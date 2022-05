Co czwarty z nas chce pracować w IT. Liczy się głównie kasa

Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o zarobki, niektóre branże są obecnie znacznie bardziej faworyzowane niż inne. Grupą, która obecnie znajduje się na świeczniku są oczywiście pracownicy branży IT - programiści, testerzy czy konsultani są w stanie dziś zarobić naprawdę dobre pieniądze, nieosiągalne w wielu innych zawodach. Nic więc dziwnego, że patrząc na tabelki ze średnimi pensjami wiele osób marzy o tym, by samemu spróbować sił jako informatyk. Oczywiście - od pomysłu do realizacji daleka droga, a do poziomu specjalisty IT w danej dziedzinie nie dochodzi się w kilka miesięcy, ale to nie przeszkadza ludziom w planowaniu kariery w tym sektorze. Ilu dokładnie z nas chciałoby zostać informatykami?

Jak się okazuje - prawie 25 proc. osób chciałoby przenieść się do IT

Globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online, firma Evolution, opracowała raport “Praca w IT” w którym możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy odnośnie aspiracji zawodowych ludzi w naszym kraju. Jak się okazuje, 24,18 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy chciałoby w przyszłości pracować w branży IT. Co chcieliby robić? Najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT. Ankietowani wyrazili najmniejsze zainteresowanie obszarem

badania doświadczeń użytkowników (9,50 proc.) i zarządzania projektami (2,89 proc.).

Naturalnie, kolejnym pytaniem jest - co tak naprawdę motywuje Polaków do tego, by zmienić swoją pracę na IT. I tutaj też nie ma zbytniego zaskoczenia. W tych trudnych czasach, z rosnącą inflacją, rosnącymi ratami kredytów oraz cenami mieszkań, pięciocyfrowe miesięczne zarobki osiągalne w tym segmencie rynku stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Dlatego najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są właśnie pieniądze, które można uzyskać w tej branży (78,93 proc.), potem kolejno: możliwość pracy zdalnej (64,05 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,50 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85 proc.) i obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.).

I szczerze? Nie ma się temu co dziwić. Patrząc na inne badanie, podsumowujące 2021 rok w polskiej branży IT, możemy wyczytać, że mediana minimalnych wynagrodzeń wzrosła wtedy o 8,33 proc. i wyniosła 13 tys. zł netto, a maksymalnych o 9,5 proc. do poziomu 18,4 tys. netto, a specjaliści DevOps, Big Data czy cyberbezpieczeństwa mogli liczyć nawet na pensje sięgające 25 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie, widać wyraźnie, że to właśnie ta branża jako pierwsza kusi wszelkimi bonusami, jak chociażby praca zdalna - Oferty pracy zdalnej stanowiły ubiegłym roku 1/3 wszystkich ofert, a ich liczba wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem aż o 260 proc.

Oczywiście, od chęci do realizacji daleka droga, a praca programisty czy konsultanta także nie jest usłana różami. Niemniej - widać, że popularność tego zawodu raczej w najbliższym czasie się nie zmieni.

Źródło