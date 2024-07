Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo, ale tylko dla wybranych. Sprawdź, kto może skorzystać

Gdyby nie użytkownicy Kickstartera, Kingdom Come: Deliverance prawdopodobnie nigdy by nie powstało. Twórcy chcą się odwdzięczyć.

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery Kingdom Come: Deliverance 2, która ma nastąpić jeszcze w tym roku. Niektórzy na nową grę studia Warhorse nie będą musieli wydawać jednak ani grosza, a to dzięki szczodrości i zaufaniu, którym obdarzyli twórców gry lata temu.

Dekadę temu dali twórcom kredyt zaufania – teraz otrzymają nagrodę

Kingdom Come: Deliverance nazywano czasem czeskim Wiedźminem, choć nie do końca wiadomo dlaczego – być może przez średniowieczne krajobrazy, być może w ramach uznania dla polskiej produkcji. Fakt jest jednak taki, że pierwsza odsłona – pomimo początkowych problemów z optymalizacją – zdobyła międzynarodową sławę i zarobiła wystarczająco dużo, by twórcy zdecydowali się kontynuować przygody Henryka.

Te rzeczy jednak nigdy nie miałby miejsca, gdyby nie ogromne wsparcie otrzymane od graczy 10 lat temu. Warhorse Studio obiecało wtedy, że jeśli kampania na Kickstarterze zaowocuje powstaniem pierwszej części Kingdom Come: Deliverance i ta odniesie sukces, to drugą odsłonę wspierający otrzymają zupełnie za darmo.

Obietnica złożona ponad dekadę temu wciąż jest żywa i twórcy właśnie o niej przypomnieli.

„Drogi szlachetny sponsorze. Dzięki Waszemu łaskawemu wsparciu crowdfundingowemu Kingdom Come: Deliverance na Kickstarterze lub naszej stronie internetowej wiele lat temu dotarliśmy do nowego rozdziału w podróży Henry’ego, jakim jest tworzenie Kingdom Come: Deliverance 2. Ze względu na poziom Twojego wsparcia nadchodzącą kontynuację otrzymasz bezpłatnie, a my dostarczymy ją w momencie premiery za pomocą klucza na ten adres e-mail” – fragment wiadomości do Warhorse Studio

To miły gest, bo gracze w ciemno wpłacili wtedy 200 dolarów lub więcej na produkcję, którą nie miała zagwarantowanej drogi do sławy – uwierzyli w zdolności czeskich developerów, a teraz otrzymają za to nagrodę. Mowa tutaj o niemałej liczbie, bo wpłaty przekazało aż 1036 osób. Teraz każda z nich może liczyć na darmową kopię

Kingdom Come: Deliverance 2.