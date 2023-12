Otrzymałeś taką wiadomość z zaproszeniem do pracy? Nie daj się nabrać

Zapraszają do zdalnej pracy przy zarządzaniu hotelami, ale to zautomatyzowany scam, którego należy się wystrzegać!

W grudniu wielokrotnie ostrzegaliśmy Was przed falą oszustw i wyłudzeń różnymi metodami, o których możecie przeczytać w zakładce Bezpieczeństwo w sieci. Cyberprzestępcy próbują wyciągać od nieświadomych ofiar dane osobowe i pieniądze dobrze znanymi metodami „na Blika”, lub podając się za fałszywego specjalistę od inwestycji. Dzięki staraniom służb i mediów społeczeństwo staje się bardziej odporne na te triki, dlatego oszuści kombinują z alternatywnymi sposobami. Jednym z nich jest próba zwabienia ofiary intratną ofertą pracy.

Kuszą zarobkami, ale to Ty musisz zapłacić

Technika, o której za chwile przeczytacie, nie jest w zasadzie ani niczym szczególnie odkrywczym, ani zupełnie nowym, bo podobne wiadomości pojawiały się już dobrych kilka miesięcy temu. Sęk w tym, że oszuści z jakiegoś powodu w grudniu znów zaczęli tworzyć grupowe konwersacje i rozsyłać wiadomości do kilku lub kilkunastu osób jednocześnie. Co się w nich znajduje? Cóż, na pierwszy rzut oka zaproszenie do lekkiej i dobrze płatnej pracy, ale…

Rzeczywistość nie jest niestety tak kolorowa. Cyberprzestępcy zapraszają do współpracy przy zdalnym zarządzaniu hotelami, zachęcając nie tylko wygodą i krótkim czasem wypełniania obowiązków, ale także całkiem sporymi zarobkami na poziomie nawet 2500 zł dziennie. Zainteresowani przekierowywani są na WhatsAppa, gdzie odbywa się „zasadnicza” część oszustwa. Ofiara kontaktuje się z botem, który wprowadza w tajniki pracy i wyciąga przy okazji dane osobowe. Po dłuższej rozmowie okazuje się, że konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości około 160 zł w kryptowalucie Tether. Kamil Sadowski – analityk z ESET – przewiduje, że w kolejnych krokach ofiary mogą spodziewać się kolejnych prób wyciągania pieniędzy.

Oszustwo bazuje na fałszywej stronie Bookingu, jednak „praca” nie ma nic wspólnego ze zdalnym rezerwowaniem hoteli czy obsługiwaniu gości. To zautomatyzowany scam, którego należy się wystrzegać. Przekażcie tę informację bliskim i znajomym, bo z naszych informacji wynika, że od połowy grudnia te wiadomości są masowo wysyłane do losowych osób.

Stock image from Depositphotos