Path of Exile 2 zapowiada się fantastycznie! Kiedy zagramy w konkurencję dla Diablo IV?

Path of Exile 2 nadchodzi — najwyższa pora! Co już wiemy o grze?

Świat gier typu ARPG cieszy się rosnącą popularnością, a fani gatunku mają powody do radości. Diablo 4 w końcu pojawiło się w sklepach, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wielkimi krokami nadchodzi jedna z najbardziej oczekiwanych Action Role Play Game, czyli Path of Exile 2. To kontynuacja uwielbianego przez wielu graczy tytułu free-to-play, który debiutował w 2013 roku.

Path of Exile 2 wprowadzi do zabawy całkowicie nowy, siedmioczęściowy wątek fabularny, który uzupełni oryginalną rozgrywkę. Akcja rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach opisanych w „jedynce”. W tym czasie rozpoczęto odbudowę świata po śmierci Kitavy i jego boskich towarzyszy. Niestety, pokój w krainie Wraeclast jest zagrożony, gdyż nowe postaci zaczynają dążyć do zdobycia władzy. Dodane wątki to ciekawe rozwinięcie lore gry, które nie wpłyną na endgame. Wspólny świat będzie dostępny zarówno dla graczy Path of Exile, jak i Path of Exile 2. W świecie Path of Exile 2 gracze będą mieli okazję poznać nowe postaci i podjąć walkę przeciwko tym, którzy zagrażają harmonii fantastycznego świata.

Niech „dwójka” w nazwie Was nie zmyli. Path of Exile 2 to nie bezpośrednia kontynuacja

Choć nazwa sugeruje, że Path of Exile 2 będzie pełnoprawnym sequelem, tak naprawdę nie będzie to typowa kontynuacja. Wiele wskazuje, że będzie to coś na kształt patcha lub DLC oryginału. Początkowo „dwójka” nosiła ona tytuł roboczy „Path of Exile 4.0”, co daje nam pewne wyobrażenie o tym, jaką formę może przybrać ten tytuł. Path of Exile 2 ma dzielić endgame z pierwszą częścią gry.

Istotne jest to, że Path of Exile 2 nie zastąpi pierwszej części. Twórcy nie zrobią tego samego, co Blizzard przy Overwatchu czy Activision przy Call of Duty: Warzone. Grinding Gear Games nie wyklucza nawet możliwości, że nadal będzie rozwijać pierwszą część — w końcu to projekt, któremu poświęcili wiele lat. Jeśli społeczność graczy będzie więc wystarczająco zawzięta, może się okazać, że Path of Exile oraz Path of Exile 2 będą żyły wspólnie i będą rozwijać się w jednym czasie.

Co jednak ciekawe, w jednej i drugiej produkcji będziemy mieli do czynienia z tym samym sklepem, więc wszystkie zakupy dokonane w pierwszej części gry będą dostępne również w Path of Exile 2 i na odwrót. Nie musicie się więc martwić się o utratę postępu czy przedmiotów.

Trudniejszy gameplay?

Twórcy nie ukrywają, że w PoE 2 spotkamy się z nieco bardziej taktyczną rozgrywką. Walka z tego względu będzie trudniejsza, a przechodzenie przez hordy przeciwników nie będzie polegać wyłącznie na bezmyślnym klikaniu jednego przycisku. Kluczowe więc będzie odpowiednie dobranie wyposażenia, zarządzanie swoimi umiejętnościami oraz wykorzystywanie uników w odpowiednim momencie. Nie da się jednak ukryć, że dzięki temu całość wygląda nieco bardziej zjawiskowo.

Path of Exile 2 będzie ogromne!

Z ExileConu 2023 mogliśmy dowiedzieć się, że rozmiar „dwójki” naprawdę będzie w stanie nas przytłoczyć. W Path of Exile 2 pojawi się łącznie 12 (!) klas postaci, z czego sześć doskonale już znamy z pierwszego PoE, a sześć będzie całkowicie nowych. To nie jedyna liczba, która wbija w fotel. Path of Exile 2 zaoferuje ponad 100 nowych bossów, ponad 600 przeciwników oraz 1500 zdolności pasywnych i 240 zdolności aktywnych. Zaskoczeni?

Kiedy zagramy w Path of Exile 2?

Jeśli mieliście nadzieję, że w Path of Exile 2 będzie Wam dane zagrać jeszcze w tym roku, to cóż… nie mamy dobrych informacji. Testy wersji beta Path of Exile 2 ruszą bowiem dopiero 7 czerwca 2024 roku. Deweloperzy chcieli zdążyć z betą jeszcze w tym roku, lecz ze względu na skalę projektu i rozmiar tej gry, zdecydowali się przełożyć termin na połowę przyszłego roku — żeby mieć pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Oby czekanie się opłaciło.

Źródło: ExileCon 2023