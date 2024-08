Premiery gier – sierpień 2024. Lista najgorętszych produkcji!

Wkroczyliśmy w drugi miesiąc wakacji. I choć zazwyczaj okres ten kojarzy się z sezonem ogórkowym, twórcy gier nie dają o sobie zapomnieć. Lipiec przyniósł nam kilka ciekawych premier, w tym The First Descendant, Final Fantasy 14: Dawntrail, Flintlock: The Siege of Dawn, czy Frostpunk 2. Było więc naprawdę nieźle. A czy sierpień będzie równie emocjonujący? Sprawdźmy, co w najbliższych tygodniach pojawi się na najpopularniejszych platformach: konsolach Nintendo, PlayStation, Xbox oraz komputerach PC.

Star Wars: Bounty Hunter (PS4, PS5, Xbox, PC, Switch) – 1 sierpnia

To remaster klasycznej już gry z z 2002, w której wcielisz się w Jango Fetta. To pierwowzór klonów należący do Wielkiej Armii Republiki, którego zatrudniono, by pochwycić obłąkaną, mroczną Jedi. Jako łowca nagród weź udział w legendarnych, fantastycznych wydarzeniach mających miejsce przed fabułą Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Staw czoła wrogom i manewruj podczas akrobatycznych bitew w tej adaptacji przystosowanej do dzisiejszych konsol i sprzętu. Walcz i przebijaj się przez najciemniejsze zakamarki galaktyki za pomocą dwóch blasterów, miotacza ognia, linki i czystej mandaloriańskiej wściekłości.

Tombi! Special Edition (PS5, Xbox, Switch) – 1 sierpnia

Kolejny remaster klasyka, który w niektórych krajach znany jest jako Tomba. Jako tytułowy Tombi skaczesz, gryziesz i rzucasz się przez oszałamiające krajobrazy 2,5D, próbując pokonać godną pożałowania grupę nikczemnych świń. Po drodze będziesz eksplorować starożytne relikty, odkrywać fascynujące postacie, odblokowywać ekscytujące zadania i odkrywać ukryte skarby. To platformowa przygoda, która doskonale łączy liniowy i nieliniowy styl rozgrywki.

Cat Quest 3 (PS4, PS5 Xbox, Switch, PC) – 8 sierpnia

Kolejna odsłona niespodziewanego hitu, który debiutował na komputerach PC i Mac w 2017 r. Graj jako miauczący kociokorsarz w otwartym świecie RPG akcji 2,5D i ruszaj do fantastycznego pirackiego świata – na Miauraiby. To archipelag pełen pirackich szczurów szukających Gwiazdy Północy – dawno zaginionego, miautycznego skarbu. U boku swojego wiernego duchowego towarzysza postaw żagle i ruszaj na Miauraiby własnym statkiem! Strzeż się jednak, bo szykuje się bunt, a hordy pirackich szczurów pod wodzą swego króla zamiaurzają na ciebie polować…

SteamWorld Heist 2 (PS4, PS5 Xbox, Switch, PC) – 8 sierpnia

Druga odsłona popularnej serii, w której gracz dołączą do kapitana Leewaya i jego niepokornej załogi, by ujawnić tajemnicze zło zagrażające Wielkiemu Morzu. Zaopatrz ekipę w sprzęt i ulepszenia do turowych strzelanin pełnych rykoszetów i weź udział w bitwach statków w czasie rzeczywistym. Celuj, planuj i łup podczas szalonej przygody parobotów! Gra oferuje porywające turowe walki parobotów z satysfakcjonującym systemem celowania opartym na odbijaniu pocisków od różnych powierzchni. Zaplanuj swoje strzały tak, by przygotować zabójcze sekwencje rykoszetów.

Kena: Bridge of Spirits (premiera Xb0x) – 15 sierpnia

Kena zadebiutowała na PlayStation i PC we wrześniu 2021 r. W tym miesiącu gra trafi także na konsole Xbox. To fabularna przygodowa gra akcji, osadzona w fantastycznym świecie, w którym na graczy czeka mnóstwo miejsc do odkrycia i wiele dynamicznych walk. Gracze znajdują i hodują grupę maleńkich stworzeń, zwanych Rotami, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i tworząc nowe metody oddziaływania na środowisko. Kena, młoda przewodniczka duchów, wyrusza do opuszczonej wioski w poszukiwaniu położonego w górach sanktuarium. Usilnie stara się poznać tajemnice zapomnianego ludu żyjącego w ukryciu w gęstym lesie, gdzie te wędrowne duszki zostały uwięzione.

Madden NFL 25 (PS4, PS5, Xbox, PC) – 16 sierpnia

W EA SPORTS Madden NFL 25 gracze odkryją następny poziom FieldSENSE, w tym przeprojektowany system fizyczny, a także ulepszone funkcje we Franchise i innych trybach. Do tego całkiem nowy komentarz i prezentacja rozgrywki. Dzięki nowemu systemowi Hit Stick, wskaźnikom idealnych uderzeń, nowemu systemowi równowagi zawodnika z piłką i systemowi nurkowań, potężnych wejść i odepchnięć wyprostowaną ręką opartych o model fizyczny, wyczucie czasu nigdy nie było tak ważne. Cześć niektórych rozwiązań w najnowszej odsłonie serii dostępna jest wyłącznie na nowych generacjach konsol PS5, Xbox Series X|S oraz PC).

Black Myth: Wukong (PS5, PC) – 20 sierpnia

To gra RPG akcji osadzona w świecie chińskiej mitologii. Jej fabuła oparta jest na wydarzeniach opisanych w "Wędrówce na Zachód" – jednej z czterech wielkich klasycznych powieści literatury chińskiej. Wcielisz się w Przeznaczonego i ruszysz ku wyzwaniom oraz niezwykłym przygodom, by odkryć prawdę osnutą cieniem wspaniałej legendy. Jedną z najciekawszych cech tej produkcji jest duża różnorodność przeciwników, z których każdy dysponuje unikatowymi mocami. Jako Przeznaczony napotkasz na swojej drodze wielu potężnych i godnych rywali. Stań bez strachu do walki i pokaż, że nigdy się nie poddasz.

Concord (PS5, PC) – 23 sierpień

Concord to nowa drużynowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Dobieraj wedle uznania swoją ekipę freegunnerów spośród załogi Northstara – grupy banitów i awanturników pracujących jako spluwy do wynajęcia. Od potężnych mistyków po wprawnych rewolwerowców i pomocnych uzdrowicieli – każdy freegunner zapewnia załodze swoje niezwykłe umiejętności, osobowość i możliwości nadające się dla najróżniejszych stylów gry. Twórz własne oddziały freegunnerów za pomocą kreatora załogi, by wykorzystać w walce arsenał przeróżnych ról, lub skup się na ulubionych postaciach, by opanować ich obsługę i odblokować wyjątkowe modyfikatory, ozdobniki, historie i nie tylko – to ty decydujesz, kiedy wcielisz się w daną postać i jak wpłyniesz na przebieg rozgrywki.

Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 29 sierpnia

Najnowsza odsłona serii pamiętającej czasy konsolki Game Boy, gdzie była znana jako Final Fantasy Adventure. Dziś Square Enix powraca z nową przygodą. Główny bohater, Val, i jego przyjaciółka z dzieciństwa, Hinna, nowo powołana kleryczka ognia, wyruszają na wyprawę do drzewa many. Tętniący życiem, półotwarty świat gry zawiera urocze, ale dzikie potwory, z którymi możesz toczyć szybkie trójwymiarowe walki z użyciem mocy żywiołów. Poprzez przygody z przyjaciółmi, których poznasz po drodze, zaczniesz dostrzegać prawdę o tym świecie. Czy musimy akceptować swój los? Tu właśnie rozpoczyna się nowa opowieść z serii „Mana”, a klasyczna seria fantasy wraca do swoich korzeni.

Star Wars Outlaws (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 30 sierpnia

Poznaj pierwszą w historii grę z uniwersum Star Wars z otwartym światem. Odkrywaj niezwykłe planety w całej galaktyce, zarówno te ikoniczne, jak i zupełnie nowe. Postaw wszystko na jedną kartę jako Kay Vess – zyskujący reputację łotr, który pragnie rozpocząć nowe życie jako wolny człowiek. Walcz, kradnij i przechytrz najpotężniejsze syndykaty przestępcze, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce. Eksploruj niezwykłe planety z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Przemierzaj bezkresne, otwarte przestrzenie na swoim ścigaczu. Każda planeta to nowe przygody, unikalne wyzwania i zachęcające nagrody – o ile nie boisz się ryzyka.