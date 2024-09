Premiery gier – wrzesień 2024. Lista najgorętszych produkcji!

Wakacje oficjalnie dobiegły końca – przynajmniej te tradycyjne trwające od ostatnich dni czerwca, do końca sierpnia. Uczniowie już jutro wracają do szkół, studenci mają jeszcze kilka tygodni by przygotować się do powrotu na uczelnie. Lipiec i sierpień obfitowały w premiery gier na wszystkie platformy. Gracze wybierający konsole mieli spory wybór nowych tytułów. Podobnie jak posiadacze pecetów. A w co będzie można zagrać w tym miesiącu? Wrzesień zapowiada się równie gorąco, co całe lato! Sprawdźmy, co w najbliższych tygodniach pojawi się na najpopularniejszych platformach: konsolach Nintendo, PlayStation, Xbox oraz komputerach PC.

Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)– 3 września

kolejny rozdział się rozpoczyna! Zanurz się w magicznym świecie Quidditcha, grając w pojedynkę lub dzieląc rozgrywkę ze znajomymi i rodziną. Podbij przestworza na jednej z klasycznych pozycji – ścigający, szukający, obrońca, lub pałkarz, każda z własnym stylem gry. Szybuj po legendarnych boiskach quidditcha oraz na mapach przedstawiających nigdy wcześniej niewidziane obszary czarodziejskiego świata. Gra, która na premierę trafia do abonamentu PS+ oferuje kilka trybów rozgrywki: karierę dla pojedynczego gracza lub w trybie kooperacji online, mecze pokazowe oraz mecze online z innymi drużynami Quidditcha.

Astro Bot (PS5) – 6 września

Bez wątpienia jedna z najważniejszych premier PlayStation tej jesieni. Kiedy statek matka PS5 zostaje zaatakowany przez wieloletnią galaktyczną nemezis Astro, co skutkuje poplątaniem kabli i rozproszeniem się załogi w kosmosie, tylko sam Astro może uratować sytuację! Wyruszając na swą najdłuższą w historii misję, potrzebuje twojej pomocy w ocaleniu rozbitków i odbudowie statku matki. Wykorzystaj w pełni nowe wzmocnienia Astro – stworzone tak, by wynieść twój udział w rozgrywce na wyższy poziom: od pięści na sprężynach i rakiet aż po olbrzymią gąbkę. Zapnij pasy i ruszaj w podróż wraz ze swoimi towarzyszami ze świata PlayStation. My już gramy, a premiera, już za kilka dni!

NBA 2K25 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – 6 września

Najnowsza odsłona uwielbianej przez fanów profesjonalnej koszykówki serii. Rywalizuj według własnych zasad i buduj swoją legendę w trybach MyCAREER i MyTEAM. Poznaj też tryby MyNBA i The W oraz MyLEAGUE (w zależności od platformy). Wyraź swoją osobowość dzięki bogatemu wachlarzowi opcji personalizacji i odkryj zupełnie nowe miasto lub dzielnicę miejską (w zależności od platformy). Poznaj popisowe sztuczki ulubionych zawodników NBA i rozwijaj swoje umiejętności, aby widowiskowo wykonywać zagrania, które zadecydują o Twojej dalszej karierze. Ciesz się realizmem w grze na konsolach nowej generacji i komputerach PC dzięki technologii ProPLAY, która pozwala przenosić nagrania z meczów NBA do rozgrywki, aby była ona bardziej emocjonująca.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 9 września

Zostań wcieleniem nadludzkich zdolności i brutalności kosmicznego marine, najwspanialszego spośród wojowników Imperatora. Powstrzymaj potwory galaktyki podczas wielkich bitew na odległych planetach, używając arsenału śmiercionośnych umiejętności i druzgoczących broni. Odkryj mroczne sekrety, które przegnają wieczną noc, i udowodnij swoją lojalność wobec ludzkości. Oczyść galaktykę z nieustępliwych rojów tyranidów jako legendarny kosmiczny marine Titus w trakcie spektakularnej kampanii. Graj solo lub z 2 znajomych w trybie kooperacji dla 3 graczy. Ciesz się intensywną, brutalną i szybką trzecioosobową grą akcji, która pozwoli ci zobaczyć na ekranie setki wrogów, stworzoną przez autorów uznanej kooperacyjnej strzelanki World War Z.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, PS5, Nintendo Switch, PC) – 12 września

Zatrać się w pełnym akcji pakiecie, który zawiera siedem wyjątkowych tytułów, w tym takie hity jak X-MEN VS. STREET FIGHTER oraz MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes. Kolekcja obejmuje również rzadko spotykaną grę z gatunku beat 'em up, THE PUNISHER. Nieważne, czy dopiero odkrywasz tę serię, czy masz już spore doświadczenie w grach automatowych. Gracze o dowolnym poziomie umiejętności mogą razem odkrywać te ponadczasowe klasyki podczas rozgrywki lokalnej i online!

Final Fantasy XVI (PC) – 16 września

Na ten moment gracze pecetowi czekali ponad rok. Najnowsza odsłona serii Final Fantasy w końcu trafia na blaszaki i to w dwóch wydaniach: podstawowym oraz edycji kompletnej zawierającej dodatkowe dwa rozszerzenia fabularne. Pełen rozmachu mroczny świat fantasy, którego losy zależą od potężnych eikonów i władających nimi dominantów. Oto opowieść o Clivie Rosfieldzie, wojowniku noszącym tytuł "Pierwszej Tarczy Rosarii" i oddanemu obrońcy swojego młodszego brata Joshui, dominanta Feniksa. Wielka tragedia sprawia, że Clive poprzysięga zemstę na mrocznym eikonie Ifrycie, istocie, której pojawienie się zwiastuje katastrofę. Chcecie sprawdzić FF16 już teraz? Na graczy czeka już demo pozwalające zapoznać się z początkiem historii. Zapis rozgrywki wykonany w wersji demo można przenieść do pełnej wersji gry, co sprawi, że nie będziecie musieli zaczynać przygody od początki.

God of War: Ragnarök (PC) – 19 września

I jeszcze jeden długowyczekiwany przez graczy tytuł, który w końcu trafia na PC. W obliczu zbliżającego się ragnaröku wyrusz z Kratosem i Atreusem w podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. Ojciec i syn muszą podjąć ogromne ryzyko i odwiedzić wszystkie dziewięć światów. Podróżując wśród zapierających dech w piersiach mitycznych krajobrazów, będą musieli stawić czoła potężnym przeciwnikom – od skandynawskich bóstw po dzikie bestie – i przygotować się na ostateczne starcie. By chronić swoją rodzinę, Kratos po raz kolejny będzie musiał zrobić użytek ze śmiercionośnych umiejętności oraz niezawodnej broni – Lewiatana oraz Ostrzy Chaosu. Kolejna odsłona epickiej sagi przynosi również szeroką gamę zupełnie nowych zdolności zarówno dla niego, jak i Atreusa. Przygotuj się na płynną, dynamiczną walkę, której styl możesz dostosować do swoich preferencji.

Frostpunk 2 (PC/Mac) – 20 września

Polskie studio 11 Bit wraca z nową odsłoną Frostpunka, który szturmem wdarł się na listy przebojów w 2018 r. Akcja gry rozgrywa się 30 lat po apokaliptycznej burzy śnieżnej, która miała miejsce we Frostpunk. Ziemia wciąż pozostaje skuta lodem na skutek niekończącej się zimy. Wcielasz się w przywódcę wiecznie głodnego surowców miasta, w którym ekspansja i wewnętrzne konflikty są na porządku dziennym. Do ciebie należy podejmowanie decyzji o decydującym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania metropolii. W grze Frostpunk 2 rozbudowujesz miasto na zupełnie nową skalę, tworząc całe dystrykty o zróżnicowanych funkcjach. Upewnij się, że wszystkie części miasta działają ze sobą w zgodzie, a także rozwijaj technologie, które wyznaczą kierunek rozwoju dla twoich mieszkańców. 20 września gra pojawi się na PC i komputerach Mac, wciąż nie wiadomo co dzieje się z premierą Frostpunk 2 w wersji na konsole.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch) – 26 września

Najnowsza odsłona serii The Legend of Zelda, w której w końcu gracze będą mogli wcielić się w tytułową Zeldę. Tym razem to dzielna księżniczka Hyrule wyruszy w podróż, by uratować Linka. Mieszkańcy Hyrule przepadli wpadając w dziwne szczelina, które pojawiły się znikąd. Wśród zaginionych jest Link, a zadaniem księżniczki Zeldy jest ocalenie jej królestwa. Połącz siły z tajemniczą wróżką Tri i wykorzystaj moc Tri Rod, aby nauczyć się tworzyć echa, imitacje rzeczy znalezionych w otoczeniu. Możesz następnie odtworzyć te echa, kiedy tylko chcesz rozwiązywać zagadki i pokonywać wrogów.

EA Sports FC 25 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) – 27 września

Końcówka miesiąca należy do najnowszej odsłony serii EA Sports FC (dawniej FIFA), która zadebiutuje na platformach obecnej, jak i starej generacji. Połącz siły ze znajomymi w meczach 5 na 5 „Rush” i ciesz się nową wersją futbolu na mniejszą skalę w Football Ultimate Team, "Klubach" i szybkim meczu. W Football Ultimate Team zbuduj zespół swoich marzeń do gry w meczach 5 na 5 „Rush” z maksymalnie trójką znajomych, z których każdy będzie kontrolował twoją ulubioną kartę piłkarską. Dzięki FC IQ twoja drużyna będzie grała jak największe piłkarskie gwiazdy.

Przebudowa podstaw taktycznych we wszystkich obszarach gry daje większą kontrolę strategiczną i gwarantuje bardziej realistyczny ruch całego zespołu, a nowy model SI, oparty na danych z prawdziwych boisk, wpływa na taktykę piłkarzy i piłkarek dzięki nowym rolom. Nowe funkcje w karierze piłkarskiej i menedżerskiej pozwolą przeżywać najbardziej emocjonujące opowieści ze świata prawdziwej piłki dzięki dynamicznym punktom startu. Napisz na nowo historie IKON z przeszłości we współczesnych zespołach w karierze piłkarskiej i po raz pierwszy rozegraj realistyczną karierę kobiecą, przejmując kontrolę nad klubem lub piłkarką z 5 najlepszych lig kobiet.

To tylko wybrane tytuły września na konsole i komputery. Ten miesiąc obfituje w szereg premier i z pewnością znajdziecie coś dla siebie.