchwyt na napoje. eKinekt BD 3 trafi do sprzedaży w czerwcu, a jego ceny zaczynać się mają od 999 euro.