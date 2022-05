Biedronka nie udostępniła jeszcze instrukcji, jak korzystać teraz z płatności BLIK po nowemu, nie można też przeczytać o tym w regulaminie usługi, a za to przeczytałem już w sieci informacje, że można w ten sposób płacić zbliżeniowo BLIKIEM, po przyłożeniu telefonu do terminala przy kasie.

Postanowiłem więc to sam sprawdzić i jak się pewnie domyślacie, nie jest to możliwe, bo to oznaczałoby, iż posiadacze iPhonów również mogliby tak płacić, a tak nie jest. Płatności zbliżeniowe BLIKIEM dostępne są od jesieni zeszłego roku tylko dla posiadaczy Androida i nie potrzeba do tego aplikacji Biedronka. Ale od początku.

Aktywacja karty Moja Biedronka w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Biedronka, jeśli posiadacie już kartę fizyczną Moja Biedronka, nie musicie od nowa zakładać konta. Wystarczy podać powiązany z nią numer telefonu - tak jak do tej pory przy kasie, zatwierdzić kod wysłany SMS-em, wskazać najbliższy naszej lokalizacji sklep Biedronki i aplikacja gotowa jest już do zakupów.

Po uruchomieniu aplikacji Biedronka, od razu wyświetla się nam kod wirtualnej karty Moja Biedronka, w aplikacji Lidl Plus wymaga to dodatkowego kliknięcia, więc to na plus. Na ekranie głównym znajdziemy linki ukryte pod ikonami jak w relacjach na FB do gazetek promocyjnych Biedronki.

Kupony promocyjne w aplikacji Biedronka

Poniżej znajdziecie nową opcję Shakeomat, czyli dedykowana promocja, która pokazuje się po potrząśnięciu telefonem, a obok pozostałe promocje dostępne po zeskanowaniu numeru karty Moja Biedronka. Udogodnieniem jest tu opcja sprawdzenia czy dany produkt jest dostępny i jakich ilościach w sklepie, w którym akurat się znajdujemy.

Skaner kodów w aplikacji Biedronka

Kolejna rzecz to skaner kodów, dzięki któremu nie musimy już szukać po sklepie dedykowanego skanera, tym wbudowanym szybko sprawdzimy dany produkt i jego cenę obowiązującą w danym sklepie.

Dalej mamy zakładkę z naszymi transakcjami w sklepie, a więc lista paragonów i ustawienia aplikacji, dotyczące języka aplikacji czy powiadomień, a także opcję dodania do konta dodatkowych dwóch osób, które mogą z niego korzystać. Tak więc jedna karta Moja Biedronka w aplikacji mobilnej, może być współużytkowana przez trzy osoby.

Płatności BLIK bez kodu w aplikacji Biedronka

Jednak główne ustawienie w tej aplikacji, to aktywacja płatności BLIK bez kodu. Możemy ją przeprowadzić na dwa sposoby, bezpośrednio w aplikacji - wymagane jest tu przepisanie kodu BLIK do autoryzacji, poprzez przelanie 1 grosza (zwracane na konto) lub bezpośrednio w sklepie przy kasie samoobsługowej - przebiega to podobnie jak w sklepach internetowych.

Nie jest możliwe to w kasie tradycyjnej, tak samo jak dokonanie płatności BLIKIEM bez kodu. Kasjerka nie znalazła takiej opcji w swojej kasie, prócz zwykłej płatności BLIK z podaniem kodu.

Z kolei przy kasie samoobsługowej, wybieracie w tym celu płatność aplikacją Biedronka (nie BLIK - bo to zwykła dotychczasowa płatność BLIKIEM z kodem), po czym potwierdzacie ją tylko w aplikacji mobilnej swojego banku i płatność zostaje zatwierdzona bez wpisywania kodu.

Jeśli jeszcze nie macie tej aplikacji na swoim smartfonie, możecie ją pobrać bezpłatnie z Google Play i App Store.