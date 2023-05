"The Morning Show", "Fundacja" i "Władcy przestworzy". Premiery Apple TV+ na najbliższe miesiące

Apple TV+ wypuszcza nowy zwiastun prezentujący ramówkę na najbliższe miesiące. Jest na co czekać. Do VOD powrócą znane serie i zadebiutują nowości - zarówno te serialowe, jak i filmowe.

Apple TV+ może i nie jest najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym serwisem VOD, ale Apple od samego początku mówiło, że skupia się na jakości, nie na ilości. I trzeba przyznać, że im się to udaje. Filmy i seriale, które trafiają do katalogu TV+ - w szczególności Apple Original - stoją na naprawdę wysokim poziomie zdobywając międzynarodowe nagrody - BAFTA, Emmy, a nawet Oscary. Apple przez ostatnie lata wypuściło wiele mocnych perełek, które jakością biją na głowę produkcje dostępne m.in. na Netflix, który to w Polsce jest bezkonkurencyjny (przynajmniej na ten moment).

Kilka dni temu Patryk w swoim podsumowaniu Co oglądać na Apple TV+ przygotował zestawienie najciekawszych filmów i seriali dostępnych na tej platformie. Na liście znalazły się m.in. filmy "Łabędzi śpiew", "Finch", "Taniec młodości", "Bankier" i "Wyzwolenie". Z seriali warto zainteresować się "Mythic Quest", "Black Bird", "Calls", "Ted Lasso" i "Rozdzielenie". Same dobry tytuły. Jednak to dopiero początek przygody z Apple TV+. Platforma oferuje wiele ciekawych pozycji, które w najbliższym czasie doczekają się kontynuacji. Nie zabraknie także premier - tych filmowych i serialowych. Wszystkie te poznacie w poniższym wideo, które Apple udostępniło kilkanaście godzin temu.

Apple TV+. Premiery i powroty na najbliższe miesiące

A na co widzowie mogą liczyć w najbliższym czasie? Najnowsza premiera serialowa, która jest już dostępna na Apple TV+ to "Platoniczna przyjaźń" - Seth Rogen i Rose Byrne jako para dawnych przyjaciół zbliżających się do wieku średniego, którzy nawiązują kontakt po latach. Ich przyjaźń staje się coraz bardziej angażująca i w zabawny sposób destabilizuje życie obojga. Do obejrzenia są już cztery odcinki. 9 czerwca zadebiutuje "W tłumie". To 10-odcinkowy thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna - w tej roli Tom Holland - zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę. 23 czerwca powróci z drugim sezonem "Swagger". Serial gwiazdy NBA Kevina Duranta, reżysera Reggiego Rocka Bythewooda i twórców Friday Night Lights. Utalentowany koszykarz musi zmagać się z narastającą presją i pokonywać kolejne przeszkody, żeby przekonać się, czym tak naprawdę jest swagger, dumny krok.

28 czerwca do Apple TV+ trafi "W powietrzu". Gdy samolot lotu KA29 zostaje porwany podczas siedmiogodzinnej trasy z Dubaju do Londynu, Sam Nelson, doświadczony negocjator korporacyjny, próbuje wykorzystać swoje umiejętności, by uratować wszystkich na pokładzie. Czy ta ryzykowna strategia nie skończy się porażką? 12 lipca z drugim sezonem wraca "Afterparty". Nic nie jest takie, jakie się wydaje w tym przezabawnym kryminale, w którym historia każdego podejrzanego jest opowiedziana za pomocą innego gatunku filmowego. Dwa dni później, 14 lipca, wraca "Fundacja". W miarę jak dynastia Cleonów się rozpada, a w całej galaktyce rośnie napięcie, mściwa królowa planuje zniszczyć Imperium od wewnątrz. Hari, Gaal i Salvor odkrywają kolonię Mentalików - ludzi z psionicznymi zdolnościami, którzy zagrażają przyszłości psychohistorii. Fundacja weszła w fazę religijną, propagując Kościół Seldona w całym Outer Reach i wywołując Drugi Kryzys: Wojnę z Imperium.

Apple TV+ miesiące pełne premier i powrotów

21 lipca w Apple TV+ odbędzie się premiera filmu "Stephen Curry: na straconej pozycji". To historia dojrzewania Stephena Curry’ego - jednego z najbardziej wpływowych, dynamicznych i zaskakujących zawodników w historii koszykówki - oraz drogi, jaką przeszedł od drobnego gracza uniwersyteckiego do czterokrotnego mistrza NBA. Tydzień później, 28 lipca, premierę będzie miał film "Bańka pluszaków". Ty był sfrustrowanym sprzedawcą zabawek - do czasu, gdy dzięki współpracy z trzema kobietami, jego pluszowe zwierzaki stały się fenomenem lat dziewięćdziesiątych. Film, ukazujący kulisy największego szału zabawkowego w historii, to szalona opowieść o tym, co - i kogo - cenimy na tym świecie. 2 sierpnia do Apple TV+ z trzecim sezonem powraca "Physical". Sheila Rubin jest udręczoną gospodynią domową z Kalifornii lat 80. Za zamkniętymi drzwiami walczy z osobistymi demonami i paskudnym głosem wewnętrznym. Jej sytuację zmienia aerobik, dodając jej wiary w siebie i prowadząc ją w stronę sukcesu.

Apple TV+. Premiery do końca roku

Na zwiastunie pokazane zostały także nowe filmy i seriale, które na Apple TV+ pojawią się w najbliższym czasie, ale nie mają jeszcze konkretnych dat premier. Do katalogu zawitają m.in.: