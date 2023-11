700 nowych nadajników w tym roku! Nadal narzekacie na zasięg Play?

Coraz trudniej mi uwierzyć w te nieustanne komentarze w sieci o kiepskim zasięgu Play czy przerywanych połączeniach. Z tej prostej przyczyny, że ma już on niemal tyle samo nadajników, co Orange i T-Mobile.

Nie ulega wątpliwości, że Play najbardziej ze wszystkich operatorów infrastrukturalnych rozwija swoją sieć nadajników, począwszy od początku procesu wyłączania roamingu krajowego.

Pod koniec grudnia 2022 roku, publikowaliśmy Wam liczbę nadajników Orange, Play, Plus i T-Mobile:

Liczba lokalizacji sieci mobilnych (według danych SIIS) Operatorzy/Rok 2021 2020 Zmiana r/r Orange 11 944 11 737 1,8% Play 9 705 8 775 10,6% Plus 7 999 7 919 1,0% T-Mobile 11 922 11 757 1,4%

To były dane na koniec 2021 roku, ale z pominięciem Play niewiele się do dziś tu zmieniło. Orange i T-Mobile raportowali na koniec 2022 roku około 12 tys. masztów, a więc trend podobny jak 2021 vs 2020. Zwyczajnie, to już była wystarczająca ich liczba na odpowiednie pokrycie w kraju i operatorzy skupiali się na ich modernizacji czy teraz na dokładaniu nowych częstotliwości nowej technologii 5G.



Play natomiast na koniec 2022 roku raportował 10,5 tys. nadajników, ale już w sierpniu 2023 roku przekroczył liczbę 11 tysięcy. Wrzesień to kolejne 121 stacji bazowych, a dziś poinformował o 93 nowych. Łącznie ma więc ich już 11,2 tysiące. Tak więc od początku roku pojawiło się 700 nowych nadajników, a do końca roku ma być ich jeszcze 200, czyli 2023 rok zakończą z liczbą 11,4 tysiące - niezmiennie, przynajmniej od 2020 roku rosną o 10% rocznie.

Tak więc albo Play stawia te nadajniki obok siebie, albo komentujący klienci bazują na zaszłej opinii, która nijak się już ma do aktualnej bazy masztów i zasięgu tego operatora. Zwłaszcza, że z uwagi na najmłodszą sieć Play, na tych nowych masztach od razu kładą najnowsze technologie.



Nowe miejscowości w zasięgu LTE - wrzesień i październik 2023 województwo gmina miejscowość dolnośląskie Mirsk Mirsk lubelskie Zwierzyniec Zwierzyniec lubuskie Sława Stare Strącze łódzkie Brójce Bukowiec łódzkie Głuchów Głuchów małopolskie Biecz Strzeszyn małopolskie Jabłonka Orawka małopolskie Trzyciąż Jangrot małopolskie Proszowice Klimontów małopolskie Ciężkowice Bruśnik małopolskie Kalwaria Zebrzydowska Zebrzydowice małopolskie Biskupice Biskupice mazowieckie Wiązowna Zakręt mazowieckie Radzanowo Rogozino opolskie Dąbrowa Mechnice opolskie Tarnów Opolski Nakło podkarpackie Nozdrzec Izdebki podkarpackie Żyraków Góra Motyczna podkarpackie Jarosław Makowisko podkarpackie Gać Gać podkarpackie Kańczuga Łopuszka Wielka podkarpackie Kańczuga Pantalowice podkarpackie Kamień Łowisko podkarpackie Pysznica Jastkowice pomorskie Pelplin Rajkowy świętokrzyskie Sitkówka-Nowiny Kowala świętokrzyskie Mirzec Gadka świętokrzyskie Krasocin Bukowa warmińsko-mazurskie Rozogi Dąbrowy wielkopolskie Łubowo Fałkowo wielkopolskie Kępno Olszowa wielkopolskie Kępno Świba wielkopolskie Łęka Opatowska Opatów wielkopolskie Odolanów Raczyce wielkopolskie Odolanów Uciechów wielkopolskie Sieroszewice Rososzyca wielkopolskie Pleszew Kowalew wielkopolskie Kórnik Dachowa wielkopolskie Orchowo Orchowo wielkopolskie Września Kaczanowo

Wraz z dzisiejszą aktualizacją liczby nadajników Play podał też listę nowych miejscowości w zasięgu LTE, które dołączyły w minionych miesiącach - wrześniu i październiku. Razem jest ich już na dziś 3407 - tych powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Źródło: Blog Play