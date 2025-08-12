Tłumaczenie na żywo w słuchawkach AirPods również dla starszych iPhone'ów!

Apple testuje w iOS 26 funkcję tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym, która będzie współdziałać z słuchawkami AirPods. Wiele wskazuje na to, że innowacja nie będzie zarezerwowana tylko dla iPhone’a 17. Możliwe, że skorzystają również posiadacze starszych modeli smartfonów Apple.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym w słuchawkach Apple

Apple szykuje kolejną nowość dla swoich AirPodsów – możliwość prowadzenia rozmów w obcym języku z natychmiastowym tłumaczeniem, które trafi do naszych uszu za pośrednictwem słuchawek. Pierwsze wzmianki o funkcji „live translation” pojawiły się w marcu w raporcie Bloomberga. Według przecieków rozwiązanie miało trafić do wybranych modeli słuchawek Apple w ramach aktualizacji oprogramowania.

Ukryta wskazówka w iOS 26

Podczas WWDC Apple dużo mówiło o nowych opcjach tłumaczenia w iOS 26, ale o AirPodsach nic nie wspomniano. Do rewelacji o nowej funkcji dotarły osoby, które przeczesują kod szóstej bety najnowszego systemu. Zawiera on ukryty obrazek pokazujący, że tłumaczenie będzie można uruchomić, naciskając jeden z pałąków słuchawek. Wówczas odpowiedź usłyszymy w swoim języku.

Nowa funkcja będzie działać w aplikacji Tłumacz, rozwijając obecną zakładkę „Konwersacja”. Obecnie każdorazowo trzeba nacisnąć przycisk na ekranie, a dzięki AirPodsom cały proces odbywać się będzie głosowo, bez angażowania rąk.

Nie tylko dla iPhone’a 17

Według doniesień serwisu Macworld, aby korzystać z funkcji, nie trzeba będzie kupować najnowszego iPhone’a 17. Wystarczy model z Apple Intelligence – czyli iPhone 15 Pro lub dowolny iPhone 16 – oraz kompatybilne słuchawki AirPods – AirPods Pro 2, nadchodzące AirPods 4 lub model AirPods Pro 3, który na razie jest jedynie tematem plotem i tak na prawdę nie wiemy, czy w ogóle się ukaże.

fot. Kamil Świtalski

Premiera po premierze?

Nowa funkcja nie jest jeszcze dostępna w becie i prawdopodobnie trafi dopiero w aktualizacji iOS 26.1. Apple może poświęcić jej więcej czasu podczas wrześniowej prezentacji iPhone’a 17, która – według przecieków – może odbyć się już 9 września.

źródło: macworld.com