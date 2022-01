Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku. Mediana maksymalnych zarobków urosła aż do 18,4 tys. zł

To już czwarta edycja raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku”, autorstwa portalu z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs, dzięki któremu możemy zapoznać się z wynagrodzeniami specjalistów z branży IT w minionym roku.

Według danych serwisu No Fluff Jobs, w 2021 roku pojawiło się 91 tys. ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT, co było wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 236%. Najwięcej aktywnych ogłoszeń było w grudniu - 11 tys. Sam serwis w ubiegłym roku odwiedziło 2,9 mln użytkowników (wzrost o 53%), którzy to wygenerowali ponad 30 mln odsłon (wzrost o 25,6%).

Najpopularniejsze specjalizacje IT w 2021 roku

Najcześciej poszukiwanymi pracownikami w branży IT w minionym roku byli specjaliści od Backendu, liczba ofert w tej kategorii wzrosła aż o 160%, na drugim miejscu pod tym względem znalazła się kategoria Frontend, a na trzecim Fullstack. Łącznie ogłoszenia o pracę w tych kategoriach odpowiadały za ponad połowę z wszystkich ofert.

Niemniej trzycyfrowe wzrosty odnotowały też specjalizacje, które nie wymagają znajomości kodu - Product Management (315%), UX/Design (243%) i Business Analysis (159%). Z kolei w kategorii "twarde IT" w specjalizacjach Security i AI liczba ofert wzrosła odpowiednio o 366% i 356%.

Wynagrodzenia w branży IT w 2021 roku

Zacznijmy od tytułowej mediany wynagrodzeń, w porównaniu z rokiem 2020 roku mediana minimalnych wynagrodzeń wzrosła o 8,33% i wyniosła 13 tys. zł netto, a maksymalnych o 9,5% do poziomu 18,4 tys. netto.

Jeśli chodzi o umowy B2B na największe zarobki mogli liczyć specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa - mediana minimalnych wynagrodzeń 18,5 tyś. do 25 tys. zł (mediana maksymalnych wynagrodzeń). Na dalszych miejscach znaleźli się specjaliści DevOps (16,8-23,5 tys. zł) oraz Big Data (16-22 tys. zł).

Najwyższe wzrosty wynagrodzeń odnotowano w przypadku specjalizacji UX - wzrost o 25% w porównaniu z 2020 rokiem oraz Project Management - dolne widełki o ponad 27%, a górne o ponad 20%.

Z kolei przy umowach o pracę, najwyższe zarobki były w tych samych specjalizacjach, jednak w zbliżonych kwotach wynagrodzeń - 12-18 tys. zł brutto.

Tutaj najwyższy wzrost wynagrodzeń był w kategorii Mobile - dolne widełki o 33%, a górne o 13,3%.

Najlepiej opłacane technologie

W przypadku kontraktów B2B najlepiej opłacanymi technologiami były Java, Python i iOS, specjaliści znające te technologie mogli liczyć na zarobki od 15 tys. zł do ponad 20 tys.

Duży skok wynagrodzeń był dla specjalistów znających React - dolne widełki o 40%, a górne o 33,3% oraz PHP - dolne widełki o 29,4, a górne o 23,1% i Python - dolne widełki o 25%, a górne o 19%.

Natomiast w umowach o pracę górowały w wynagrodzeniach technologie iOS i Node.js - zarobki od 12 tys. zł do ponad 17,5 tys. zł.

Tomasz Bujok, współzałożyciel, CEO No Fluff Jobs:

Gdy popatrzymy na wzrosty wynagrodzeń na umowę o pracę rok do roku, niektóre technologie odnotowały wzrosty o 20, a nawet 30 proc. Taką było m.in. PHP, gdzie mediana dolnych widełek poszła w górę aż o jedną trzecią, a górnych – o 30,4 proc., React (odpowiednio 37,9 proc. i 13,3 proc.), C++ (33,3 proc. i 21,4 proc.) oraz Node.js (29,9 proc. i 22,3 proc.). Rok 2021 dla specjalizujących się w tych technologiach i poszukujących nowych projektów był więc zdecydowanie bardziej atrakcyjny pod względem finansowym.

Praca zdalna i najpopularniejsze lokalizacje

Oferty pracy zdalnej stanowiły ubiegłym roku 1/3 wszystkich ofert, a ich liczba wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem aż o 260%. Natomiast najpopularniejszymi lokalizacjami w ofertach o prace w roku ubiegłym były: Warszawa, Kraków i Wrocław.

Jeśli chodzi o zarobki (B2B), największe były w przypadku pracy zdalnej - od 15 tys. zł do 21 tys. zł oraz w Gdańsku - od 15 tys. zł do 20,2 tys. zł.

Z kolei przy umowach o prace najwyższe zarobki były w Warszawie, Krakowie i Gdańsku - od 11 tys. zł do 17 tys. zł.

Raport roczny to flagowa publikacja No Fluff Jobs, która powstaje na bazie ofert pracy publikowanych na nofluffjobs.com - największym portalu ogłoszeniowym IT w Polsce. Analiza została oparta o 90 994 oferty pracy opublikowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2021.

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.