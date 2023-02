Styczeń przyniósł kilka ciekawych premier, lecz do rewelacji było daleko — czy drugi miesiąc tego roku będzie w stanie to zmienić? Sprawdźmy najgorętsze premiery w lutym 2023!

Początek 2023 roku to głównie remastery, remake’i i/lub porty — Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Monster Hunter: Rise czy Dead Space. Największe nadzieje pokładano w Forspoken, które jednak… cóż, nie okazało się takim hitem, jakim miało być. Gamingowy rozkład jazdy na luty prezentuje się jednak nieco bardziej obiecująco.

Deliver Us Mars — 2 lutego (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Z Księżyca na Marsa. Było Deliver Us The Moon, teraz przyszła pora na Deliver Us Mars — kontynuację produkcji z 2019 roku. Przygodowa gra science-fiction zabierze nas do końcówki XXI wieku, kiedy ludzkość wyczerpała już wszystkie zasoby dostępne na Ziemi i jest zmuszona udać się w inną część kosmosu. Tym samym trafiamy na tytułową planetę, a naszym zadaniem będzie odzyskanie statków kolonizacyjnych, które przejęła tajemnicza grupa — nie muszę chyba zaznaczać, że od tej misji będą zależeć losy całej ludzkości. Czy będzie to hit i gra roku? Szczerze wątpię, lecz nie mam wątpliwości, że przyniesie sporo frajdy i pomoże nam się wychillować w pozostałe zimowe wieczory.

Hogwarts Legacy — 10 lutego (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Bez dwóch zdań najgorętsza premiera tego miesiąca i jedna z najważniejszych gier całego 2023 roku. Największa z gier w magicznym świecie znanym z książek J.K. Rowling nareszcie trafi do graczy! Po wielu obsuwach — nareszcie będziemy mogli przenieść się do pełnego czarodziejstwa Hogwartu, by poznać jego tajemnice. Warto jednak mieć na uwadze, że wersja dla starszej generacji konsol oraz Nintendo Switch pojawi się w sklepach dopiero latem. Czekacie na możliwość pomachania różdżką?

Wild Hearts — 17 lutego (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Nieślubne dziecko Monster Huntera i Ghost of Tsushima. Wild Hearts to produkcja stworzona przez Koei Tecmo i Omega Force, a wydawnictwem zajęło się Electronic Arts. Mowa tutaj o grze akcji z widokiem z trzecim osoby z elementami RPG, gdzie naszym zadaniem będzie walka z przerośniętymi i zadziwiającymi wręcz bestiami, a cały świat będzie utrzymany w klimacie feudalnej Japonii. Całość wygląda naprawdę intrygująco i bez dwóch zdań ma potencjał — zdecydowanie warto się temu tytułowi przyglądać!

The Settlers: New Allies (The Settlers 8) — 17 lutego (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Settlersów chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Klasyka gier strategicznych, w których musimy sterować tytułowymi osadnikami — produkcja połączy doskonale nam znane schematy z niektórymi nowymi elementami, lecz szkielet pozostanie ten sam. Naszym celem będzie jak najlepsza rozbudowa osady i stawienie czoła wrogim plemionom. Jeśli jesteście fanami poprzednich odsłon, koniecznie musicie sprawdzić również New Allies!

Atomic Heart — 21 lutego (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Atomic Heart to wyjątkowa produkcja, nad którą pracuje niezależne studio Mundfish. Akcja shootera FPP przeniesie nas do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Psychodeliczna atmosfera, specjalne moce, niepokój budzony przez dosyć straszny klimat i niecodziennych przeciwników… trzeba przyznać, że całość brzmi naprawdę intrygująco. W związku jednak z rosyjskim pochodzeniem deweloperów, w internecie powstało wiele kontrowersji, czemu niedawno w swoim artykule dokładnie przyjrzał się Patryk Koncewicz.

Like A Dragon: Ishin! — 21 lutego (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Jeśli jesteście fanami Yakuzy, to z pewnością słyszeliście o samurajskim spin-offie serii, który pojawił się lata temu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Całe szczęście nie trzeba już kombinować, żeby móc sprawdzić tę produkcję — w tym miesiącu wychodzi bowiem remake tej produkcji, która przeniesie nas do XIX-wiecznej Japonii, w której będziemy musieli ugasić potrzebę zemsty. Produkcja nadal mimo wszystko wywodzi się z Yakuzy, więc minigierek i poczucia humory z pewnością nie zabraknie.

Horizon Call of the Mountain — 22 lutego (PlayStation VR2)

Horizon Call of the Mountain to tytuł opracowywany od podstaw na PlayStation VR2, w związku z czym będzie to pewnego rodzaju „pokazówka” możliwości tego sprzętu. Świat został bardzo dopieszczony — jeśli coś leży na stole, możemy to podnieść i zniszczyć, uderzyć tym w gong w celu wydania hałasu czy rzucić tym w kogoś stojącego niedaleko. Widzimy klif — możemy się na niego wspiąć. A kiedy to zrobimy, możemy kogoś z niego zepchnąć. To wielki plac zabaw… tylko że postapokaliptyczny i przypominający Park Jurajski.

Octopath Traveler II — 24 lutego (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Całkowicie nowi bohaterowie z głęboko rozwiniętymi własnymi historiami i stojąca przed nimi otworem Solistia. Doskonale nam znana grafika 2,5D ze słynnym „rozmyciem”, która robiła wrażenie również w Triangle Strategy — cóż, to po prostu nie może się nie udać. Octopath Traveler 2 pojawi się już za chwilę!

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!