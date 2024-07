Premiera GTA VI nie robi na nich wrażenia. To studio nie boi się konkurencji

Wszyscy czekają na konkretne informacje związane z premierą GTA VI. Przede wszystkim w kontekście daty wydania, która wciąż nie jest znana. Nie da się ukryć, że to ten tytuł będzie cieszył się na największą popularnością, co może odbić się na sprzedaży innych gier wydawanych w tym samym momencie. Gdy Rockstar Games i Take 2 przedstawią swoje plany, niektóre studia i wydawcy dostosują swoje kalendarze wydawnicze w taki sposób, by nie sabotować swoich własnych tytułów. Jednak nie wszyscy boją się konkurencji. Głos w sprawie zajął sam Yves Guillemot. Szef Ubisoft w rozmowie z inwestorami stwierdził jasno:

Generalnie widzimy, że gdy pojawia się GTA, więcej ludzi przychodzi grać. Ogólnie rzecz biorąc, ma to pozytywny wpływ na cały rynek.

Guillemot podsumował, że stwierdzenie to wydawać się może sprzeczne z intuicją, ale działa na korzyść firm – przynajmniej jeśli chodzi o Ubisoft. Francuskie studio już pokazywało, że lubi mocną konkurencję i to się opłaciło. Premiera mojej ulubionej odsłony serii Assassin's Creed miała miejsce miesiąc po wydaniu GTA V. Chodzi tu o Assassin’s Creed IV Black Flag, które na sklepowe półki trafiło 29 października 2013. "Piracki asasyn" nie bał się tak mocnego konkurenta i wyszedł na tym całkiem dobrze. W pierwszym tygodniu hit Ubisoftu rozszedł się w nakładzie przekraczającym 2,36 mln egzemplarzy. To co prawda dużo mniej niż GTA V, ale francuskie studio było z tego wyniku zadowolone. Choć nie ma żadnych informacji na temat przyszłorocznych gier Ubisoft, można założyć, że firma nie będzie specjalnie przejmowała się datą wydania GTA VI i jeśli będzie miała w planach swoją własną premierę, nie będzie jej zmieniać.

Wydane w połowie września 2013 r. GTA V, które zadebiutowało w pierwszej kolejności na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 pobiło rekordy już pierwszego dnia. Zaglądając do serwisu Guinness World Records, dowiadujemy się, że produkcja Rockstar Games pobiła 7 rekordów w zaledwie 24 godziny. Rekordami tymi były:

Najlepiej sprzedająca się przygodowa gra akcji w ciągu 24 godzin Najlepiej sprzedająca się gra wideo w ciągu 24 godzin Najszybciej zarabiający 1 miliard dolarów tytuł z branży rozrywkowej Gra wideo, która najszybciej zarobiła 1 miliard dolarów Gra wideo, która zarobiła najwięcej w ciągu 24 godzin Najwyższy przychód wygenerowany przez produkt z branży rozrywkowej w ciągu 24 godzin Najczęściej oglądany zwiastun przygodowej gry akcji

A skoro jesteśmy przy zwiastunach, warto dodać, że udostępniony pod koniec roku pierwszy i, jak dotąd, jedyny trailer GTA VI przekroczył kolejny kamień milowy, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. W zaledwie jeden dzień zdobył on 88 mln wyświetleń, błyskawiczne przekroczył liczbę 100 mln. Jednak to za mało. Od kilkunastu dni w mediach społecznościowych trwała kampania zorganizowana przez fanów, którym bardzo zależy, by półtoraminutowy materiał zdobył kolejny kamień milowy – 200 mln wyświetleń. I na efekty nie trzeba było długo czekać.

Zwiastun Grand Theft Auto VI Trailer 1, który możecie zobaczyć powyżej, w momencie publikacji tego tekstu, może pochwalić się 201 218 343 wyświetleniami. Choć to wciąż zbyt mało, by pobić rekord należący do mobilnej gry Subway Surfers, można pogratulować Rockstar Games świetnego wyniku. Czy drugi zwiastun cieszyć się będzie większym zainteresowaniem? Jeśli studio skupi się w nim na elementach rozgrywki, można śmiało założyć, że trailer będzie rozbierany na czynniki pierwsze i analizowany w najdrobniejszych szczegółach. Czekacie?

GTA VI. Wszystko, co trzeba wiedzieć o grze

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.