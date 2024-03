Praca z domu za 400–2500 zł dziennie? Nie daj się nabrać

Apple zamykając swój system i ograniczając dostęp do swoich rozwiązań stara się nas przekonać, że to zagwarantuje nam bezpieczeństwo - także przed atakami spamerskimi i innymi incydentami. Rzeczywistość jednak weryfikuje te zapewnienia, przynajmniej jeśli chodzi o sito wiadomości, które mogą nam narobić sporo szkód. Tak było w zeszłym roku, gdy przez iMessage rozsyłany był spam związany z ofertami pracy. Podejrzane firmy wysyłały fałszywe wiadomości oferujące łatwy zarobek przy testowaniu aplikacji, czy pracy zdalnej w hotelach. Mieliśmy też oferty pracy związanej recyklingiem i leasingiem. Choć nadawca nie zdradzał szczegółów, zachęcał całkiem atrakcyjnym wynagrodzenim. Teraz wracamy do hotelowych atrakcji, nawet 2500 zł dziennie, bez wychodzenia z domu i z elastycznym grafikiem. Idealna praca. Wszystko fajnie, tylko, że to jedno wielkie oszustwo. Nie daj się nabrać na tego typu wiadomości!

Praca marzeń? Nie, to zwykłe oszustwo. Uważaj na takie wiadomości

Nazywam się Beerud Sheth z Upwork Freelancing Platform (Polska). Poszukujemy Polaków w wieku powyżej 21 lat, którzy pomogą platformie rezerwacji hoteli w optymalizacji rezerwacji i recenzji, zwiększeniu widoczności i wskaźników rezerwacji dzięki bezpłatnym szkoleniom. Oferujemy pracę w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin, od 60 do 90 minut dziennie, w elastycznych godzinach i lokalizacjach (wg własnego grafiku), z prowizją dzienną w wysokości 400-2500 zł za wykonaną pracę. Dodatkowo wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest za kolejne zarejestrowane dni pracy. Coroczny płatny urlop: oprócz urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Pracownicy etatowi mają prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze od 5 do 15 dni. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz skontaktować się z naszymi pracodawcami za pośrednictwem WhatsApp:+48XXXXXXXXX aby uzyskać więcej informacji.

Brzmi dobrze, ale jeśli dostałeś taką wiadomość, nie odpowiadaj na nią, nie wdawaj się w dyskusje z nadawcą, ani nie szukaj kontaktu na WhatsAppie (numer usunięty). Najlepiej od razu zgłoś wiadomość do Apple jako niechcianą i zablokuj nadawcę. Jak to zrobić? W oknie rozmowy wystarczy wybrać opcję Zgłoś jako niechciane potwierdzając przyciskiem Usuń i zgłoś jako niechciane.

Oferty pracy przez iMessage? To oszustwo, lepiej je skasować i zgłosić

Jak jeszcze można pomóc? Na przykład poprzez zgłaszanie do CERT Polska. Pomagając sobie, pomagamy również innym - takie wspólne działania nas wszystkich to najskuteczniejsza broń przeciwko atakom przestępców w internecie. Warto pamiętać, by każdy przypadek oszustwa zgłaszać, a można to zrobić na kilka sposobów:

przekierowanie SMS – złośliwe SMS-y najlepiej przekierować na nr: 8080(warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej)

formularz online – podejrzane strony, SMS-y, wiadomości e-mail, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści i inne można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl

– podejrzane strony, SMS-y, wiadomości e-mail, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści i inne można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl przekierowanie e-mail - podejrzane wiadomości mailowe najlepiej przesłać na adres poczty elektronicznej: cert@cert.pl

CERT wszystkie tego typu zgłoszenia bierze na poważnie i jeśli podacie swoje dane kontaktowe (adres email lub numer telefonu) odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona po 48 godzinach.

Stock image from Depositphotos