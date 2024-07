Baldur's Gate za darmo w Amazon Prime Gaming

Lipiec to kolejny z miesięcy, w których ofertę Amazon Prime Gaming należy uznać za atrakcyjną. Zwłaszcza teraz, gdy gigant branży e-commerce udostępnił kolejne intrygujące produkcje. Wśród nich znalazł się tytuł, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. To jedna z tych gier, która bez problemu znajdzie sobie miejsce w kolekcji niezależnie od tego, czy mowa o wydaniu fizycznym, czy cyfrowym.

Co bardzo istotne, gra dostępna jest w rozszerzonym wydaniu Baldur’s Gate: Enhanced Edition. Nawet jeśli mamy już w naszej cyfrowej bibliotece podstawową wersję Baldura, warto pamiętać o dopisaniu również tej.

Jak zawsze w przypadku gier udostępnianych w ramach Prime Gaming, należy pamiętać o tym, że promocja jest ograniczona czasowo. W ramach lipcowej edycji nowe gry pojawiają się w dniach od 27 czerwca do 25 lipca.

Co oprócz Baldur's Gate znajdziemy dziś w Prime Gaming?

Poza doskonale znaną grą, od dziś można dopisywać do kolekcji jeszcze dwa inne tytuły. Są to Maneater oraz Youtubers Life 2. Łącznie w ramach lipcowego Prime Gaming w ręce graczy trafi aż 20 różnych propozycji, mniej lub bardziej atrakcyjnych.

Wcześniej w tym miesiącu pojawiły się już takie gry, jak Rise of the Tomb Raider (już niedostępna), STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords i Call of Juarez: Bound in Blood.