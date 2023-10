Czas przejść na ofertę z 5G. Podwyżki na horyzoncie

Technologicznie operatorzy są już gotowi na włączenie 5G na swoich nadajnikach, więc prawdopodobnie już w tym roku rozpocznie się batalia marketingowa no i ofertowa z ich strony. Niektórzy z Was pamiętają, jak to wyglądało przy LTE, nie inaczej będzie zapewne z 5G.

Paradoksalnie jednak, ten długi czas oczekiwania na „prawdziwe 5G” może się okazać korzystny dla tych klientów, którzy już teraz korzystają z protezy 5G na dotychczasowych częstotliwościach, bo kto daje i zabiera… to wiadomo.

Jeśli więc nie macie jeszcze w swojej ofercie włączonego dostępu do 5G, warto rozejrzeć się teraz za takową, choćby najtańszą opcją, by uniknąć podwyżek, które zwykle dotykają nowych klientów, a którzy to będą kuszeni w nich dostępem do „prawdziwego 5G”. Wspominał o tym wczoraj nawet sam prezes UKE, Jacek Oko:

Dla klientów pierwszym, widocznym efektem będzie zapewne marketingowy wyścig w komunikacji większego od konkurencji zasięgu „prawdziwego 5G”. W dalszej perspektywie będzie to zauważalna poprawa zasięgu i jakości świadczonych klientom usług transmisji danych. To wynik zobowiązań inwestycyjnych, pierwszy raz nałożonych na operatorów w takiej formie. Jeszcze w tej dekadzie mają oni zapewnić przepustowość nie niższą niż 95 Mb/s dla 99% gospodarstw domowych, 95% głównych dróg i szlaków kolejowych oraz 90% terytorium.

Podejrzewam, że wraz z wdrożeniem tego „prawdziwego 5G”, operatorzy gruntownie przebudują oferty dla nowych klientów,- część pakietów będzie z dostępem do 5G, oczywiście część droższa i bez 5G - tańsze pakiety.

Przy tym zabieraniu dostępu do 5G posłużyłem się przysłowiem, ale ma to swoje przełożenie na moje obserwacje. Przez te prawie 3 lata, dostęp do 5G był raczej dodawany do poszczególnych ofert niż zabierany, tylko z jednym wyjątkiem u jednego z operatorów, i od niego zaczniemy.

Oferty z dostępem do 5G w Play

W abonamencie, dostęp do 5G włączony jest w pakietach od 65 zł miesięcznie. Tak było od początku,- tu nic się nie zmieniło. Bez dostępu do 5G są dwa najtańsze pakiety za 40 zł i 55 zł miesięcznie.



Z kolei w ofercie na kartę, Play początkowo włączył dostęp do 5G w dwóch najdroższych pakietach, jednak od niedawnej przebudowy oferty na kartę, pozostawił ją tylko w jednym - Pakiet XL za 45 zł miesięcznie.



Więc jeśli korzystacie z oferty na kartę w Play i zależy Wam na dostępie do 5G, warto zawczasu przejść na ten pakiet.

Oferty z dostępem do 5G w Plus

W Plusie wszystkie oferty,- na abonament czy na kartę mają w każdym pakiecie dostęp do 5G. Więc podam tu tylko najtańsze opcje dla tych, którzy w aktualnej swojej ofercie nie mają 5G, a chcą przejść do takowej przy jak najniższym koszcie.



Tak więc, w abonamencie najtańszy pakiet kosztuje 39 zł miesięcznie, a w ofercie na kartę - 30 zł miesięcznie.

Oferty z dostępem do 5G w Orange

W Orange abonament również wszystkie pakiety mają dostęp do 5G, a najtańszy kosztuje 55 zł miesięcznie.



Z kolei w ofercie na kartę, spośród trzech pakietów, dwa najdroższe mają włączony dostęp do 5G, najtańszy z nich kosztuje 35 zł miesięcznie.



Wprawdzie w najtańszym pakiecie za 31 zł również można włączyć dostęp do 5G, ale raz, że kosztuje to 5 zł miesięcznie i się nie opłaca, lepiej wziąć droższy, a dwa,- to usługa dodatkowa, a nie zawartość pakietu, więc może być w każdej chwili zamknięta.

Oferty z dostępem do 5G w T-Mobile

Podobnie jak w Orange, dostęp do 5G włączony jest w każdym abonamencie T-Mobile, na stronie tego nie widać, więc załączą zrzut z ostatniego regulaminu.



Najtańszy abonament z 5G w T-Mobile kosztuje 40 zł miesięcznie.



Natomiast w ofercie na kartę T-Mobile, z dostępu do 5G skorzystacie również w dwóch najdroższych pakietach - za 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Oferty 5G submarek Orange, Play, Plus i T-Mobile

Orange - nju mobile i Orange Flex

W submarce Orange - nju mobile, najtańsze pakiety z dostępem do 5G, czy to w subskrypcji czy abonamencie kosztują 29 zł miesięcznie.



W submarce Orange Flex nieznacznie drożej, bo za 30 zł miesięcznie wykupicie najtańszą subskrypcje z dostępem do 5G.



Play - Virgin Mobile

W Virgin Mobile, jeśli chodzi o abonament, 5G dostępne jest tylko przy umowie na 2 lata, a najtańszy abonament w tej ofercie kosztuje 30 zł miesięcznie.



Podobnie cenowo wygląda to w jedynym pakiecie w ofercie na kartę z dostępem do 5G, który również kosztuje 30 zł miesięcznie.

Plus - Plush

Submarka Plusa, czyli Plush, to abonament oraz oferta na kartę w nieco niższej cenie niż w submarkach Orange i Play, bo wykupicie ją za 25 zł miesięcznie.



T-Mobile - Red Bull Mobile

Pozostaje jeszcze ostatni operator infrastrukturalny i jego submarka z dostępem do 5G - Red Bull Mobile.



To subskrypcja, która miała premierę nie tak dawno, miesięczny jej koszt to 40 zł miesięcznie.