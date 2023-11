5G w Polsce - jak bardzo wzrośnie teraz prędkość internetu? Zobaczcie sami

Jak wiemy, operatorzy w Polsce udostępnili technologię 5G na posiadanych zasobach już kilka lat temu, ale w nieco innej konfiguracji. Otóż Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Teraz jednak, dzięki zakończonej już aukcji 5G na docelowe częstotliwości pod nową technologię - W końcu prawdziwe 5G dla każdego! Wyniki aukcji 5G, już wszyscy klienci operatorów w Polsce będą mogli w pełni korzystać na wspieranych urządzeniach z dobrodziejstw 5G. Jak bardzo zwiększy się prędkość internetu mobilnego widać we wspomnianym rankingu RFBENCHMARK.

Ale od początku. Październikowy ranking prędkości internetu mobilnego opierał się 629 432 pomiarach jego użytkowników w całej Polsce. Z czego 97 802 pomiary wykonano w technologii 5G (15,54%).

Jeśli chodzi o podział na poszczególnych operatorów, największą liczbę testów przeprowadzili klienci Orange i Play (dwóch największych operatorów, jeśli chodzi o bazę kart SIM w Polsce) - odpowiednio prawie 21 tys. i 20 tys. testów, dalej Plus - 11 tys. i T-Mobile 10 tys. pomiarów.

Prędkość internetu mobilnego w zasięgu LTE

W przypadku dominującej jeszcze technologii 4G (LTE), największą średnią prędkość internetu przy pobieranych danych zapewnia obecnie T-Mobile: 41,3 Mb/s. Na dalszych miejscach mamy Play - 38,8 Mb/s, Orange - 35,8 Mb/s oraz Plus - 32,5 Mb/s.

LTE Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 35,8 Mbps 38,8 Mbps 32,5 Mbps 41,3 Mbps Szybkość wysyłania danych 18,8 Mbps 22,3 Mbps 16,8 Mbps 19,3 Mbps Ping 30,8 ms 29,8 ms 39,2 ms 33,8 ms Liczba pomiarów 172396 160016 77449 78955

Prędkość internetu mobilnego w zasięgu 5G

Z kolei, w przypadku pomiarów tylko w zasięgu 5G, najlepszy wynik ma Plus - średnia prędkość przy pobieranych danych na poziomie 138,3 Mb/s. Kolejni operatorzy mają grubo ponad połowę gorsze wyniki - T-Mobile: 54 Mb/s, Orange: 49,3 Mb/s, a Play: 49,0 Mb/s.

5G Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 49,3 Mbps 49,0 Mbps 138,3 Mbps 54,0 Mbps Szybkość wysyłania danych 32,5 Mbps 36,2 Mbps 28,6 Mbps 34,4 Mbps Ping 32,4 ms 28,9 ms 29,2 ms 29,7 ms Liczba pomiarów 23678 30567 24958 18599

Wrzućmy to jeszcze w dwie tabelki porównawcze dla obu technologii.

Mierzony parametr Orange LTE Orange 5G Różnica Play LTE Play 5G Różnica Szybkość pobierania danych 35,8 49,3 13,5 38,8 49 10,2 Szybkość wysyłania danych 18,8 32,5 13,7 22,3 36,2 13,9 Ping 30,8 32,4 1,6 29,8 28,9 -0,9

Mierzony parametr Plus LTE Plus 5G Różnica T-Mobile LTE T-Mobile 5G Różnica Szybkość pobierania danych 32,5 138,3 105,8 41,3 54 12,7 Szybkość wysyłania danych 16,8 28,6 11,8 19,3 34,4 15,1 Ping 39,2 29,2 -10 33,8 29,7 -4,1

Widać tu wyraźnie, że w Orange, Play i T-Mobile różnica pomiędzy LTE a 5G przy pobieranych danych wynosi od 10 Mb/s do maksymalnie 13 Mb/s. W Plusie jest dziesięciokrotnie wyższa, dzięki właśnie wspomnianemu osobnemu pasmu dla użytkowników korzystających z 5G, co będzie już niedługo udziałem klientów wszystkich operatorów na docelowych pasmach 5G.

Tak więc już w 2024 roku możemy się spodziewać, iż u wszystkich operatorów, średnie prędkości przy pobieranych danych będą znacznie przekraczać 100 Mb/s, bo będą to już docelowe częstotliwości pod 5G, dojdzie do tego optymalizacja technologii na nadajnikach wszystkich operatorów czy agregacja pasm.

Co więcej, Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przewidują, iż średnie prędkości internetu mobilnego wzrosną nawet do 150 Mb/s czy 200 Mb/s:



Będziemy więc świadkami ogromnego skoku w jakości i doświadczeniach z korzystania z internetu mobilnego, nie wiem czy nie porównywalnego z tym jak przy przejściu z 3G na 4G (LTE).

