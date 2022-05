Polacy pokochali pracę zdalną. Ilu z nas może pracować poza firmą?

Większość z dotychczasowych badań na przestrzeni ostatnich dwóch lat skupiała się tylko na pracownikach, którym dane było pracować zdalnie lub hybrydowo - bez wdawania się w skalę tego nazwijmy to zjawiska, którego jesteśmy świadkami od początku pandemii. Dopiero w ostatnim badaniu Pracuj.pl dowiadujemy się, iż większość z nas nie ma takiej możliwości i prawdopodobnie nie miało, nawet w czasie pandemii.

W wynikach badania mowa o 66% pracujących, którzy pracują wyłącznie z biura - dane za marzec 2022 roku, z kolei w październiku 2021 roku było to 65%. To była już wprawdzie końcówka pandemii, ale jeszcze ze sporą liczbą zachorowań i kampanią nawołującą do przyjęcia drugiej dawki.

Tak więc można przypuszczać, że tak naprawdę i tak większość z rodaków, nie ma możliwości doświadczyć pracy zdalnej teraz, jak i nie miała takiej opcji w czasie pandemii. Choć chciałaby, bo jak wynika z badania Pracuj.pl, 54% z pracujących aktualnie osób, chętnie aplikowałoby na nowe stanowisko pracy, umożliwiające dowolny wybór modelu pracy.

Niemniej pozostałe 36%, które pracuje zdalnie lub hybrydowo, to nadal spora grupa Polaków, w tym kontekście nie dziwią zmiany w prawie pracy, które przyszykowali im rządzący, a które to usankcjonują niektóre przepisy związane z pracą zdalną. Zwłaszcza, że ten tryb bardzo się spodobał większości z nich.

Aż 86% z badanych, którzy pracowali już zdalnie lub hybrydowo, chciałoby kontynuować ten model świadczenia pracy, a niemal co trzecia osoba chciałaby już tylko w pełni zdalnie pracować.

Tak więc rozbijając te wyniki na szczegóły, zaledwie 14% z tych osób preferuje pracę tylko z biura, a pozostałe osoby chciałyby pracować hybrydowo - raz w tygodniu lub dwa, trzy razy w miesiącu z biura.

Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj:

Analiza danych pokazuje, że już w marcu widoczne były pierwsze oznaki zmian w organizacji pracy. Możemy przypuszczać, że mamy tu do czynienia z inicjatywą zarówno pracowników, jak i pracodawców. O ile udział osób pracujących zdanie lub hybrydowo w Polsce utrzymywał się między IV kwartałem 2021 roku i I kwartałem 2022 roku na podobnym poziomie, o tyle proporcje pracy hybrydowej często ulegały zmianie.

Porównując ten półroczny okres od ostatniego badania, dwukrotnie zmniejszył się odsetek osób pracujących głównie zdalnie, na rzecz pracy hybrydowej. Wydaje się więc, że z czasem wprawdzie częściej będziemy bywać w biurze, ale powrót pracy stacjonarnej jako głównego modelu raczej już nie nastąpi.

Ciekawe dane pokazuje powyższy wykres, z którego wynika, iż najcześciej pracujący zdalnie do biur zaglądają w poniedziałki - z niewielką zmianą procentową w porównaniu z październikiem zeszłego roku. Na drugim miejscu wybierają środy oraz czwartki, dalej wtorki i piątki na ostatnim (nie licząc oczywistych weekendów).

Ciężko powiedzieć, czy wynika to z zaleceń samej firmy czy wyboru pracujących. Osobiście - jeśli ode mnie by to zależało, wolałbym jednak częściej bywać w firmie w środku tygodnia niż na samym początku.

Na koniec zerknijmy jeszcze na najcześciej wskazywane zalety pracy zdalnej. Na samym szczycie mamy oczywistą kwestię oszczędności czasu na dojazdy. Znam takie osoby, które tracą na to niemal połowę "dniówki". Sam przez pięć czy sześć lat dojeżdżałem do pracy po półtorej godziny w jedną stronę - zimą wychodziłem w nocy z domu i wracałem nocą, to w dłuższej perspektywie niezbyt pozytywne doświadczenie.

Na dalszych miejscach wskazywane są oszczędności na wydatkach i bardziej elastyczne godziny pracy. Znacznie mniejszy odsetek jest po stronie wydajności pracy i własnej aranżacji miejsca pracy.

Po stronie wad z kolei górują trudności z rozdzieleniem życia osobistego od zawodowego w domu oraz zbyt rzadki kontakt ze współpracownikami. Dalej ponownie pojawia się tu, tym razem po przeciwnej stronie argument ze zwiększonymi wydatkami, a najmniej wskazań jest po stronie mniejszej efektywności w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Źródło: Pracuj.pl.

Stock Image from Depositphotos.